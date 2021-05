Ficht Tanner aus Trogen ist Musiker, Zeichner und Sticker

Porträt Musiker, Zeichner, Sticker: Der Trogner Künstler Ficht Tanner hat «verrückte Zeiten» hinter sich Über Ficht Tanner liesse sich ein ganzes Buch schreiben, so viel hat der 68-Jährige erlebt. Bekannt wurde er als Kontrabassist des Appenzeller Space Schöttl. Nebenbei zeichnete und stickte er. Eine Auswahl seiner Werke ist aktuell im Museum für Lebensgeschichten in Speicher zu sehen. Claudio Weder 22.05.2021, 17.00 Uhr

Ficht Tanner (68) vor einer seiner Stickereien im Museum für Lebensgeschichten in Speicher. Bild: Claudio Weder

Ficht Tanner hält immer wieder inne, während er durch die Ausstellung geht. An den Wänden hängen grossformatige Stickereien des Trogner Künstlers. Sie zeigen bunte Elemente und Figuren, die wild ineinander verschlungen sind. In den Vitrinen sind alte Fotos zu sehen: von Tanners Kindheit, seiner ersten Schülerband, seinen unzähligen Auftritten mit dem Appenzeller Space Schöttl. Beim Betrachten schüttelt er immer wieder ungläubig den Kopf, lacht und sagt: «Das waren verrückte Zeiten!»

Über Ficht Tanner liesse sich ein ganzes Buch schreiben, so viel hat der 68-Jährige erlebt. Einen Namen machte er sich als Kontrabassist des Appenzeller Space Schöttl, das er zusammen mit dem Hackbrett-Spieler Töbi Tobler im Jahr 1981 gegründet hatte. Das Duo war weit über das Appenzellerland und die Schweiz hinaus bekannt.

Etwas weniger bekannt dürfte sein, dass Tanner auch gezeichnet und später gestickt hat. Eine Auswahl seiner Stickereien ist noch bis Ende Jahr im Museum für Lebensgeschichten im Hof Speicher zu sehen.

Zwei «Wegweiser» begleiteten Ficht Tanner durch das Leben – die Musik und die Stickerei. Bild: Claudio Weder

Aus Urs wurde Ficht

Ficht Tanner kam 1952 als jüngstes von vier Geschwistern zur Welt, im Spital Trogen, das heute «Palais bleu» heisst und gleich neben dem Honnerlagschen Palast steht, in welchem er seit 1984 lebt und arbeitet. Vor der Rückkehr an seinen Geburtsort verbrachte er 24 Jahre ausserhalb des Appenzellerlands. Prägend war der Umzug seiner Familie vom idyllischen Trogen in eine Blockwohnung in Balgach, was der damals Achtjährige als «Kulturschock» empfunden hatte.

Am neuen Wohnort absolvierte Tanner eine Lehre als Schriftsetzer. Ebenso spielte er in mehreren Schülerbands, zuerst an der Gitarre, später am E-Bass. In Balgach kam Tanner, der mit Vornamen eigentlich Urs heisst, auch zu seinem Übernamen: Seine Schulklasse machte einen Badeausflug nach Diepoldsau. Dabei scherte Tanner mit dem Velo aus der ansonsten geordneten Kolonne aus. «Tanner, fahr geradeaus!», ermahnte ihn ein Schulkamerad. Weil Tanner nicht reagierte, probierte es sein Gspänli mit «Fichte, fahr geradeaus!» Dies brachte ihm jenen Übernamen ein, unter dem er heute bekannt ist. «Urs nennt mich niemand mehr», sagt Ficht Tanner und lacht.

Nach dem Lehrabschluss zog es Tanner ins bernische Kirchlindach: Mitglieder einer dortigen Rockgruppe hatten ihn bei einem Auftritt im Rheintal entdeckt und wollten ihn in ihrer Band haben. Zu dieser Gruppe gehörte auch Töbi Tobler, Tanners späterer Bühnenpartner. In Bern machte er zudem Bekanntschaft mit dem Könizer Maler Rudolf Mumprecht, der zu Tanners Mentor wurde. Warum Tanner später ins Appenzellerland zurückkehrte? «Ich habe enormes Heimweh verspürt.»

Unzertrennlich: Ficht Tanner und seine Bassgeige. Hier bei einem Auftritt im Jahr 2005. Bild: APZ

Er hört auf seine innere Stimme

Nach Trogen ging Tanner jedoch nicht allein. Unter anderem zogen auch Töbi Tobler sowie der Manager des Appenzeller Space Schöttl in den Honnerlagschen Palast ein. Das historische Gebäude diente dem Space Schöttl als Wohn- und Arbeitsraum.

Erst nach der Auflösung des Duos im Jahr 1999 widmete sich Tanner wieder vermehrt der Stickerei. Zeitweise habe er «wie ein Beamter» gestickt, erinnert sich Tanner. Von morgens bis abends sass er an seiner Maschine. Hunderte von Stunden investierte er in ein einzelnes Werk.

Entwürfe habe er nie gemacht, sondern sich einfach an die Maschine gesetzt und sich von seinen Gedanken und Gefühlen leiten lassen. Die innere Stimme ist für Tanners Kunstschaffen zentral. Auf sie «hört» er auch beim Musizieren:

«Schon als Knabe fiel mir auf, dass ich beim Singen oder Gitarrespielen Töne als Farben und Formen wahrnehme.»

Nun entstehen jedoch keine Stickereien von Ficht Tanner mehr. Seit 2014 widmet er sich wieder ausschliesslich der Musik. Er suche nach neuen Wegen, «es aus mir einfach herausfliessen zu lassen». Mit der Musik gelinge ihm das viel besser als mit der Stickerei.

Die Ausstellung «Ficht Tanner – Musiker. Zeichner. Sticker» ist noch bis zum 12. Dezember im Museum für Lebensgeschichten Speicher zu sehen.