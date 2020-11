Radonmessungen in Ausserrhoder Schulhäusern und Kindergärten: Vereinzelte Sanierungen nötig Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wurden bei 105 Schulhäusern und Kindergärten Radonmessungen durchgeführt. Dabei zeigte sich: Das Risiko von Grenzwertüberschreitungen ist gering. Bei Schulhäusern mit erhöhten Radongaskonzentrationen hat das Amt für Umwelt Sanierungsmassnahmen verfügt. Diese sind spätestens bei den nächsten Umbauarbeiten fällig. 17.11.2020, 12.00 Uhr

Bei Schulhäusern mit erhöhten Radongaskonzentrationen hat das Ausserrhoder Amt für Umwelt die jeweiligen Gemeinden zu Sanierungsmassnahmen aufgefordert. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

(kk/wec) In den vergangenen zwei Jahren wurden in Appenzell Ausserrhoden in sämtlichen öffentlichen und privaten Schulhäusern und Kindergärten Radonmessungen durchgeführt. Anlass war die Revision der eidgenössischen Strahlenschutzverordnung im Jahr 2018 und die damit verbundene Verschärfung des Radonreferenzwertes. Der Referenzwert von 300 Bq/m3 gilt für Räume, in denen sich Personen regelmässig während mehrerer Stunden pro Tag aufhalten, also auch für Schulzimmer. Wird dieser Wert überschritten, muss die Gebäudeeigentümerschaft technische oder bauliche Massnahmen zur Reduktion der Radonkonzentration treffen.