«Prüft da jemand eine Anzeige?»: So heftig reagiert das Netz auf den Corona-Hotspot Schwellbrunn

Superspreader-Event in Schwellbrunn: Hochzeitspaar weiss von infiziertem Gast – und feiert trotzdem

Appenzell Ausserrhoden hat besonders hohe Corona-Zahlen und deshalb am Sonntag als erster Kanton in der Ostschweiz strengere Corona-Massnahmen beschlossen: Jetzt gilt Maskenpflicht in Büros und ein Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen. Schuld an diesem Negativrekord ist auch ein Fehlverhalten an einer Hochzeitsfeier, wie es unter anderem an einer Medienorientierung der Regierung heisst.