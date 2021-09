Ursula Steinhauser ist die neue Leiterin des Amtes für Kultur

Porträt «Nach wie vor kein Amt mit Normalbetrieb»: Ursula Steinhauser wurde mitten in der Pandemie Leiterin des Ausserrhoder Amtes für Kultur Vergangenen Sommer übernahm die 37-jährige Ursula Steinhauser die Leitung des Ausserrhoder Amtes für Kultur. Noch heute bestimmt die Pandemie einen grossen Teil der täglichen Arbeit. Denn nach wie vor melden sich viele Kulturschaffende bei ihr, die wegen Corona in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 25.09.2021, 05.00 Uhr

Ursula Steinhauser ist am Vierwaldstättersee aufgewachsen, lebt aber mittlerweile seit sieben Jahren in Trogen. Bild: Astrid Zysset

Es war kein Arbeitsbeginn, wie er zu erwarten war. Ursula Steinhauser übernahm am 1. Juli 2020 die Leitung des Ausserrhoder Amtes für Kultur. Das war mitten in der Coronapandemie, und somit stieg Steinhauser direkt ins Krisenmanagement ein. Heute, fast eineinhalb Jahre später, sieht die Lage nicht viel anders aus. «Es ist nach wie vor kein Amt mit Normalbetrieb», sagt die 37-Jährige. Der Arbeitseffort sei gleichermassen immens wie auch emotional anspruchsvoll. Trotzdem sehe sie auch die Chancen, die mit der Krise einhergehen, die Möglichkeit, die Weichen für eine Zukunft zu stellen, in welcher viele Probleme von heute ausgemerzt sind.

Im zweiten Stock im Amt für Kultur am Trogner Landsgemeindeplatz befindet sich Steinhausers Büro. Die Aussicht hier eröffnet den Blick auf den Bodensee, und somit auf ihre frühere Arbeitsstelle. Fünf Jahre war die Trognerin Leiterin des Seemuseums Kreuzlingen, hat Ausstellungen über die Fischerei wie auch die Schifffahrt kuratiert. Dann vernahm sie von der Pensionierung Margrit Bürers, welche das Ausserrhoder Kulturamt während fast 14 Jahren leitete.

Steinhauser sehnte sich nach einer neuen Herausforderung. Sie bewarb sich und bezog kurze Zeit später ihr neues Büro – nur ein paar Gehminuten von ihrem Zuhause entfernt, wo sie seit sieben Jahren mit ihrem Mann und zwei Kindern lebt. «Es war ein steiler Einstieg. Ich mache hier in der Amtsleitung von Beginn an nichts anderes als Krisenbewältigung.» Vermisst sie die ruhigeren Zeiten im Seemuseum bereits? «Nein», sagt Steinhauser, lächelt und schüttelt den Kopf. «Wenn ich mich für etwas entschieden habe, dann bin ich 100-prozentig engagiert.» Vergangenem nachzutrauern, hätte da keinen Platz.

Corona bestimmt nicht alle Bereiche

Es sind zwei Rucksäcke, die sie im Moment tragen muss. Einerseits den regulären Betrieb des Amts mit der Denkmalpflege und der Kantonsbibliothek. Bereiche, die von der Pandemie nur wenig tangiert wurden. Dort läuft das Tagesgeschäft weiter: Die Digitalisierung in der Kantonsbibliothek wird vorangetrieben und Auskünfte zur Geschichte des Kantons werden erteilt. Die Denkmalpflege setzt sich mit Fragen der inneren Verdichtung auseinander und berät in Baufragen. Andererseits leitet Steinhauser aber auch die Kulturförderung. Und dort geht es derzeit vor allem um die Auswirkungen der Pandemie. Dieser wird mit Ausfallentschädigungen und Beiträgen an Transformationsprojekte begegnet. «Die Kulturlandschaft lerne ich hier von einer anderen Seite kennen. Ich entdecke durch Corona Kulturschaffende und -institutionen, die bisher mit der Kulturförderung nicht in Kontakt getreten sind.»

Prekäre finanzielle Situation der Kulturschaffenden

Rund eine halbe Million Franken an regulären Unterstützungsbeiträgen spricht das Amt für Kultur jährlich für Kulturprojekte. Eine weitere Million sind gebundene Ausgaben und fliessen Jahr für Jahr an die wichtigsten Ausserrhoder Institutionen. Trotzdem leben gemäss aktuellen Studien schweizweit über 50 Prozent der Kulturschaffenden unter dem Existenzminimum.

«Wir müssen uns nun im nächsten Jahr überlegen, was getan werden kann, damit sich die soziale und finanzielle Sicherheit der Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen verbessert.»

Denn die Lage sei besorgniserregend, so Steinhauser weiter. Gemäss einer Erhebung sind bis zu zwölf Prozent aller kulturellen Angebote in der Ostschweiz durch die Pandemie akut gefährdet. Zu sehr hat ihnen die Coronakrise zugesetzt. Diesem Umstand trägt der Regierungsrat bereits im neu erschienenen Kulturkonzept Rechnung; er hat unter anderem den Schwerpunkt «soziale und finanzielle Zukunftsperspektiven» definiert. Eine Folge daraus könnte sein, dass fortan nur noch Projekte gefördert werden, die Kulturschaffende gemäss Gagenempfehlungen der Verbände entlöhnen. Zudem sollen – wie bisher – keine Projekte unterstützt werden, die defizitär geplant wurden.

Teil des politischen Systems

Trotz allem: Ursula Steinhauser hat Gefallen an ihrer Stelle gefunden. «Ich bin Generalistin mit Leib und Seele. Und in der Amtsleitung gibt es viele Schnittstellen zu anderen Bereichen – das gefällt mir.» Steinhauser hat Archäologie in Zürich studiert. Wie sie ausführt, widerstrebe es ihr jedoch, «in einem Kämmerchen Scherben zusammen zu setzen und am Abend zu merken, dass es draussen noch eine andere Welt gibt». Zusammenhänge will sie herstellen, vernetzen. Und: den Austausch mit anderen pflegen. Im Seemuseum hätte sie lediglich die Stiftung von neuen Projekten überzeugen müssen, jetzt, in Appenzell Ausserrhoden, muss ihre Tätigkeit auch politische Prozesse bestehen. Doch, wie Steinhauser ausführt, sagt ihr dies zu. Einziger Wermutstropfen: «Die Berechnungen der Ausfallentschädigungen habe ich jetzt nicht unbedingt gesucht», sagt sie schmunzelnd. Aber diese seien essenziell, um die kulturelle Vielfalt im Kanton zu erhalten.

«Appenzell Ausserrhoden ist ausserordentlich spannend. Wo sonst treffen Zeitgenössisches und Tradition so unmittelbar aufeinander?»

Und doch fehlen sie derzeit, die Momente, in welchen Steinhauser ihre Batterien wieder aufladen kann. Diese würde sie normalerweise dort finden, wo die Kulturlandschaft erlebbar sei, dort, wo das Publikum Freude zeigt. «Vor vier Wochen war ich am Festival ‹Klang Moor Schopfe›. Auf dem Weg zurück zum Auto habe ich gemerkt, wie sehr mir diese Momente gefehlt haben und wie viel Energie ich daraus schöpfe.» Beim Blick in den Veranstaltungskalender lächelt Steinhauser: «Diese Augenblicke kommen glücklicherweise bald wieder vermehrt zurück.»

Andere Projekte warten bereits

Ist die Pandemie eines Tages tatsächlich Geschichte, werden auch andere Projekte wieder ins Zentrum rücken. So soll zum Beispiel bis Ende 2023 die Vorstudie zu einer neuen musealen Institution ausgearbeitet sein. Sie setzt sich unter anderem mit einem zentralen Depot für die Ausserrhoder Museen sowie mit neuen Vermittlungsformen auseinander und bildet die Grundlage für einen diesbezüglichen Entscheid des Regierungsrats. Alles in allem: viel zu tun für die neue Amtsleitung. Doch Steinhauser freut sich darauf: «Es ist eine sinnstiftende Arbeit, der ich hier nachgehen kann. Und genau das habe ich gesucht!»