Braucht Ausserrhoden eine Impfkampagne? Ein Pro und Contra dazu

Pro und Contra Der Impfmotor ist ins Stottern geraten – sollen die Kantone eigene Kampagnen fahren? Die Impfung könnte der Gamechanger in der Coronapandemie sein. Der Piks könnte das Mittel zurück zu mehr Freiheit sein. Ist es nötig, dass die Kantone für das Impfen werben? Mea McGhee und Jesko Calderara 22.07.2021, 05.00 Uhr

Manche Kantone haben eigene Impfkampagnen lanciert, um möglichst viele Leute von der Wichtigkeit der Impfung gegen Covid-19 zu überzeugen. Ist das der richtige Weg? Auf der Redaktion der Appenzeller Zeitung sind die Meinungen geteilt.

Pro Impfkampagne – Mea McGhee: «Ob mit oder ohne Impfkampagne: Die Entscheidung sich impfen zu lassen, ist und bleibt in der Entscheidungsfreiheit jedes Einzelnen.»

Die Impfung sei ein wichtiger Gamechanger in der Coronapandemie, ist von Experten und Politikern immer wieder zu hören. Besonders jetzt, wo die Delta-Variante sich rasant verbreitet, die Zahl der Ansteckungen wieder zunimmt. Die Impfung schützt erwiesenermassen gegen eine Ansteckung und gegen einen schweren Verlauf von Covid-19. Und sie kann helfen, möglichst bald einen Weg zurück zu mehr Freiheit, mehr Kontakten, mehr Kultur und mehr Sport zu ermöglichen.

Idealerweise könnten Geimpfte und Genesene zusammen eine Herdenimmunität herbeiführen. Die Verbreitung des Virus würde gestoppt – zumindest so lange es ihm nicht durch Mutationen gelänge, bereits Immunisierte anzustecken. So weit so bekannt und klar. Klar ist auch, dass die Impfquote in der Schweiz noch lange nicht die Hürde zur Herdenimmunität überwunden hat, und dass der Impfmotor ins Stottern geraten ist.

Die Impfbereitschaft in den Kantonen variiert. Gerade im Appenzellerland ist die Skepsis recht hoch. Gemäss einer Erhebung des Forschungsinstituts Sotomo wollen sich 36,6 Prozent der Innerrhoder nicht gegen Covid-19 impfen lassen, und in Ausserrhoden liegt diese Quote bei 28,2 Prozent. Vielleicht liegt es am Vertrauen in die Naturheilkunde, vielleicht an der Angst vor Nebenwirkungen oder an der räumlichen Grosszügigkeit, die eine Ansteckungsgefahr geringer erscheinen lässt als in der Grossstadt. Auch der liberale Gedanke, die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen wird hierzulande oft ins Feld geführt, wenn sich die Frage stellt: Impfen oder nicht?

Angesichts der noch zu tiefen Impfquote wäre es nun wichtig, möglichst viele Menschen vom Nutzen der Impfung zu überzeugen. Auch im Wissen um die Impfskepsis hat Appenzell Innerrhoden kürzlich eine Impfkampagne lanciert: Landesfähnrich Jakob Signer bezieht mit Foto und dem Spruch: «I los mi impfe» Position. Seitens der Ausserrhoder Regierung gibt es (noch) kein solches Bekenntnis. Das ist eine verpasste Chance. Ob mit oder ohne Impfkampagne: die Entscheidung sich impfen zu lassen, ist und bleibt in der Entscheidungsfreiheit jedes Einzelnen.

Mit einer originellen und einleuchtenden Impfkampagne könnten aber vielleicht einige Impfmuffel aus der Stube in die Impfzentren gelockt werden. Es müssen sich ja nicht unbedingt die Regierungsräte öffentlich stechen lassen. Eine humorvolle, kantonsübergreifende Kampagne liesse sich beispielsweise mit dem Innerrhoder Simon Enzler und dem Ausserrhoder Daniel Ziegler gestalten. Und wie Werbung geht, wissen nicht zuletzt drei wortkarge Sennen – das ist kein Geheimnis.

Contra Impfkampagne – Jesko Calderara: «Mit Steuermitteln finanzierte Werbung lässt sich nicht mit dem liberalen Staatsverständnis in Ausserrhoden vereinbaren.»

Um es gleich vorwegzunehmen: Selbstverständlich bin ich geimpft. Ich habe diesen Schritt aus freien Stücken getan, um zumindest einen kleinen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten. Zudem erleichtert einem die Impfung den Zugang zu Veranstaltungen. Die oft diffusen Ängste vor dem Piks sind für mich nur schwer nachvollziehbar. Aber: Die Frage, impfen ja oder nein, muss jeder für sich selbst beantworten – und das ist auch richtig so. Dabei gilt es zu akzeptieren, wenn sich jemand bewusst dagegen entscheidet. Es ist falsch, Impfskeptiker und -gegner zu stigmatisieren, wie dies heute teilweise geschieht. Trotz leicht steigender Fallzahlen ist abgesehen davon jeglicher Alarmismus fehl am Platz, zumal die Hospitalisierungen auf konstant tiefem Niveau verharren.

Eine Impfkampagne ist aber aus grundsätzlichen Überlegungen abzulehnen. Solche mit Steuermitteln finanzierte Werbung lässt sich nicht mit dem liberalen Staatsverständnis in Ausserrhoden vereinbaren. Welch mündiger Bürger will sich schon durch die Obrigkeit erziehen, belehren und bevormunden lassen? Es ist vielmehr Aufgabe des Staates, die Bevölkerung zu informieren und ein niederschwelliges Angebot bereitzustellen. Diesen schmalen Grat zwischen Propaganda und Aufklärung hat unser Kanton in der Coronakrise mit Bravour gemeistert. Er hat stets sachlich informiert und schneller als etwa sein grosser Nachbar mit dem Betrieb der Impfzentren in Herisau und Heiden begonnen. Ausdrücklich zu begrüssen sind die Überlegungen, mit dem Einsatz von mobilen Teams in Gemeinden und Gewerbebetrieben zusätzliche Impfwillige zu finden.

Denn Fakt ist, dass die Impfbereitschaft im Appenzellerland tiefer ist als andernorts. Dass sie sich aber mit einer Kampagne kaum erhöhen lässt, zeigt das Beispiel Innerrhoden. Dort ist die Impfquote sogar noch tiefer als in Ausserrhoden. Es ist naiv zu glauben, dass die Leute zum Impfen bewegt werden können, nur weil der sympathische Landesfähnrich oder sonst ein prominenter Kopf dafür wirbt. Mit staatlichen Druckmitteln lässt sich die Impfbereitschaft kaum steigern, vielmehr könnte das in breiten Kreisen Abwehrreflexe auslösen. Das wäre für den weiteren Verlauf der Pandemie kontraproduktiv. Zusammengefasst bedeutet das: Für all jene, die geimpft sind, braucht es möglichst schnell die völlige Freiheit. Einschränkungen sind in solchen Fällen nicht mehr zu rechtfertigen. Nicht-Geimpfte wiederum müssen wohl oder übel für eine gewisse Zeit Einschränkungen im Alltag in Kauf nehmen. Vor allem aber werden wir als Gesellschaft kaum eine andere Wahl haben, als vorläufig mit Coronafällen zu leben – aller Impfbemühungen zum Trotz.