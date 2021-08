Monika Gessler ist neue Präsidentin der FDP Ausserrhoden

Porträt «Wenn sich die Partei nur noch auf Wirtschaftsthemen fokussieren würde, würde ich mich nicht mehr wohlfühlen»: So tickt die neue Präsidentin der Ausserrhoder FDP Am Mittwochabend wurde Monika Gessler zur neuen Präsidentin der Ausserrhoder FDP gewählt. Der 46-jährigen Heidlerin, die bei der SRG arbeitet, liegen vor allem gesellschafts- und umweltliberale Anliegen am Herzen. Claudio Weder 28.08.2021, 05.00 Uhr

Die neue Ausserrhoder FDP-Präsidentin Monika Gessler sagt von sich selbst, dass sie keine klassische Wirtschaftsliberale sei. Bild: Claudio Weder (Heiden, 26. August 2021)

Es war eine kurze Nacht für Monika Gessler. Am Mittwochabend wurde die 46-jährige Heidlerin von der Delegiertenversammlung der FDP AR zur neuen Präsidentin gewählt. Die Versammlung mit anschliessendem Apéro dauerte bis nach Mitternacht. Am Morgen danach standen gleich die nächsten Termine auf der Agenda: Um 7.30 Uhr gab die Frischgewählte ihr erstes Interview mit der «Appenzeller Zeitung».

Monika Gessler freut sich auf die neue Herausforderung. Auch wenn es zeitintensiv sein wird. Sie arbeitet in einem 100-Prozent-Pensum als Fachspezialistin Verein und Gesellschaft bei der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), zudem ist sie Verwaltungsrätin der Appenzeller Heilbad AG.

«Ich habe lange überlegt, ob ich wirklich alles unter einen Hut bringen kann. Aber wenn man gut vorausplant, sollte es machbar sein.»

Im Gewerbeumfeld aufgewachsen

Monika Bodenmann-Odermatt präsidierte die FDP AR während fünfeinhalb Jahren. Bild: PD

Einer der Hauptgründe, warum sich Monika Gessler als Nachfolgerin von Monika Bodenmann-Odermatt zur Verfügung gestellt hat, sei das menschliche Umfeld der Partei. «Eine Stärke der Ausserrhoder FDP ist, dass wir unglaublich gute Köpfe haben – wir haben Personen mit unterschiedlichem Fachwissen und unterschiedlichen persönlichen Hintergründen. Es macht Spass, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten.»

Die FDP AR sei zudem thematisch breit aufgestellt. Was allerdings nicht immer von Vorteil sei: Monika Gessler erinnert sich an die Diskussionen um den Vaterschaftsurlaub vor fünf Jahren. «Die Meinungen dazu gingen stark auseinander.» Dennoch glaubt Gessler, dass es wichtig ist, diese Vielfalt weiterhin zu pflegen:

«Es ist keine Lösung, dass wir uns fortan nur noch auf Wirtschaftsthemen fokussieren, wie es die FDP Schweiz lange gemacht hat. So würde ich mich in der Partei nicht mehr wohlfühlen.»

Gessler sei keine klassische Wirtschaftsliberale, sagt sie von sich selbst. Ihr liegen vor allem gesellschafts- und umweltliberale Anliegen am Herzen. Das Wohlergehen der Wirtschaft sei ihr aber dennoch wichtig: «Ich bin im Gewerbeumfeld aufgewachsen. Ich weiss aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, selbstständigerwerbend zu sein, sich am Markt behaupten zu müssen und wie belastend es sein kann, das finanzielle Risiko zu tragen – gerade für Familienbetriebe.» Es sei ihr deshalb ein grosses Anliegen, die Zusammenarbeit mit dem Gewerbe und der Industrie zu stärken.



2019 kandidierte sie für den Kantonsrat

Monika Gessler hat in ihrem Leben vieles gemacht. Sie absolvierte eine kaufmännische Banklehre bei der Ausserrhoder Kantonalbank und war danach einige Jahre im Treuhandbereich tätig. Später holte sie die Matura nach, studierte Tourismusmanagement und machte Weiterbildungen in den Bereichen Kommunikationsmanagement und Organisationsentwicklung.

Neben ihrer beruflichen Tätigkeit ist Gessler seit mehreren Jahren politisch aktiv. Seit 2015 ist sie Vizepräsidentin der FDP Heiden, mit welcher sie sich unter anderem für den Busbahnhof Heiden stark machte. 2016 war sie am Aufbau der neuen Geschäftsstelle der FDP AR beteiligt. Ebenfalls kandidierte Gessler 2019 für den Kantonsrat. Für den Wahlsieg reichte es jedoch nicht ganz, ihre Gegnerin Susann Metzger (PU) erzielte 15 Stimmen mehr als sie. «Ich habe es nicht bereut, es war eine spannende Erfahrung.» Erneut zu kandidieren, komme für sie aber aus zeitlichen Gründen nicht in Frage.

Dass Monika Gessler als Parteipräsidentin nicht gleichzeitig im Kantonsrat ist, sieht sie nicht als Nachteil. Im Gegenteil. Dadurch könne sie eine gewisse Unabhängigkeit bewahren: «Es ist gut, wenn man politische Themen von aussen betrachten kann.» Weil es trotzdem wichtig sei, die Diskussionen mitzubekommen, werde sie wenn immer möglich an den Fraktionssitzungen der FDP dabei sein.

Dialog mit der Bevölkerung fördern

Wie wird sich die FDP AR in Zukunft positionieren? Monika Gessler sieht verschiedene thematische Schwerpunkte. «Allerdings müssen diese in der Parteileitung, in der Fraktion sowie im Austausch mit den Ortparteien erst diskutiert werden.» Für Gessler stehen in den nächsten Monaten und Jahren die Sicherung der Arbeitsplätze, das Stoppen des «Brain Drain» im Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung im Kanton, die Innovationsförderung und Digitalisierung, das kantonale Energiegesetz, die Gesundheitspolitik in der Ostschweiz, die Konkretisierung und Umsetzung der Kantonsverfassung aber auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie – und dies immer mit Blick auf gesunde Finanzen - im Vordergrund.

Zudem verfolgt Gessler das Ziel, vermehrt den Austausch und Dialog mit der Bevölkerung zu suchen – gerade bei Themen, welche die Leute in den verschiedenen Regionen des Kantons beschäftigen. Als Beispiel nennt sie den im September geplanten Diskussionsanlass der FDP Vorderland zum Thema Gemeindefusionen. «Es ist wichtig, bei solchen Themen in Szenarien zu denken und Chancen und Risiken mit der Bevölkerung zu diskutieren.»

Die offene Diskussionskultur ist Monika Gessler quasi in die Wiege gelegt worden. Ihre Eltern betrieben während 30 Jahren eine Weinhandlung in Heiden. «Diese war wie ein offenes Haus, ein Treffpunkt für Leute unterschiedlichster Herkunft und mit unterschiedlichen Ansichten», erzählt die FDP-Präsidentin. In der Weinhandlung wurde auch oft über Politik debattiert. Auch über italienische Politik – denn Gesslers Mutter stammt aus Italien.

«Heute vermisse ich solche Orte, an denen die verschiedensten Leute zusammenkommen, um darüber zu sprechen, was sie bewegt.»

FDP wird sich weiterhin bei Umweltthemen einbringen

Ebenso ist es der neugewählten Präsidentin ein Anliegen, die Ortsparteien bei ihrer Suche nach Kandidierenden zu unterstützen: «Diese haben immer mehr Mühe, geeignete Personen für politische Ämter zu finden, weil sich viele nicht mehr in Parteien engagieren möchten.» Das Bild der FDP im Kanton müsse wieder korrigiert werden:

«Wir sind keine seelenlose Wirtschaftspartei – sondern breit, offen, vielfältig. Was die Social-Media-Kampagne der FDP AR ‹Auch das ist FDP› eindrücklich zeigt.»

Im Weiteren müsse es der Partei in Zukunft gelingen, mehr konkrete Lösungen zu entwickeln, findet Gessler. Dies sowohl auf kommunaler, kantonaler und nationaler Ebene. Als aktuelle Beispiele nennt sie die Renteninitiative der Jungfreisinnigen sowie die von der FDP Frauen geforderte Individualbesteuerung.

Und wie will sich die Ausserrhoder FDP von der neugegründeten GLP abheben? «Bei einigen Themen decken sich die Positionen der GLP mit unseren», sagt Gessler. Thematisch sei die FDP jedoch breiter aufgestellt. Die Partei werde sich weiterhin auch bei Umweltthemen im Kantonsrat und in der öffentlichen Diskussion einbringen.

Nichtsdestotrotz will die neue Präsidentin mit der GLP die Zusammenarbeit suchen. «Es ist doch etwas Schönes, wenn mehrere Kräfte gemeinsam etwas Sinnvolles für den Kanton erreichen können.»