Hier gibt's den günstigsten Benzinpreis im Appenzellerland

Preisvergleich «Grub» Top, «Meistersrüte» Flop: Wo sich ein Tankstopp im Appenzellerland lohnt Die Unterschiede bei den Kraftstoffpreisen der Tankstellen bewegen sich zwar nur im einstelligen Prozentbereich. Ein Vergleich zeigt: Rappenspalter tanken mit Vorteil im Vorderland. Karin Erni Jetzt kommentieren 16.06.2022, 17.19 Uhr

Sie ist die günstigste im ganzen Land: die Spar-Tankstelle in Grub. Bild: Karin Erni

Die Benzinpreise sind so hoch wie noch nie. Auch wer sich bisher kaum Gedanken über die Wahl der Tankstelle gemacht hat, wirft nun hin und wieder einen interessierten bis besorgten Blick auf die Leuchtschriften am Strassenrand. Bei einer Rundfahrt durchs Appenzellerland haben wir die verschiedenen Anbieter von Kraftstoffen miteinander verglichen.

Sparfüchse kommen im Vorderland und in Oberegg auf ihre Rechnung. Dort zahlen sie im Schnitt lediglich 2.24 Franken für bleifreies Benzin und für Diesel 2.34 Franken. Am billigsten ist die Spar-Tankstelle in Grub. Sie verlangt 2.22 Franken für den Liter Benzin und für Diesel 2.33 Franken. Auch in Heiden zeigen die Displays nicht viel mehr an: 2.24 bzw. 2.29 Franken sind es bei BP. Agrola verlangt 2.26 für den Liter Benzin, 2.35 für Diesel. Auch die Tankstellen Spurt in Walzenhausen (2.25 bzw. 2.36 Franken), Ebni in Wald und Rutlen im innerrhodischen Oberegg sind mit 2.26 bzw. 2.34 Franken pro Liter günstig.

Aussicht auf den Säntis, aber teurer Treibstoff: Avia in Meistersrüte Bild: Karin Erni

Am teuersten tankt man dagegen in Appenzell und Umgebung. Im Schnitt kostet der Liter Benzin dort 2.31 Franken. Für Diesel legt man durchschnittlich 2.41 Franken hin. Am teuersten kommt der Tankstopp bei Avia in Meistersrüte. Dort kostet der Liter Benzin 2.34 Franken. Für Diesel wird gar 2.45 Franken verlangt. Günstiger tankt es sich in Brülisau mit 2.29 bzw. 2.39 Franken.

Hundwil dicht gefolgt von Schönengrund

Die Preise der Tankstellen im Hinterland und Mittelland befinden sich im Mittelfeld. Am billigsten tanken Hinterländerinnen in Hundwil: Bei LGG kostet das Benzin 2.24 und der Diesel 2.32 Franken. Das übrige Hinterland präsentiert sich uneinheitlich. Generell eher günstig tankt es sich an der Durchfahrtstrasse Richtung Wasserfluh. Den tiefsten Treibstoffpreis hat dort mit 2.24 bzw. 2.33 Franken Red Fox in Schönengrund.

Auch der Agrola-Treibstoff ist hier günstiger als im übrigen Appenzellerland zu haben: 2.26 bzw. 2.34 Franken kostet der Liter. Auch die kleine Migrol-Tankstelle in Waldstatt verkauft mit 2.26 bzw. 2.34 Franken leicht günstigeren Sprit als die Konkurrenz in Herisau. Den teuersten Treibstoff im Hinterland bietet die Agrola-Tankstelle in Urnäsch mit 2.29 bzw. 2.37 Franken an.

Die LGG in Hundwil ist die günstigste Tankstelle im Hinterland. Bild: Karin Erni

In Herisau scheinen sich die grossen Markentankstellen untereinander abgesprochen zu haben. 2.30 Franken blättert man bei ihnen für einen Liter bleifrei, 2.38 Franken für einen Liter Diesel hin. Einzige Ausnahme ist die freie Tankstelle von Red Fox in der Rietwis. Dort stehen 2.25 bzw. 2.34 Franken auf dem Display.

Mittelprächtig im Mittelland

Im Mittelland tankt man am günstigsten in der stadtnahen Spurt-Tankstelle in der Lustmühle. Sie verlangt 2.26 bzw. 2.36 Franken pro Liter. Auf dem zweiten Platz folgt Red Fox in Trogen: 2.27 Franken kostet das Benzin, 2.36 Franken der Diesel. Die BP-Tanksäule in Speicher liegt mit 2.31 bzw. 2.40 Franken ganz leicht unter den beiden grossen Agrola-Tankstellen in Teufen und Gais mit 2.31 bzw. 2.41 Franken.

Die Spurt-Tankstelle in der Lustmühle ist die günstigste im Mittelland. Bild: Karin Erni

Im Schnitt kostet im Appenzellerland Diesel 9 Rappen mehr pro Liter als Benzin. Seinen Selbstzünder tankt man mit 2.29 Franken am günstigsten bei BP in Heiden. Weniger vorteilhaft ist Avia in Meistersrüte. Sie bietet mit 2.45 pro Liter den teuersten Diesel an.

Diese Zusammenstellung ist eine Momentaufnahme vom 15. Juni und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Preise von Benzin bleifrei/Diesel in Franken Appenzell, Scheidweg, Socar: 2.31/2.41

Appenzell, Sepp Fässler, BP: 2.31/2.42

Appenzell, Zeughaus, Socar: 2.31/2.41

Brülisau, Spurt: 2.29/2.39

Gais, Agrola: 2.31/2.41

Gonten, Agrola: 2.31/2.41

Grub, Spar: 2.22/2.33

Heiden, BP: 2.24/2.29

Heiden, Agrola: 2.26/2.35

Herisau, Agrola: 2.30/2.38

Herisau, Avia: 2.30/2.38

Herisau, BP: 2.30/2.38

Herisau, Coop: 2.30/2.38

Herisau, Red Fox: 2.25/2.34

Hundwil, LGG: 2.24/2.32

Meistersrüte, Avia: 2.34/2.45

Oberegg, Rutlen: 2.26/2.34

Schönengrund, Red Fox: 2.24/2.33

Schönengrund, Agrola: 2.26/2.34

Speicher, BP: 2.31/2.40

Teufen, Agrola: 2.31/2.41

Teufen, Spurt Lustmühle: 2.26/2.36

Trogen, Red Fox: 2.27/2.36

Urnäsch, Agrola: 2.29/2.37

Wald, Ebni: 2.26/2.34

Waldstatt, Migrol: 2.28/2.35

Walzenhausen, Spurt: 2.25/2.36

