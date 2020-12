Porträt Von der linken Hochburg in die «politische Pampa»: Warum das ehemalige Basler SP-Urgestein Roland Stark Mitglied der Innerrhoder Sektion geworden ist Mit seinen angriffigen Kolumnen in der «Basler Zeitung» hat Roland Stark schon den einen oder anderen Shitstorm ausgelöst. Auch während seiner aktiven Zeit als Politiker in Basel ging er gerne auf Konfrontationskurs. Nach seinem Austritt aus der Basler SP im vergangenen Jahr hat sich der gebürtige Appenzeller der Innerrhoder Sektion angeschlossen. Was sind seine Beweggründe? Claudio Weder 12.12.2020, 05.00 Uhr

Roland Stark wurde 1951 in Appenzell geboren, aufgewachsen ist er in St. Gallen. Seit über 40 Jahren wohnt er in Basel. Bild: Claudio Weder (Appenzell, 3. Dezember 2020)

Die rote Brille ist sein Markenzeichen. Zumindest in optischer Hinsicht. Denn fast genauso bekannt wie für den auffälligen Nasenschmuck ist Roland Stark für seine sprichwörtlich spitze Feder. Oder, wie es Stark gerne formuliert, für seine Mitgliedschaft im Verein für eine deutliche Aussprache. Als langjähriger Basler SP-Politiker nahm er nie ein Blatt vor den Mund.

Und auch in seinen Kolumnen, die der zweifache Vater seit 2013 für die «Basler Zeitung» schreibt und die kürzlich in Buchform erschienen sind, zeigt er keine falsche Scheu: Er bezeichnet Ex-Fifa-Chef Sepp Blatter als «Schande für die Sportwelt und sein Heimatland Schweiz» oder macht sich über die Englischkenntnisse von Bundesrat Ueli Maurer lustig. Selbst Leute aus den eigenen Reihen verschont er nicht: Linken, Grünen und Lehrern wirft er zuweilen vor, sie hätten keinen Humor.

Ob es dafür Mut brauche? «Nein, es braucht keinen Mut, seine Meinung zu äussern», meint der 69-Jährige, der seit über 40 Jahren in Basel wohnt. Für seine Respektlosigkeit, so sagt er schalkhaft, gebe es nur eine Entschuldigung: seine Herkunft. Roland Stark wuchs in St. Gallen auf, besuchte das Lehrerseminar in Rorschach. Doch geboren ist er in Appenzell, als Sohn von Heinz Stark und Margrit Stark-Hautle. Sein Onkel Richard Stark war Bezirkshauptmann und führte von 1968 bis 1992 die «Löwen»-Drogerie an der Hauptgasse, welche jetzt in den Händen von Roland Starks Cousin Peter Stark ist.

Am Dialekt hört man dem «Auswanderer» die Innerrhoder Wurzeln zwar kaum an. Dennoch, so sagt Roland Stark, gebe es Dinge, die er von seinen Vorfahren geerbt habe. Zum Beispiel den Humor. Mit dem Verweis auf diese spezifisch appenzellische Eigenschaft, welche es laut Stark auf die Unesco-Liste der immateriellen Kulturgüter der Schweiz geschafft hat, versuchte er sich dazumal für den verbalen Angriff auf Ueli Maurer zu rechtfertigen, nachdem dieser ihm mit einer Verleumdungsklage gedroht hatte. In der Kolumne mit dem Titel «Vorsicht, bissiger Appenzeller!» – Stark meint dabei sich selber – zitiert er den ehemaligen Schwingerkönig Ernst Schläpfer:

«Appenzeller sind anders. Sie sind gesellige Menschen, legen nicht jedes Wort auf die Goldwaage und riskieren auch mal einen Spruch.»

Nur «karteiliche Funktion» in der Innerrhoder SP

Seit etwas mehr als einem Jahr beruft sich Roland Stark auch in politischer Hinsicht wieder auf seine geografischen Wurzeln: Im Sommer 2019 hat er sich der Innerrhoder SP angeschlossen. Zuvor war er während 35 Jahren Mitglied der Sektion Basel-Stadt, für welche er 20 Jahre lang im Grossen Rat sass. Als Gründe für seinen Abgang von der Basler Politbühne nennt er «atmosphärische Gründe» sowie «politische Differenzen» mit der Parteisektion, welche er von 1981 bis 1990 präsidierte.

Dass Stark mit seinen Parteigenossen nicht immer gleicher Meinung war und innerhalb der Partei aneckte, ist bekannt. Als er bei den Regierungsratswahlen 1996 von den Delegierten für den zweiten Wahlgang nicht mehr aufgestellt wurde, sagte er:

«50 Prozent wollten mich nicht aufstellen, weil sie Angst hatten, ich werde nicht gewählt – die restlichen 50 Prozent, weil sie Angst hatten, ich werde gewählt.»

Den Übertritt zur Innerrhoder SP sieht Roland Stark als Kompromiss: «Ich wollte nach 52 Jahren nicht gänzlich aus der SP austreten.» Als Bürger von Appenzell sei es für ihn deshalb naheliegend gewesen, sich der Partei um Martin Pfister anzuschliessen. Er wolle in Innerrhoden jedoch keine «Politik an der Front» betreiben, sagt Stark. «Meine Mitgliedschaft hat bloss eine karteiliche Funktion.»

«Es reicht nicht, nur das SP-Fähnli in die Luft zu halten»

Politisch könnten Basel-Stadt und Innerrhoden unterschiedlicher nicht sein. In der linken Hochburg Basel kann die SP auf eine 130-jährige Tradition zurückblicken. Mit 35 von 100 Ratsmitgliedern stellt sie die grösste Fraktion im Grossen Rat. In Innerrhoden dagegen kämpfen die Sozialdemokraten seit ihrer Gründung im Jahr 2012 um Mitglieder und Akzeptanz.

«Die Partei hat in Innerrhoden, wie alle anderen Parteien, schlicht keine Tradition», sagt Roland Stark auf die Frage, warum die Sozialdemokraten in Innerrhoden Mühe haben, Fuss zu fassen. Er macht einen Vergleich mit der SVP: «Folgt man den Abstimmungsresultaten zu nationalen Themen, müsste die SVP hier eigentlich eine Hochburg haben. Doch selbst diese kommt auf keinen grünen Zweig.»

Ein Erfolgsrezept kann auch der erfahrene Roland Stark nicht aus dem Ärmel schütteln. Klar ist hingegen: «Es reicht nicht, an der Landsgemeinde das SP-Fähnli in die Luft zu halten.» In kleinräumigen Gebieten stehe und falle der Erfolg einer Partei mit den jeweiligen Personen.

«Die Innerrhoder SP bräuchte mehr Personen mit einem gewissen Bekanntheitsgrad, welche tief im Dorf verwurzelt sind.»

Doch solche Leute an sich zu binden, sei schwierig. «Wer in Innerrhoden politisch etwas werden oder bewegen will, klopft nicht zuerst bei der SP an.» Dass die SP als «tief-idealistischer Verein» in der «politischen Pampa» Innerrhoden kein einfaches Los hat, hält Roland Stark aber nicht von einer Mitgliedschaft ab. Er ist überzeugt, dass es die Innerrhoder Sektion braucht: «Es ist wichtig, dass sozialdemokratische Anliegen auch in ländlichen Regionen auf den Tisch kommen.»

Broger und das Bankgeheimnis

Über Innerrhoden lässt der scharfzüngige Kolumnist nur wenige kritische Bemerkungen fallen. Angesprochen auf die politischen Aktualitäten im Kanton sagt er:

«Die Diskussion um den Spitalneubau ist eine reine Luxusdiskussion.»

Und dass sich im Moment ausgerechnet die wirtschaftsfeindliche Linke mit einer Resolution für mehr Unterstützung des coronageschädigten Gewerbes einsetzen muss, sei eine verkehrte Welt.

Davon abgesehen ist Stark zu den Appenzellern aber vergleichsweise nett. Die Aussage, dass alt Nationalrat Raymond Broger in eine langweilige und humorfreie Elefantenrunde des Schweizer Fernsehens gepasst hätte wie die Faust aufs Auge, ist zwar wenig schmeichelhaft. Doch hält er der «appenzellischen Landesgottheit» immerhin zugute, dass sie das Tabuthema Bankgeheimnis schon zehn Jahre vor Jean Ziegler aufs Tapet gebracht hatte.

Und zur Inner­rhoder Bildungspolitik sagt Stark: «Dass die Innerrhoder Frühfranzösisch aus der Primarschule verbannt und Kleinklassen beibehalten haben, ist wohl mit ein Grund, warum die Appenzeller Schüler in nationalen Rankings immer Spitzenplätze belegen. Ich wäre froh, wir hätten in der Basler Bildungspolitik auch ein paar vernünftige, das heisst konservativere, Positionen.» Aus diesem Grund müsse er Innerrhoden ein Kränzchen winden.

Nicht zuletzt pflegt Roland Stark einen guten Draht zu Landammann Roland Inauen, welcher Starks Buchvernissage im September in Appenzell eröffnet hat.

«Dies würde ein Regierungspräsident in Basel niemals für mich tun.»

Roland Stark: «Stark! in der Basler Zeitung», Taschenbuch, 280 Seiten, IL-Verlag, ISBN: 978-3-907237-20-5