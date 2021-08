Das Spital Heiden hat zu; was muss ich im Notfall tun?

Q&A Nach der vorzeitigen Schliessung des Spitals Heiden: Das können die Vorderländer Patientinnen und Patienten im Notfall tun Vergangenen Samstag musste der Spital Heiden seine stationäre Abteilung ein halbes Jahr früher als geplant schliessen. Nur noch die Notfallstation wird längstens bis Ende Jahr von 8 bis 18 Uhr in Betrieb sein. Wir klären auf, was die Alternativen sind und was die Schliessung für die Patientinnen und Patienten im Vorderland bedeutet. Aline Baumgartner 05.08.2021, 05.00 Uhr

Bis längstens Ende Jahr hat die Notfallstation des Spitals Heiden noch geöffnet. Bild: Gian Ehrenzeller

Das Ende des Spitals Heiden war ein abruptes. Innerhalb von zwei Wochen hat der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (Svar) entschieden, dass der stationäre Teil bereits Ende Juli statt wie geplant im Dezember schliesst. Doch eine vorzeitige Schliessung war unumgänglich. Die Zahl der Patienten ging so weit zurück, dass die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben war. Zudem haben zahlreiche Mitarbeitende das Spital bereits verlassen. Bis längstens am 31. Dezember werden in Heiden zu Bürozeiten noch Notfälle behandelt, danach müssen die Patienten eine Alternative suchen. Im Folgenden die wichtigsten Aspekte zur künftigen Notfallversorgung im Vorderland.

Gemäss den Zahlen des Bundesamts für Statistik zählte 2019 das Spital Heiden 2360 ambulante und stationäre Notfälle.

Seit dem 1. August ist im Spital Heiden die Notfallabteilung noch täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Ausserdem werden ambulante Sprechstunden vorerst weiterhin angeboten. Dieses Angebot gilt voraussichtlich bis Ende Jahr.

Ab August finden die onkologischen Sprechstunden, die bis anhin in Heiden angeboten wurden, im Spital Herisau statt. Für Patientinnen und Patienten, die regelmässige onkologische Betreuung beanspruchen, werden die zusätzlichen Transportkosten vom Svar übernommen.

Ambulante Sprechstunden in den Bereichen Urologie, Gynäkologie, Chirurgie, Handchirurgie, Kardiologie, Pneumologie, Gastroenterologie, Nephrologie sowie auch die Hämodialyse werden weiterhin bis spätestens am 31. Dezember im Spital Heiden angeboten.

Wird eine Notfallversorgung ausserhalb der erwähnten Öffnungszeiten benötigt, kann die hausärztliche Notfallnummer (0844 55 00 55) gewählt werden. Bei einem akuten Notfall kann auch der Rettungsdienst beigezogen werden (144).

Nein, der Rettungsdienst bleibt auch nach dem Spital-Aus in Heiden. Er ist unabhängig von den Spitalstandorten organisiert und basiert auf einem separaten Leistungsauftrag des Kantons. Im Vorderland betreibt der Rettungsdienst des Svar aktuell während 24 Stunden in einem 12-Stunden-Schicht-Betrieb eine Ambulanz.

Prinzipiell sind die Hausärzte die ersten Ansprechpartner für Patienten. Für Notfall-Konsultationen ausserhalb der Öffnungszeiten ist ein hausärztlicher Notfallbetrieb erreichbar. In lebensbedrohlichen Situationen kann und soll jederzeit über die Nummer 144 der Rettungsdienst alarmiert werden.

Die Wahl des Krankenhauses ist jeweils von verschiedenen Faktoren abhängig. Dazu zählt beispielsweise die vorliegende Erkrankung – die Behandlung ist vom Leistungskatalog des jeweiligen Spitals abhängig. Der Rettungsdienst transportiert den Patienten nach der erfolgreichen medizinischen Vorversorgung in ein für den Patienten geeignetes Spital.

Falls ein Notfall ausserhalb der Öffnungszeiten von 8 bis 18 Uhr passiert, sind die nächsten Alternativen zum Spital Heiden das Spital Herisau (071 353 21 21), die Hirslanden Klinik Stephanshorn (071 282 74 74) oder das Kantonsspital St. Gallen (071 494 11 11). Mit einer Fahrtzeit von knapp 20 Minuten vom Spital Heiden ist die Hirslandenklinik Stephanshorn die nächste Option, gefolgt vom Kantonsspital St. Gallen mit 20 Minuten Fahrzeit. Mit einer 30-minütigen Fahrt ist der Weg zum Spital Herisau der weiteste.

Die Notfallversorgung bleibt gemäss dem Ausserrhoder Spitalverbund grundsätzlich gleich. Alle inner- und ausserkantonalen Standorte bleiben bestehen, versorgen weiterhin die jeweiligen Gebiete und helfen sich bei Notwendigkeit gegenseitig entsprechend aus.

Ja, solche gibt es durchaus. So äusserte etwa die Gemeinde Heiden Befürchtungen, dass die Grundversorgung im Vorderland mit dem Wegfall des Spitals gefährdet ist. Für ambulante Behandlungen, für die bis anhin die Notfallstation des Spitals Heiden aufgesucht werden konnte, fehle ein alternatives Angebot, bemängelte der Gemeinderat in einer Medienmitteilung. Ähnlich kritisch äusserten sich einzelne Vertreter der Ärztegesellschaft.

Laut dem Ausserrhoder Spitalverbund bietet das Spital Herisau und besonders auch die Intensivstation genügend Betten, Personal und daher allgemein Kapazität, um auch die Heidler Patienten zu versorgen. Schwerere Fälle werden zudem bereits seit Anfang des Jahres zur Intensivstation des Spitals Herisau triagiert.

«Ich möchte lieber nach Grabs. Sicher nicht nach St.Gallen.»

(daa) Dass die Schliessung des Spitals nicht gut ankommt, zeigt eine kleine Umfrage vor dem Coop in Heiden. Auf die Frage, wie die Schliessung einzuschätzen ist, gab die erste Befragte Magrit Tobler als Antwort: «Ich habe 20 Jahre lang hier gearbeitet. 130 Jahre bestand das Spital. Das ist einfach schade.» Auch Raffaela Laich hat, ähnlich wie Margrit Tobler, eine Vergangenheit, die mit dem Spital zusammenhängt. «Ich und viele meiner Freundinnen haben hier geboren», sagt sie und führt weiter aus, «auch für die Leute, die Termine erhalten haben und diese nun nicht mehr wahrnehmen können ist das nicht gut.» Elisabeth Frehner pflichtet dem bei: Ich habe hier geboren und finde die Schliessung schlecht.» Wenn das Spital geschlossen ist, braucht es eine Alternative. Die Mehrheit der Befragten setzt auf das Spital St. Gallen. Nur Raffaela Laich hat andere Pläne: «Ich möchte lieber nach Grabs. Sicher nicht nach St. Gallen.» Die Notfallstation Heiden hat nur noch von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wo würden Sie bei einem Notfall ausserhalb dieser Zeit gehen? «144 wählen», geben Laich und Tobler als Antwort. Ingrid Wälti ist sich nicht sicher, ob diese Info richtig ist: «Ist das so? Meine Freundin sagte, die Notfallstation sei noch rund um die Uhr geöffnet. Aber wenn das so wäre, dann ist es ein Witz.» Frau Sturzenegger, welche ungern ihren Vornamen verraten wollte, nimmt es mit Humor: «Dann habe ich keinen Notfall mehr», sagt sie und lacht.