Flüchtling hofft auf Profikarriere

Radsport Auf der Strasse gelebt und Schuhe geputzt: Nun hofft ein Flüchtling aus Äthiopien auf eine Profikarriere In Äthiopien hat er zeitweise auf der Strasse gelebt und Schuhe geputzt. Hagos Welay Berhe träumt nun von einer Teilnahme an der Tour de France. In einem Höhentrainingslager auf dem Säntis hat er sich auf einen weiteren Karriereschritt vorbereitet. Urs Huwyler Jetzt kommentieren 15.07.2022, 18.00 Uhr

Der Äthiopier Hagos Welay Berhe kehrt nach einem Training zur Schwägalp zurück. Bild: Urs Huwyler

Dass Radprofis wie Stefan Küng, Stefan Bissegger, der Deutsche Jonas Rutsch oder früher Michael Albasini den Säntis als Standort für ein Höhentrainingslager ausgewählt haben, versteht sich. «Einen idealeren Standort gibt es kaum. Die Höhenlage stimmt, die Fahrer werden nicht abgelenkt, können sich auf das Training konzentrieren und erhalten einen perfekten Service», betont der langjährige Trainer, Sportliche Leiter und Nachwuchsförderer Marcello Albasini.

Derzeit betreut der Thurgauer das in den USA lizenzierte Team EF Education-Nippo Development. Also die aus fünf jungen Schweizern und Japanern, zwei Norwegern, einem Polen, Amerikaner und Äthiopier bestehende Continental-Mannschaft (dritthöchste Stufe) der World-Tour Equipe EF Education-Easy Post, der Stefan Bissegger angehört.

Auf der Strasse gelebt

Eine besondere Stellung nimmt in der Gruppe Hagos Welay Berhe, genannt Hagos, ein. Mit 13 Jahren sah der Afrikaner zu Hause in Äthiopien Bilder der Tour de France und damit war für ihn klar: Er wollte Rennvelofahrer werden. Auf einem Velo sass er damals allerdings noch nie. Wegen der schwierigen Familiensituation (getrennte Eltern), lebte er zeitweise auf der Strasse, putzte Schuhe, erledigte die verschiedensten Arbeiten, um seinen Radfahrer-Traum zu verwirklichen.

In der Region Tigray herrscht Krieg und so flüchtete der mehrfache äthiopische und afrikanische Junioren-Meister nach Europa. Über ein Programm des Weltverbandes UCI durfte er in Aigle ein Trainingslager absolvieren und bewies sein Talent. Nun möchte Hagos den Sprung zu den Profis schaffen. Dies seit 2021 unter schwierigen Bedingungen, denn als Asylsuchender darf er nicht in Affeltrangen im Team-Haus wohnen, sondern er lebt im kantonalen Bundesasylzentrum. «Vielleicht zeichnet sich eine Lösung ab», hofft Marcello Albasini.

Gleiche Bedingungen wie Küng/Bissegger

Das Angebot der Säntisbahnen, den 21-jährigen Flüchtling auf dem Ostschweizer Hausberg unter den gleichen Bedingungen wie Küng/Bissegger einzuquartieren, empfanden der Bergspezialist und sein Coach als grosses Geschenk. «Alle waren sehr freundlich, haben mir geholfen», erzählt Hagos Welay Berhe strahlend. Die Strecke Schwägalp-Starkenbach-Amden-Weesen-Amden-Schwägalp kennt er inzwischen wie das hügelige Appenzellerland.

Am 13. Juli ist für den Sieger der Berg-Gesamtwertung bei der «Istrian Spring Trophy» die Bewährungsprobe und der vielleicht nächste Karriereschritt gefolgt. Am «Giro Ciclistico Internazionale della Valle d’Aosta» geht es insgesamt in fünf Etappen mehrheitlich bergauf. Marcello Albasini weiss:

«Hagos besitzt die Fähigkeiten, um vorne mitzuhalten. Aber er muss seine Qualitäten im Rennen umsetzen.»

Und fügt an: «Sein Nachteil: Er verfügt über weniger Wettkampferfahrung als die Konkurrenten.» Nach drei Etappen lag der Äthiopier auf dem sechsten Rang im Gesamtklassement.

«Eine Erfolgsgarantie gibt es allerdings nie»

Besitzt der junge Afrikaner trotzdem Chancen, dass ihn die Förderer in Äthiopien irgendwann an der Tour de France bewundern können? «Möglich ist vieles. Für Hagos», so sein auch im Ausland erfolgreich tätig gewesene Trainer, «lohnt sich das Engagement. Er ist ehrgeizig, setzt um, was verlangt wird, trainiert hart. Einige Jahre Zeit bleiben ihm, um den Traum zu verwirklichen. Eine Erfolgsgarantie gibt es allerdings nie.»

Was sicher scheint: Hagos Welay Berhe wird immer wieder als «selbstkochender Einsiedler» auf den Säntis als sein Kraftort zurückkehren. Sofern er in der Schweiz bleiben darf.

