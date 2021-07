Ernst Zingg war 14 Jahre lang Obergerichtspräsident

Porträt Viele Fälle lassen ihn auch heute nicht los: Ernst Zingg blickt auf seine Zeit als Ausserrhoder Obergerichtspräsident zurück Ernst Zingg aus Gais war während 14 Jahren Obergerichtspräsident in Appenzell Ausserrhoden. Nun ist er in Rente. Ein Schritt, der ihm nicht leicht gefallen ist. Denn die Arbeit im Gericht war seinen Aussagen zufolge ein Traumjob gewesen. Astrid Zysset 15.07.2021, 05.00 Uhr

Ernst Zingg wurde 2007 zum Obergerichtspräsidenten gewählt. Ende Mai ging er in Pension. Bild: Astrid Zysset

Er hat es sich lange überlegt, ob er für diesen Zeitungsbericht zusagen sollte oder nicht. «Eigentlich bin ich doch lieber im Hintergrund», sagt Ernst Zingg. Und überhaupt: So wichtig sei er doch gar nicht, sagt er. «Ich arbeitete wie jeder andere auch.» Eine herkömmliche Stelle war es dann aber doch nicht, welche er innehatte: Zingg war bis Ende Mai Obergerichtspräsident in Appenzell Ausserrhoden. Seitdem ist er pensioniert.

Eine Zeit, die er mit Wandern, Lesen und Ausflügen gestaltet. Da er aber eigenen Angaben zufolge noch voller Tatendrang ist, will er nicht dem Müssiggang frönen. Zingg bekleidet darum noch das Präsidium der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte, ist Mitglied der Anwaltsprüfungskommission, und ist auf der Suche nach einem sozialen Engagement. «Falls Anfragen reinkommen, werde ich diese gerne prüfen.» Der Schritt ins Rentenalter sei ihm nicht leicht gefallen, sagt Zingg.

«Es dauert wohl noch eine Weile, bis ich wirklich alles loslassen kann.»

Kein Wunder: Artikel 45 des Justizgesetzes verbietet eine schrittweise Pensionierung des Präsidenten des Obergerichts, er amtet somit in einem 100-Prozent-Pensum bis zum letzten Arbeitstag. Und die Arbeitsbelastung ist hoch. Kontinuierlich hatte sie in den letzten Jahren zugenommen. Vor allem beim Verwaltungsgericht wurden die Fälle umfangreicher. Zingg bearbeitete Streitfälle im Straf-, im Zivil- wie auch im Verwaltungsrecht. Eine Vielfältigkeit, die er sehr schätzte und für die er einst ins Appenzellerland kam.

Als Staatsanwalt ins Appenzellerland gekommen

Aufgewachsen ist Ernst Zingg in Zürich. 1977 begann er sein Studium an der Rechts- und Staatswirtschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Nebenbei fuhr er Taxi. Eine «gute Lebensschule», wie Zingg heute sagt.

«Man hört persönliche Geschichten, und hat mit arroganten wie auch mit sehr freundlichen Menschen zu tun.»

Sein Lohn richtete sich nach dem Umsatz. Stand das Taxi still, verdiente er nichts. Dafür nutzte er die Zeit, um zu lernen. Mit Erfolg. Er arbeitete anschliessend als Jurist bei der Rückversicherungsgesellschaft Swiss Re sowie als Auditor und Gerichtsschreiber am Bezirksgericht Winterthur. Bis er schliesslich auf eine Anzeige aus Appenzell Ausserrhoden stiess: Ein Verhörrichter (heute: Staatsanwalt) wurde gesucht. Zingg zog mit seiner Frau, die er in Teenagerzeiten kennenlernte, nach Teufen und 1987 nach Gais. An den Ort, an dem das Paar bis zum heutigen Tag wohnhaft blieb.

Fälle, die ihn nicht mehr loslassen

Die Zeit als Staatsanwalt hat bei Ernst Zingg Spuren hinterlassen. Wenn er heute durch Appenzell Ausserrhoden fährt, kommen immer wieder Erinnerungen an einzelne Tatorte hoch, die er damals aufsuchen musste. Und auch die Fälle, die er ab 1991 als Kantonsgerichtspräsident und ab 2007 als Obergerichtspräsident bearbeiten musste, hallen teilweise noch nach. Besonders solche, die im Zusammenhang mit Kindesmisshandlungen standen, gingen dem heute 65-Jährigen nahe. Oder auch Scheidungen, bei denen sich die Ehepartner bis aufs Blut bekämpften.

Aber es gab sie auch, die witzigen Momente. Mit einem Lachen erinnert sich der Jurist an eine Einvernahme durch eine Drittperson, während welcher der Angeschuldigte zu flüchten versuchte, aus dem Fenster sprang – und ausgerechnet mitten im mit Stacheldraht geschützten Gefängnishof landete.

Kein Urteil bereut

Die Fälle am Ausserrhoder Obergericht werden in der Regel entweder mittels eines Einzelrichters oder in einem Fünfergremium beurteilt. In diesem Gremium sitzen auch Laienrichter, die auf einem anderen Gebiet eine hohe Ausbildung genossen. Zingg gefiel dieser Austausch. Er habe ihm wertvolle Inputs und neue Sichtweisen ermöglicht.

Gab es denn auch Urteile, die er aus heutiger Sicht bereut, gefällt haben zu müssen? «Als Einzelrichter nicht, nein. Und im Gremium gehört es zum demokratischen Verständnis, auch mal überstimmt zu werden», sagt Zingg. Aber die Gutheissungsquote beim Bundesgericht, zu welchem die Fälle weitergezogen werden können, hätte immerzu belegt, dass die Beurteilungen nicht fernab der Nachvollziehbarkeit waren.

In der Freizeit in der Natur unterwegs

Das Team, das Zingg am Obergericht und am Kantonsgericht leiten musste, umfasste elf Mitarbeiter – viele auch in Teilzeit. Die Zusammenarbeit sei stets gut gewesen, auf einen offenen Meinungsaustausch wurde Wert gelegt. Zingg sagt, dass es ein «absoluter Traumjob» gewesen sei, als Obergerichtspräsident zu arbeiten.

Eine objektive, sachliche Betrachtungsweise war ihm immer sehr wichtig. Vor allem bei IV-Fällen bedeutete dies, dass er insgesamt mehrere tausend Seiten Gutachten lesen musste. Teilweise widersprachen sich diese innerhalb eines Falles auch gegenseitig.

«Aber um den Menschen als Ganzes zu erfassen, war eine sorgfältige Lektüre unabdingbar.»

Und auf noch etwas legte Zingg während seiner Amtszeit grossen Wert: auf seine Unabhängigkeit. Darum trat er weder in eine Partei noch in einen Verein jemals ein. Einzig einen Kochklub besuchte er. Und das auch nur, weil er bei den dortigen Mitköchen gemäss eigener Aussage sicher sein konnte, dass er diese niemals in seinem Gerichtssaal antreffen werde.

Den Ausgleich zu seiner Arbeit fand er ansonsten in der Natur. Und auch heute ist er gerne draussen unterwegs. Der Labrador, welchen die Zinggs als Patenfamilie für eine Blindenführhundeschule aufgenommen hatten und welcher sich für diese Aufgabe nicht eignete, ist inzwischen verstorben. Mit ihm war Ernst Zingg oft auf den Wanderwegen im Appenzellerland anzutreffen. Seitdem zieht er ohne Hund los. Einfach um abzuschalten. Und um loszulassen.