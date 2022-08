Pro Audito Appenzeller Hinterland feiert 100-Jähriges Jubiläum

Pro Audito Hinterland «Irgendwann konnte ich es vor den Kollegen nicht mehr verstecken»: Ein ehemaliger Polizist aus Herisau setzt sich für die Integration von Hörbehinderten ein Der Verein für besseres Hören Pro Audito Appenzeller Hinterland feiert sein 100-jähriges Bestehen. Präsident ist der ehemalige Polizist Kurt Solenthaler. Der Herisauer leidet selbst seit 40 Jahren an einer Hörbehinderung, die ihn sogar seinen Job kostete. Ramona Koller Jetzt kommentieren 02.08.2022, 05.00 Uhr

Eine Schwerhörigkeit kann die Menschen im Alltag einschränken. Symbolbild: Reto Martin

Wenn Kurt Solenthaler mit jemandem spricht, beobachtet er dessen Mimik ganz genau. Trotz seiner Hörgeräte hat er teilweise Probleme damit, die Menschen in seinem Umfeld zu verstehen. Ohne die technischen Hilfen beträgt das Hörvermögen des Herisauers gerade einmal 20 Prozent. Mit ist es um einiges besser.

Hohe Frauenstimmen oder jene von Kindern seien für ihn jedoch trotz Hörgerät manchmal schwer zu verstehen. Eine «progrediente hochtonbetonte Schwerhörigkeit beidseits und Schallempfindungsschwerhörigkeit» hat ihm der Arzt diagnostiziert. Das heisst, Solenthaler hört vor allem hohe und schrille Töne schlecht.

In Situationen mit Hintergrundgeräuschen hat Solenthaler oft Mühe, sein Gegenüber zu verstehen. In seiner Familie gebe es deshalb eine Gesprächskultur, bei der nicht zwei oder mehr Personen gleichzeitig sprechen. «Auch meine Enkelkinder haben sich das bereits angewöhnt», sagt Solenthaler.

Woher seine Hörprobleme kommen, wisse man nicht genau. Er war lange als Polizist tätig. Zu seinen Anfangszeiten sei beim Schiesstraining nicht auf den Gehörschutz geachtet worden. «Ausserdem hatte ich als Kind mehrere unbehandelte Mittelohrentzündungen», sagt Solenthaler. Er hält fest:

«Eine Hörbehinderung kann jeden treffen.»

Hilfe in einem Verein

Laut dem Schweizer Gehörlosenbund sind bis zu einer Million Personen in der Schweiz leicht bis hochgradig schwerhörig und gelten somit als hörbehindert. Man geht zudem von rund 10'000 vollständig gehörlosen Personen aus. Offizielle statistische Zahlen liegen für die Schweiz nicht vor.

Im Appenzeller Hinterland haben sich Betroffene zu einem Verein zusammengeschlossen. Es handelt sich dabei um einen regionalen Ableger von Pro Audito, der 1922 gegründet wurde. 60 Mitglieder zählt der Verein. Regelmässig treffen sie sich im Haus Park im Herisauer Alterszentrum Heinrichsbad zu geselligen Anlässen.

Dabei stehen selten Informationen oder Diskussionen rund um das Hören oder Hörgeräte im Mittelpunkt. «Bei uns sind auch gut hörende Menschen willkommen. Ein Hörgerät ist kein Muss», erklärt Solenthaler. Er ist Präsident des Vereins, der sich der sozialen Integration Hörbehinderter verschrieben hat.

Zusammenhang zwischen Hörproblemen und Demenz

Diese Integration ist auch vom gesundheitlichen Standpunkt her nicht zu unterschätzen, insbesondere im Alter. Professor Robert Perneczky, Facharzt für Psychotherapie, Psychiatrie und Geriatrie, erklärte dies in einem Interview im Buch «Verjüngung ist möglich» wie folgt:

«Wenn ich nicht gut hören kann, dann kann ich mich nicht mit anderen austauschen. Ich benutze mein Gehirn nicht, die Reserven schwinden.»

Rund acht Prozent aller Demenzerkrankungen werden demnach auf Schwerhörigkeit zurückgeführt.

Was eine Hörbehinderung im Alltag – sowohl beruflich als auch privat – bedeuten kann, hat Kurt Solenthaler am eigenen Leib erlebt. Er wurde nach seiner Lehre als Stationsbeamter und einer späteren Anstellung bei den Appenzeller Bahnen 1972 als Polizeibeamter in das Korps der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden gewählt.

Nachdem er als Leiter der Aussenstelle der Kriminalpolizei in Herisau tätig war, beförderte man ihn 1994 zum Postenchef. Später arbeitete er als Kommandant der Stadtpolizei Dübendorf. Für Kurt Solenthaler ging ein Kindheitstraum in Erfüllung – doch der Traum sollte platzen.

Hörprobleme führten zu gefährlichen Situationen

Irgendwann konnte er sein Hörproblem vor den Kollegen nicht mehr verstecken. «Im Einsatz hörte ich nicht mehr alles. Auch den Verkehr nicht», erinnert sich Solenthaler. Er habe sich oft in gefährliche Situationen begeben.

Auch am Telefon hatte er Mühe, die anrufende Person, gerade wenn es eine Frau mit hoher Stimme war, richtig zu verstehen. Schweren Herzens habe er den Gang zum Arzt angetreten, der ihm bestätigte, was er bereits ahnte. «Mein Beruf liess sich nicht mehr mit meiner Hörbehinderung vereinbaren», sagt Solenthaler.

«Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen.»

Zu Beginn habe er seine Hörgeräte nicht regelmässig getragen. «Hörhilfen nützen aber nur, wenn man sie regelmässig trägt und sich Ohr und Hirn daran gewöhnen können», sagt Solenthaler heute. Er empfehle den Leuten, immer auf die Funktion statt auf die Ästhetik zu schauen.

Im Verein Pro Audito Appenzeller Hinterland hat er Menschen kennen gelernt, welche die Probleme und Sorgen, die Hörbehinderte umgeben, kennen. Der Verein wurde am 19. November 1922 in Herisau als Schwerhörigen-Verein gegründet. 1924 wurde er Mitglied des Bundes schweizerischer Schwerhörigenvereine (heute Pro Audito Schweiz). Der erste Präsident, Hermann Bösch, übte dabei sein Amt während 40 Jahren aus. Damals wurde beschlossen, sich monatlich unter Einhaltung einer Sommerpause zu treffen, bei etwa zehn Zusammenkünften ist es bis heute geblieben.

Gemeinsam geniessen die Mitglieder Ausflüge, Spielenachmittage oder Vorträge – alles auf die Bedürfnisse von Menschen mit Hörbeeinträchtigung ausgelegt. Früh erhielt der Verein dank einer Spende eine kabelgebundene Höranlage, heute besitzt er ein modernes induktives System, mit dem die Tonspur des Mikrofons beim Rednerpult direkt auf die Hörhilfen übertragen werden kann. Der Verein ist auf Spenden und die Unterstützung durch Stiftungen angewiesen.

Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums werden die Mitglieder Ende Jahr einen gemeinsamen Tagesausflug unternehmen. Dieser kann durch die Unterstützung der Johannes-Waldburger-Stiftung zu einem günstigen Preis angeboten werden, wie Solenthaler erklärt.

Höranlage in Kirche dank Pro Audito

Der Schwerhörigenverein Herisau und Umgebung wollte das Leben der Hörbehinderten erleichtern. So wurden nebst den monatlichen Zusammenkünften regelmässig «Absehkurse» durchgeführt, um die Verständigung durch das Ablesen von den Lippen zu unterstützen. Im Vereinslokal Löwen an der Poststrasse stand den Mitgliedern eine Bibliothek zur Verfügung. Daneben setzte er sich in der Öffentlichkeit dafür ein, die Probleme der Hörbehinderten zur Kenntnis zu nehmen und nach Möglichkeit zu lindern. Bereits 1929 wurde erreicht, dass die reformierte Kirche Herisau mit einer Höranlage ausgestattet wurde.

Herisau «schwimmt gegen den Strom»

In der Schweiz sind viele Vereine für Hörbehinderte verschwunden. 1962 gab es in der Region die Sektionen Arbon, Gossau, Heiden, Herisau, Obertoggenburg, Romanshorn, Rorschach, St.Gallen und Speicher-Trogen. Heute bestehen nur noch jene in Herisau, Romanshorn und St.Gallen. Der wichtigste Grund für diese Entwicklung ist die Professionalisierung der Branche, es gibt inzwischen viele Ohrenärzte und Hörakustiker mit einem breiten Beratungsangebot. Die erwähnten «Absehkurse», lange ein Markenzeichen der Vereine, sind nur noch wenig gefragt. Und wie in manch anderen Bereichen wollen viele Menschen sich nicht mehr an einen Verein binden.

Auch die Zukunft des Vereins Pro Audito Appenzeller Hinterland sei ungewiss. Die technischen Hilfsmittel, wie automatisch generierte Untertitel bei Videos oder Hörhilfen, die sich via Bluetooth mit dem Handy koppeln lassen, schreiten immer weiter voran.

«Während sich ältere Generationen mit deren Benutzung schwertun, greifen jene unter 60 Jahren gerne darauf zurück. Sie wissen sich selbst zu helfen und kommen besser im Alltag klar», erklärt Solenthaler. Dennoch betrachtet er den Verein als eine wichtige Stütze und legt auf das Weiterbestand grossen Wert. Er lädt Interessierte dazu ein, sich über den Verein zu informieren und auch einmal einen Anlass zu besuchen.

