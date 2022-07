Spitex Vorderland: Monika Niederer geht in Pension

Porträt «Wenn ich jeweils im Pflegeeinsatz stand, ging mir das Herz auf»: Nach 36 Jahren als Leiterin der Spitex Vorderland geht Monika Niederer in Pension Am Freitag ist der letzte Arbeitstag von Monika Niederer als Geschäftsführerin der Spitex Vorderland. Die 63-Jährige erzählt, wie sich die Organisation mit den Jahren verändert hat und was sie an ihrer Arbeit auf keinen Fall vermissen wird. Jesko Calderara 18.07.2022, 12.00 Uhr

Monika Niederer war zuerst Leiterin der Gemeindekrankenpflege Heiden und seit 2000 der Nachfolgeorganisation Spitex Vorderland. Bild: Tobias Hug

Die Gegensätze könnten grösser kaum sein. 1986 arbeiteten zwei Gemeindekrankenschwestern für den Krankenpflegeverein Heiden. Wie damals üblich, waren es Allrounderinnen, welche die unterschiedlichsten Pflegeeinsätze leisteten. Als Büro diente dabei ihr Zuhause. Ganz anders ist dagegen die Nachfolgeorganisation, die Spitex Vorderland, aufgestellt. Sie beschäftigt rund 50 Mitarbeitende, arbeitet mit spezialisierten Teams und hat ihren Sitz in neuen Büroräumlichkeiten an der Asylstrasse in Heiden. Stark geprägt hat diese Entwicklung Monika Niederer, die am Freitag nach 36 Jahren als Geschäftsführerin in Frühpension geht.