Pro Senectute AR unterstützt mehr als 1100 Senioren zu Hause

Pro Senectute AR 1163 Seniorinnen und Senioren besucht: Dank des Angebots «Hilfen zu Hause» können ältere Menschen länger eigenständig wohnen Freiwillige Mitarbeitende von Pro Senectute AR haben im vergangenen Jahr mehr als 4000 Einsätze im Zuhause von älteren Menschen geleistet. Die Stiftung hilft individuell, sei es bei der Steuererklärung, beim Einkaufen oder bei der Vorbereitung einer Züglete. Auch Fragen zur Energiekrise werden beantwortet. Mea McGhee 20.10.2022, 15.00 Uhr

Der soziale Kontakt ist bei «Hilfen zu Hause» oft ebenso wichtig wie die erbrachte Dienstleistung. Bild: PD

Das Älterwerden wird früher oder später beschwerlich. Das gilt nicht nur für Direktbetroffene, sondern auch ihre Angehörigen. Vielen fehlen Zeit und Kraft oder sie haben nicht genügend finanzielle Mittel, um sich um ihre Liebsten zu kümmern. In solchen Situationen kann Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden Hilfe bieten. «Die Bedürfnisse der älteren Menschen sind ganz unterschiedlich. Unsere freiwilligen und sozialzeitengagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen individuell auf die jeweilige Situation ein», sagt Silvia Oliva, Ressortleiterin Hilfen zu Hause bei Pro Senectute AR.

Die Dienstleistungskette «Hilfen zu Hause» richtet sich an Menschen mit Bezug einer AHV-Rente, die aufgrund körperlicher, kognitiver oder psychischer Einschränkungen teilweise oder gar nicht mehr in der Lage sind, ihre Alltagsarbeiten oder ihre administrativen Aufgaben selbstständig zu erledigen und deren soziales Netz die Defizite nicht kompensiert.

Rund 160 freiwillige Mitarbeitende haben in Ausserrhoden 2021 im Rahmen von «Hilfen zu Hause» mehr als 4000 Einsätze sprich beinahe 9000 Stunden geleistet. Gemäss Medienmitteilung von Pro Senectute AR wurden 1163 Seniorinnen und Senioren im Kanton mit Entlastungs- und Besuchsdiensten in ihren eigenen vier Wänden unterstützt. Silvia Oliva sagt:

Silvia Oliva, Ressortleiterin Hilfen zu Hause bei Pro Senctute AR. Bild: PD

«Ob Begleitung beim Einkauf oder Arztbesuch, Hilfe beim Putzen, Zahlungen richten oder beim Ausfüllen der Steuererklärung: Die Hilfestellungen sind sehr individuell.»

Pro Senectute AR lege zudem Wert darauf, dass zwischen den älteren Menschen und den freiwilligen Mitarbeitenden eine Beziehung entstehen könne. Die Besuche in den eigenen vier Wänden würden durch eine passende Person erfolgen. Die Freiwilligen seien oft fitte Seniorinnen oder Senioren, die sich sozial engagieren wollen, so Silvia Oliva. Pro Senectute AR nehme immer wieder aktuelle Themen auf. Aktuell werden Fragen zur Energiekrise und den damit verbundenen Kosten behandelt. Auch die Umstellung von den roten Einzahlungsscheinen auf Zahlungen per QR-Code habe zu vielen Anfragen geführt. Silvia Oliva sagt:

«Für ältere Menschen ist es manchmal schwierig, mit den Veränderungen, die der Alltag bringt, Schritt zu halten.»

Nebst dem Angebot «Hilfe zu Hause» nahmen rund 700 Personen während knapp 2750 Beratungsstunden die kostenlose Sozialberatung zu Themen wie Finanzen, Wohnen, Gesundheit, Lebensgestaltung sowie Recht (Vorsorgethemen) in Anspruch. In diesem Bereich sind fünf Teilzeitmitarbeitende tätig. Der Bedarf an Unterstützung sei gross und nehme jährlich zu. Auch die Vereinsamung sei ein grosses Thema, sagt Silvia Oliva. Der persönliche Kontakt zu den freiwilligen Mitarbeitenden werde manchmal fast mehr geschätzt als die eigentliche Hilfeleistung.

Seit über 100 Jahren berät und entlastet Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden ältere Menschen in ihrem Alltag, damit sie möglichst lange selbstbestimmt in ihrem Daheim leben können. Die Stiftung steht allen älteren Menschen zur Seite. Damit bewahrt Pro Senectute AR auch zahlreiche betreuende Angehörige vor Überlastung und Überforderung und trägt damit zu einer gesunden und funktionierenden Gesellschaft bei. Damit Menschen und ihre Angehörigen in Ausserrhoden weiterhin mit Rat und Tat unterstützt werden können, sammelt Pro Senectute AR in den kommenden Wochen Spenden.