Was tun Gemeindeangestellte im Streitfall?

Q&A Nachdem die Hälfte der Angestellten in der Gemeindeverwaltung Bühler gekündigt haben: Nur die wenigsten Gemeinden haben eine Ombudsstelle Über die Hälfte der Belegschaft der Gemeindeverwaltung Bühler hat aufgrund von Diskrepanzen mit dem Gemeindepräsidenten gekündigt. Zwar hat die Gemeinde eine Moderatorin eingesetzt, um die Unstimmigkeiten auszumerzen, doch der Erfolg blieb aus. Für die Angestellten blieb daher nur noch der Weg der Kündigung. Doch ist das tatsächlich so? Welche Möglichkeiten haben Mitarbeitende der Gemeindekanzlei, wenn es zu Streitigkeiten kommt? Astrid Zysset 05.11.2021, 18.00 Uhr

Nicht in allen Ausserrhoder Gemeinden gibt es eine Ombudsstelle. In diesen Fällen können Angestellte nicht auf eine Schlichtungsstelle zurückgreifen, sondern müssen die Streitigkeiten selber lösen. Bild: Chris Mansfield

Vier der sieben Mitarbeitenden auf der Gemeindeverwaltung Bühler haben auf Ende Januar gekündigt. Als Grund werden Probleme mit dem Führungsverständnis des Gemeindepräsidenten und Diskrepanzen in der Art und Weise der Zusammenarbeit angegeben.

Schwierigkeiten habe es schon länger gegeben, gelöst werden konnten sie jedoch nie. Auch der Versuch, mit einer neutralen, externen Hilfe den Streit zu schlichten, scheiterte. Doch was können Angestellte in diesem Fall überhaupt tun? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen im Überblick.

In erster Linie hilft das persönliche Gespräch. In kleineren Gemeinden, in welchen der Gemeindepräsident kein Haupt- oder Vollamt bekleidet, gilt die Gemeindeschreiberin/der Gemeindeschreiber als erste Ansprechperson für die Verwaltung. Kommt es mit dieser/diesem zum Streit, kann allenfalls die Gemeindepräsidentin oder der Gemeindepräsident schlichtend eingreifen. Sind die Gemeinderäte eher operativ tätig, gelten auch diese als geeignete Ansprechpersonen, um Ungereimtheiten in der Zusammenarbeit auszumerzen.

Der Kanton hat eine Anlaufstelle für Anliegen des Personals. Auf Nachfrage bei den Gemeinden heisst es, dass auch diese Anlaufstelle beratend zur Seite steht und hilfreiche Impulse gibt. Grundsätzlich müssen aber die Gemeinden ihre Personalprobleme selbstständig lösen. Auch sind die Angestellten dort nicht gewerkschaftlich organisiert. Einzige Ausnahme: Herisau hat einen Gemeindepersonalverein, der die Interessen seiner Mitglieder bei Lohnrunden vertritt.

Das wird in den Gemeinden unterschiedlich gehandhabt. Einige, vor allem die grösseren, haben eine Ombudsstelle eingerichtet. Meistens ist dies eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt. Denn Fragen zu Mobbing oder sexueller Belästigung bedürfen einer juristischen Abklärung.

Manchmal bestimmen die Gemeinden aber auch einen Mediator, an welchen sich die Angestellten wenden können. Wer genau als geeignete neutrale Ansprechperson gilt, ist in den jeweiligen Personalreglementen festgehalten.

Genau. Wenn die Parteien zerstritten sind und keine Einigung in Sicht ist, bleibt nur noch diese Option, oder die Versetzung.

Eine kurze Umfrage bei den Gemeindeverwaltungen zeigt: Nein. Nur in Ausnahmefällen kommt es zu diesem Schritt.

Ja. Stellen wie diejenige des Finanzverwalters gelten als schwierig zu besetzen. Zumal die Zeit drängt. In kleineren Gemeinden wie Bühler sind oftmals nur ein bis zwei Personen pro Abteilung angestellt.

Findet sich nicht rechtzeitig eine Nachfolge, kann keine geregelte Übergabe stattfinden, und viel Wissen geht verloren. Auch sind solche Negativschlagzeilen wie diese über die jetzige Kündigungswelle hinderlich, um viele Bewerbungen zu erhalten.