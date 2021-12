Wer bekommt wo wann den Booster im Appenzellerland?

Q&A Booster im Appenzellerland: Wer bekommt wo und wann die Auffrischimpfung? Es rückt eine neue Welle der Pandemie an. Neben Einhaltung der Schutzmassnahmen kann der Booster den Schutz vor einer Infektion erhöhen. Selina Schmid 02.12.2021, 17.21 Uhr

Eine Auffrischimpfung soll den Schutz vor einem schweren Verlauf und einer Infektion erhöhen. Mario Testa

Die Zahl der Neuansteckungen steigt in der ganzen Schweiz seit Anfang Oktober kontinuierlich. Besonders Jüngere infizieren sich derzeit häufiger mit dem Virus als Ältere. Wegen eines schweren Verlaufs müssen jedoch ältere Personen deutlich häufiger im Spital behandelt werden. Dabei ist die Zahl der Neuinfektionen in den beiden Appenzell deutlich höher als im Rest der Schweiz.

Der stellvertretende Kantonsarzt von Appenzell Innerrhoden, Markus Schmidli, bezeichnet die aktuelle Coronalage als besorgniserregend. Rund 70 Prozent der Tests seien zurzeit positiv, die Sequenzierung zeige, dass es sich bei fast allen Fällen um die Delta-Variante handle. «Und es ist eine Pandemie der Ungeimpften», so Schmidli. In Innerrhoden ist die 7-Tage-Inzidenz mit 951 Neuinfektionen pro 100 000 Personen eine der höchsten der Schweiz.

Auch Georg Amstutz, Leiter der Kommunikation Appenzell Ausserrhoden, beschreibt die Lage als kritisch. Die Ausserrhoder 7-Tage-Inzidenz von 1038 Neuinfektionen pro 100 000 Personen ist nahezu doppelt so hoch wie der Schweizer Durchschnitt von 591.

Mit ein Grund für die hohe Infektionsrate dürfte sein, dass die Impfung keinen vollständigen Schutz vor einer Infektion bietet. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) geht von einem Impfschutz von über 90 Prozent aus. In den verletzlichen Gruppen sinkt der Schutz aber schneller als in der restlichen Bevölkerung, wie Studien aus Israel und Grossbritannien zeigen. Auch steigt die Wahrscheinlichkeit eines Impfdurchbruchs. Wer dagegen einen Booster erhalten hat, soll seltener an Corona erkranken als jemand mit zwei Dosen.

Das BAG und die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) empfehlen die Auffrischimpfung allen ab 16 Jahren. Dabei werden Personen ab 65 Jahren, Bewohnerinnen und Bewohner in Alters- und Pflegeeinrichtungen prioritär geimpft, wie auch Gesundheitspersonal und jene mit einer Vorerkrankung.

In Appenzell Ausserrhoden können sich alle ab 16 Jahren für den Booster anmelden, in Innerrhoden bereits ab 12 Jahren. Einen Termin erhält man, sobald die letzte Impfung sechs Monate zurückliegt. Markus Schmidli erklärt die tiefere Altersgrenze: «Noch ist der Booster ab 16 Jahren zugelassen. Wir gehen aber davon aus, dass der Booster dereinst auch ab 12 Jahren zugelassen werden wird. Diese Altersgruppe erfüllt zurzeit den Mindestabstand zur zweiten Impfung ohnehin noch nicht.»

Die Impfstoffe von den Herstellern Moderna und Pfizer/Biontech sind für die Auffrischimpfung zugelassen. Grundsätzlich wird eine Auffrischimpfung möglichst mit demjenigen mRNA-Impfstoff verabreicht, der für die Grundimmunisierung benutzt wurde, schreibt das BAG.

In Appenzell Ausserrhoden kann man sich entweder online oder über die Corona-Hotline (071 353 67 97) für die Auffrischimpfung registrieren. Die Impfungen werden in den Impfzentren Herisau oder Heiden oder bei der Hausärztin oder dem Hausarzt verabreicht.

Innerrhoderinnen und Innerrhoder können sich im Impfzentrum des kantonalen Gesundheitszentrums Appenzell impfen lassen. Impftermine können online oder telefonisch unter 071 788 99 66 vereinbart werden. Einwohnerinnen und Einwohner aus Oberegg haben die Möglichkeit, sich im Impfzentrum in Heiden zu impfen.

In Ausserrhoden kann die erste, zweite oder dritte Impfung jeweils an den Samstagen vom 4., 11. und 20. Dezember zwischen 8 und 16 Uhr spontan in den Impfzentren Herisau und Heiden gemacht werden. Der Kanton warnt, dass es bei der Walk-in-Impfung zu Wartezeiten kommen kann und empfiehlt, online einen Termin zu vereinbaren.

Den Booster in Innerrhoden gibt es dagegen nur mit einem Termin. Grundsätzlich soll dort geboostert werden, wo auch die ersten beiden Impfungen gemacht wurden.

In beiden Kantonen sei das Interesse nach dem Booster gross. Die Impfzentren in Herisau und Heiden sind durchgehend geöffnet, für die kommende Woche sind, Stand Donnerstag, 3000 Impfungen geplant. Georg Amstutz sagt, der Kanton sei vorbereitet und es sei genügend Impfstoff vorhanden.

In Innerrhoden könne die Kapazität voll ausgelastet werden. Über 10 Prozent der Gesamtbevölkerung sei bereits geboostert, sagt Markus Schmidli. Das mobile Impfteam hat bereits alle Alters- und Pflegeheime des Kantons mit dem Booster besucht, etwa 70 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner ist dreifach geimpft.