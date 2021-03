Quereinstieg Corona stürzte seine Firma in die Krise: Herisauer Reisebürochef Martin Rechsteiner wechselte den Job und arbeitet heute in einer Sozialfirma Seit 26 Jahren leitet Martin Rechsteiner die Müllener Touristik AG. Aufgrund der Coronapandemie suchte er sich vorübergehend einen neuen Job. Doch in diesem gefällt es ihm heute zu gut, als dass er über eine Rückkehr nachdenken will. Astrid Zysset 10.03.2021, 05.00 Uhr

Martin Rechsteiner gefällt es an seinem neuen Arbeitsplatz in Arbon. Obwohl es als vorübergehende Lösung geplant war, will er hier nicht mehr weg.

Die Entscheidung fiel schnell. So schnell, dass Martin Rechsteiner gesteht: «Es war vielleicht gut, hatte ich damals nicht viel Zeit zum Überlegen. Wer weiss, ob ich nach längerem Grübeln noch den Mut gehabt hätte, den Schritt zu wagen.»

Rechsteiner ist seit 26 Jahren Geschäftsführer der Müllener Touristik AG mit Niederlassungen in Herisau und Appenzell. Vor rund einem Jahr änderte sich sein Lebenslauf aber radikal. Damals wurde das globale Ausmass des Coronavirus erstmals offensichtlich. In einzelnen Branchen begann es zu kriseln.

Die Reisebüros gehörten zu den Ersten, welche die Verunsicherung der Bevölkerung zu spüren bekamen. Gebuchte Reisen wurden storniert, Neubuchungen auf Eis gelegt. Ein immenser wirtschaftlicher Schaden zeichnete sich ab. Die Fragen, mit denen sich Rechsteiner damals im März 2020 konfrontiert sah, waren existenziell: Wie geht es weiter? Was mache ich jetzt?

Vom Fliessband zum Betriebsleiter

Die Antwort fand sich in seiner langjährigen Freundschaft zu Daniela Merz, Geschäftsführerin der «Dock Gruppe», einer Tochterfirma der Stiftung für Arbeit. Die St.Galler Sozialfirma zählt an 12 Standorten rund 1600 Mitarbeitende aus dem zweiten Arbeitsmarkt. «Ich fragte sie spontan, ob sich mich brauchen könne», erinnert sich Rechsteiner. Kurze Zeit später fand sich der 52-Jährige an einem Fliessband zur Elektronikschrottverarbeitung in Amriswil wieder.

Auf den 1. Juni folgte aufgrund eines Jobangebots ein interner Wechsel nach Chur, wo er als Betriebsleiter sein Können unter Beweis stellen konnte. Und seit Mitte September leitet Rechsteiner die Niederlassung in Arbon. Dies in einem 80-Prozent-Pensum. An seinem freien Tag kümmert er sich zusammen mit seiner Frau Nadja Rechsteiner ohne Entgelt um das Personalwesen, die Finanzbuchhaltung wie auch die Administration der Müllener Touristik AG. Das Herisauer Unternehmen ist ein Familienbetrieb. Ihm den Rücken zu kehren, kam für Rechsteiner nie in Frage.

«Wir mussten aber die Fixkosten reduzieren, um die Krise zu überstehen. Darum hatte ich vorübergehend eine neue Anstellung gesucht.»

Ein Job, für den es Feingefühl braucht

Vom einstigen Plan, bei der Dock-Gruppe nur vorübergehend tätig zu sein, ist heute nicht mehr viel übrig geblieben. Martin Rechsteiner zeigt stolz den Arboner Betrieb, für welchen er sich verantwortlich zeigt. Rund 100 Mitarbeitende – vorwiegend Sozialhilfeempfänger - sind hier tätig. Im Flur stapeln sich die Kisten, in denen Haushaltsgeräte lagern, bei welchen Schweizer Stecker angebracht werden müssen. Aber auch Coronahygienemasken hat das Unternehmen bereits hergestellt, Umverpackungen vorgenommen und Metalldruckgussteile entgratet.

Rechsteiner stellt die Qualitätssicherung und die termingerechte Erledigung der Aufträge sicher, trifft Absprachen mit den anderen Dock-Unternehmen und ist Ansprechperson für das Personal.

«Das ist einer der grossen Unterschiede zu vorher: Einst hatte ich im Luxussegment zu tun, stellte Gruppenreisen und Wohlfühlpakete zusammen. Und jetzt bin ich dort, wo das Leben unvermittelt stattfindet.»

Rechsteiner gefällt das. Die individuellen Schicksale, mit denen er sich täglich konfrontiert sieht, hätten seine Empathie geschärft. Sein Blick auf die Welt sei nicht mehr derselbe wie zuvor.

Eine harte Zeit für die Reisebüros

Martin Rechsteiner stellt die reibungslose Erledigung der Aufträge sicher.

Er verstehe auch mittlerweile gut, wie sich seine vier Mitarbeiterinnen in den Reisebüros fühlen müssen. In den Monaten Januar bis März werden normalerweise die meisten Buchungen vorgenommen. Doch coronabedingt ist es ruhig geworden. Rechsteiner sagt:

«Nicht gebraucht zu werden, ist ein schlimmes Gefühl.»

Darum setze er sich auch ab und an mit «seinen Damen», wie er sie liebevoll nennt, zusammen, damit sich jene den Frust von der Seele reden können. Und auch Rechsteiner geht die Krise nahe:

«Es tut weh zu sehen, wie eine ganze Branche leidet.»

Immerhin: Finanziell könnte die Müllener Touristik AG die Krise überstehen, sofern die Härtefallgelder gesprochen werden und die Kurzarbeit für die Mitarbeiterinnen noch länger bewilligt wird. «Wenn sich die Pandemie nicht noch wahnsinnig lange hinzieht, werden wir es schaffen», so Rechsteiner. Er selbst werde fortan weiter im 20-Prozent-Pensum für das Reiseunternehmen tätig sein. «Wenn es wieder bergauf geht, müssen wir schauen, wie es weitergeht. Vielleicht stellen wir dann noch eine Person für die Administration ein.»

Ein Weg, um die Krise zu überstehen

Es ist ein ungewöhnlicher Weg, den Martin Rechsteiner eingeschlagen hat, um sein Reiseunternehmen vor der Pleite zu schützen. Ist er aber auch empfehlenswert? «Wenn man offen ist für etwas Neues und auf ein gutes Beziehungsnetz bauen kann, dann sicher.» Wählerisch war er nicht, als er die Arbeit am Fliessband annahm.

Er hätte aber auch jede andere Stelle angenommen, betont der Herisauer. In einer anderen Branche Fuss zu fassen, sei ihm noch nie schwergefallen. Rechsteiner war genauso Quereinsteiger in der Reisebranche wie auch jetzt als Betriebsleiter innerhalb der Dock-Gruppe.

Rückblickend wertet er die vergangenen Monate bei seinem neuen Arbeitgeber als Glücksfall. «Für mich stimmt es. Mir gefällt es hier sehr, sehr gut», sagt der 52-Jährige. Doch gab es auch Momente, in denen er die Entscheidung bereute?

«Nein, eigentlich nicht. Die Anfangszeit war happig, bis ich mit allem vertraut war. Aber ich wäre viel zu stolz gewesen, um aufzugeben.»

Er schüttelt den Kopf: «Nein, den Bickel zu verwerfen, wäre bestimmt niemals in Frage gekommen.»