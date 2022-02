Ausserrhoder Wirtschaft geht es trotz Corona gut

Positive Prognose Corona zum Trotz: Der Ausserrhoder Wirtschaft geht es gut Die Anzahl neu gegründeter Firmen war im vergangenen Jahr hoch. Das erstaunt, da aufgrund der Pandemie die gesamtwirtschaftliche Situation doch arg düster aussehen dürfte. Dem widerspricht der Leiter des Ausserrhoder Amtes für Wirtschaft, Daniel Lehmann. Astrid Zysset 06.02.2022, 17.29 Uhr

Besonders der Gastronomiebereich wurde von den behördlich angeordneten Massnahmen empfindlich getroffen. Bild: Sebastian Willnow / DPA-Zentralbild

Allen Auswirkungen der Pandemie zum Trotz: «Gesamtheitlich gesehen war 2021 für die Schweizer Wirtschaft ein gutes Jahr!», sagt der Leiter des Ausserrhoder Amtes für Wirtschaft, Daniel Lehmann. Das bestätigen auch die Höchststände an den Börsen und erste Abschlüsse von Unternehmen. Aber es gibt auch noch andere Anzeichen, die auf eine gesunde Wirtschaft hindeuten.

So ist die Anzahl Firmengründungen im vergangenen Jahr deutlich höher als noch 2020. 87 neue Aktiengesellschaften wurden im Handelsregister eingetragen, im Vorjahr waren es zum Vergleich nur 77. 105 neue Einzelunternehmungen wurden gezählt (2020: 93). Lediglich die Anzahl GmbHs ist rückläufig. Da wurden im vergangenen Jahr 114 neu gegründet, 2020 waren es 140. Nichtsdestotrotz: Unter dem Strich bleibt insgesamt ein deutliches Mehr an Anmeldungen. Welche Branchen vor allem einen Zuwachs verzeichnen konnten, ist nicht bekannt. Beim Handelsregister wird die Branchenzugehörigkeit nicht erfasst.

Corona hat nur wenige Branchen getroffen

Doch eigentlich hätte man doch annehmen können, dass die Pandemie zu wirtschaftlichen Unsicherheiten und darum zu einem Rückgang der Neuanmeldungen führt. Warum ist dies nicht der Fall? Lehmann:

«Corona hat nur auf wenige Branchen wirtschaftliche Auswirkungen gehabt.»

So sind der Gastrobereich, die Reisebranche, Tourismus oder Events von den behördlich angeordneten Massnahmen empfindlich getroffen worden. «Gemessen an der Zahl aller Unternehmungen in unserem Kanton machen diese stark betroffenen Betriebe aber nur rund acht bis neun Prozent aus», so der Amtsleiter weiter. Den anderen Branchen gehe es gut bis sehr gut. Die erleben teilweise sogar einen Boom. Lediglich mit Handelshemmnissen respektive ausbleibenden Materiallieferungen und einem Fachkräftemangel hätten diese derzeit zu kämpfen.

Wirtschaft erholte sich schnell vom ersten Lockdown

Daniel Lehmann ist Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Die Weltwirtschaft laufe grossmehrheitlich gut, so der Amtsleiter weiter. Und auch die heimische Wirtschaft habe sich verhältnismässig schnell vom ersten Lockdown 2020 erholt. Wurden im März damals noch grosse Einbussen verzeichnet, waren die Einnahmen bei der Mehrzahl der Branchen Ende 2020 bereits wieder fast auf dem Niveau der Vorjahre. In Appenzell Ausserrhoden mussten Härtefallunterstützungen an dementsprechend wenigen Unternehmen geleistet werden.

Auch Kurzarbeitsentschädigungen wurden deutlich weniger bezogen als ursprünglich befürchtet. Während des ersten Lockdowns im Frühling 2020, als während acht Wochen alles dichtgemacht wurde, hatten über 1000 Unternehmen im Kanton Kurzarbeit angemeldet. Aufgrund eines Systemwechsels und einer sich schnell wieder entspannenden Lage reduzierte sich die Zahl von bei der Kurzarbeit angemeldeten Betrieben aber auf deutlich unter 400 Firmen gegen Ende 2020.

Und seither geht es gut. 2021 lief gesamtwirtschaftlich gesehen ebenfalls gut. Und ein Ende der positiven Entwicklung ist nicht in Sicht. Doch Lehmann gibt zu bedenken, dass trotzdem schnell auch ein Abwärtstrend einsetzen könnte. Dann nämlich, wenn sich eine weitere Virusmutante verbreitet, wenn sich der Ukraine-Konflikt weiter zuspitzt oder auch wenn die Währungskurse in den Keller sacken. Dann sehe die Wirtschaftslage schnell wieder ganz anders aus.