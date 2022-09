Die Wolfhalder Psychologin Verena Kast über Angst und Corona

Psychologie «Das viele Misstrauen in der Welt steht im Weg»: Die Ausserrhoder Psychologin und Autorin Verena Kast über Angst und Corona Verena Kast hat mit 79 Jahren ein Buch geschrieben, das den Nerv der Zeit trifft. Im Gespräch erzählt sie von Angst, Vertrauen und warum sie sich in ihrer Familie wie eine Aussenseiterin fühlte. Selina Schmid Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Die akademische Karriere von Verena Kast löste Faszination und Befremden bei ihren Eltern aus. Bild: Selina Schmid

Die Wolfhäldler Psychologin Verena Kast lebt seit fast 60 Jahren in St.Gallen. Wenn sie aber heute mit 79 Jahren an ihren Geburtsort denkt, dann erinnert sie sich an ihren langen Schulweg. «Jeden Morgen lief ich diesen Hang entlang, wo ich bei gutem Wetter eine wunderbare Aussicht über den Bodensee bis nach Lindau hatte. Ich mochte schon immer diesen Blick nach aussen.»

Verena Kast wuchs auf einem Bauernhof in Wolfhalden auf, als das vierte und jüngste Kind von Walter und Anna Kast. Der Vater war Landwirt und Wolfhäldler Hauptmann, die Mutter Bäuerin und Hausfrau. Ihre Eltern waren intelligent, aber bodenständig, erzählt Kast. Sie selbst habe aus der Art geschlagen. «Ich hatte mich oft irgendwo mit einem Buch versteckt, sodass meine Familie mich nicht fand.»

Die Familie war fasziniert und befremdet

Kast wusste immer, dass sie studieren würde. Erst sollte es Philosophie sein, doch das schien ihr wie eine brotlose Kunst. Nach dem Lehrersemi wurde klar, dass es Psychologie werden würde. Damals unterrichtete sie Schülerinnen mit komplexen Problemen, was Kast faszinierte. Sie sagt:

«Ich habe mich immer für Menschen interessiert.»

Als Erste in der Familie studierte Kast, zuerst an der Universität Basel, danach in Zürich. 1974 schloss sie mit dem Doktortitel in der Psychologie ab. Es folgte eine steile Karriere. Unter anderem war sie Professorin an der Universität Zürich, Dozentin und Lehranalytikerin am dortigen C.-G.-Jung-Institut sowie langjährige Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Analytische Psychologie. Bis 2020 war Kast zudem Leitungsmitglied der Lindauer Psychologiewochen.

Diese akademische Welt von Verena Kast löste in der Familie ein gewisses Befremden aus, sagt sie. Einerseits waren die Eltern fasziniert von ihrer studierten Tochter. Andererseits kam über die Jahre ein Gefühl des Unverständnisses dazu. «Meine Familie war offen, aber mein Alltag war ganz anders als ihrer. Da wurde ich zu einem gewissen Punkt zur Aussenseiterin.»

Kast sagt, dass in ihrer Herkunft die Gründe dafür liegen, dass sie ihre Bücher nie ausschliesslich für die Fachwelt schrieb. «Ich wollte so schreiben, dass man mich verstehen kann.» Die Sprache ist zwar präzise, kommt aber mit wenigen Fachbegriffen aus. Denn jeder und jede empfinde Neid, Angst oder Trauer, so Kast. Spannend seien die Fragen danach, was hinter diesen Gefühlen ist und wie wir damit umgehen. «Da macht es keinen Sinn, für kleine Gruppen zu schreiben.»

Vertrauen vereinfacht – Misstrauen auch

Das jüngste Buch veröffentliche Kast diesen Frühling. In «Vertrauen braucht Mut» thematisiert sie das Thema der Angst in Zeiten der Pandemie. Ursprünglich verfasste sie das Buch als eine Vorlesung für die Tagung der Internationalen Gesellschaft für Tiefenpsychologie. Kast sagt:

«Die Welt hat viele ernsthafte Probleme: die Klimakrise, die Coronapandemie und nun die Energiekrise, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine. Wir werden diese Probleme nur gemeinsam lösen können. Das viele Misstrauen in der Welt steht im Weg.»

Kast sagt, dass unsere Wahrnehmung der Welt von oft unbewussten Vorstellungen von Vertrauen und Misstrauen geprägt sei. Denn Vertrauen und Misstrauen vereinfachen die Welt. «Wenn ich erwarte, dass die Menschen es gut mit mir meinen, dann trete ich freundlich auf, werde Positives wahrnehmen und es entsteht mehr Vertrauen. Das Gleiche gilt, wenn ich anderen grundsätzlich misstraue. Die Frage ist, was tut mir auf lange Frist gut?»

Nicht jedes Misstrauen sei falsch. Eine gesunde Skepsis gehöre dazu. Aber die Coronapandemie habe die Frage nach dem Vertrauen neu gestellt, denn viel Vertrautes und Verlässliches sei verloren gegangen. «Wenn man ängstlich ist, will man es genau wissen, doch oft wussten wir einfach nicht, was stimmt. Diese Ungewissheit mussten und müssen wir aushalten, was leichter fällt, wenn man vertraut.» Manche wurden durch diese Unsicherheit übermässig misstrauisch.

Doch wie baut man das verlorene Vertrauen wieder auf? Kast sagt, solange wir diesen Konflikt gemeinsam austragen, entstehe neues Vertrauen. Gerade während der Pandemie sei es mit manchen schwieriger gewesen, im Gespräch zu bleiben. Kast rät: «In diesen Momenten ist es wichtig, auch Uneinigkeit stehen zu lassen.» Und man fände immer etwas, bei welchem man sich verstehe: Fussball, Konzerte oder ein Fest.

Angst macht müde

Seitdem Kast das Buch «Vertrauen braucht Mut» veröffentlicht hat, sind durch den Krieg in der Ukraine neue Ängste dazugekommen. Kast sagt: «Menschen sind gut bei kurzfristigen Ängsten, schlecht bei anhaltenden Sorgen. Davon werden sie müde, stumpf und dünnhäutig.» Dagegen helfe der Austausch mit anderen. Manchmal sei eine Therapie nötig, oft reiche bereits der richtige Medienkonsum oder sich selbst mehr Sorge zu tragen, so Kast.

Das Buch sei auf eine besonders vielfältige Resonanz gestossen, sagt Kast. «Es haben sich alle möglichen Leute gemeldet, vom Kirchenblatt bis zum Familienmagazin. Mir scheint, dass Vertrauen ein Alltagsthema geworden ist und sich viele verschiedene Menschen damit identifizieren können.» Aus der Fachwelt habe sie immerhin eine Rezension erhalten, was sie gefreut habe. «Aber für meine Berufskolleginnen und -kollegen schreibe ich ja nicht in erster Linie.»

Auch sie habe Angst, etwa um ihre Gesundheit. «Ich verstehe aber nicht, warum diese Ängste mich davon abhalten sollte, Freude zu haben.» Sie deutet aus dem Fenster auf den einzigen blühenden Rosenbusch in ihrem Garten in St.Gallen. Ein Reh knabbere jeweils die Rosenknospen weg, weshalb nur so wenige Blüten bleiben, sagt Verena Kast. «Darüber kann ich mich ärgern, oder ich kann mich über die Rosen freuen, die trotzdem blühen.»

