Porträt Grosser Mut statt schweigsame Duldung: Carl Böckli alias Bö kämpfte gegen «rote und braune Fäuste» Carl Böckli, alias Bö, war über die Landesgrenzen hinaus bekannt als Karikaturist und Redaktor des «Nebelspalters». Eine Würdigung des legendären Ostschweizers anlässlich des 50. Todestages. Werner Meier 04.12.2020, 05.00 Uhr

Carl Böckli zündete seine Tabakpfeife für gewöhnlich nur zu Hause an. Bild: Grunder/Keystone (26. September 1964, Heiden)

Vor exakt 50 Jahren, am 4. Dezember 1970, starb Carl Böckli, alias Bö. Nicht mit gefalteten Händen im Bett, sondern auf dem Fussgängerstreifen beim Restaurant Gletscherhügel in Heiden, wo er im Regen und Nebel von einem Landwirtschaftsfahrzeug überfahren wurde und sofort tot war.

Bö war über die Landesgrenzen hinaus bekannt als Karikaturist und Redaktor des «Nebelspalters». Er hinterliess ein publizistisches Werk, das es seinesgleichen noch nie gegeben hat und wohl auch nie mehr geben wird.

Vor massloser Verbauung gewarnt

In seiner Zeit kämpfte er von rechts bis links, das heisst «Gegen rote und braune Fäuste». In der Zeit des Zweiten Weltkriegs war er einer der wichtigsten Vertreter der Geistigen Landesverteidigung gegen jeglichen Totalitarismus.

Carl Böckli starb 1970 an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Bild: PD

Nach dem Krieg erkannte Carl Böckli schnell die Gefahren des grenzenlosen Wachstums und mahnte mit den Mitteln des Karikaturisten vor der masslosen Verbauung der Landschaft sowie der Umweltverschmutzung.

Ab 1922 für den «Nebelspalter» tätig

Aber was war Carl Böckli eigentlich? Karikaturist? Journalist? Kommentator? Analytiker? Dichter? Publizist? Entscheidet man sich für eine Bezeichnung allein, wird man Bö bei weitem nicht gerecht. Die Feststellung, Bö sei all dies gewesen, und zwar in ein und derselben Person, wirkt übertrieben, kommt aber den Fakten wohl am nächsten.

Sicher ist, dass Bö zu Zeiten wirkte, in denen es grossen Mut brauchte, sich gegen die vorherrschenden Ideologien zu exponieren, statt in schweigsamer Duldung und Anpassung zu hoffen. Dies alles werde wohl nicht so schlimm werden, wie viele es glaubten und viel Zivilcourage hatten. So kam es denn auch nicht von ungefähr, dass der «Nebelspalter» in Nazideutschland bereits 1933 verboten wurde. Und 1948 gab es auch in der Tschechoslowakei ein Einfuhrverbot. Bö kommentierte dies mit folgenden Worten: «Usegschmisse, Schloss am Tor, Witzli grisse, Landesgfohr!»

Ab 1922 arbeitete Carl Böckli zunächst noch locker beim «Nebelspalter» mit. 1927 wurde er Redaktor beim Satiremagazin in Rorschach. Dies blieb er bis 1962, wobei er sich ab 1952, nachdem Franz Mächler die Textredaktion übernommen hatte, ausschliesslich der Bildredaktion widmete.

Entwicklung eines unverwechselbaren Stils

Erst nach und nach entwickelte Carl Böckli jenen Stil, der für ihn typisch und unverwechselbar wurde: Zeichnungen mit knappen, präzis sitzenden Strichen, schwarz/weiss oder einfach koloriert, zu denen meist ein Text in gereimten Versen kam. In dieser Darstellungsform entwickelte sich Böckli zum Meister der Karikatur im Bild wie auch im Wort. Es war ein Schriftdeutsch, durchsetzt mit Helvetismen und Dialektausdrücken, die ein grosses Amüsement ergaben.

Mehr und mehr setzte in der Nachkriegszeit eine langandauernde Konjunktur ein. Nun wurde sichtbar, dass der zunehmende Wohlstand ebenso üble Auswirkungen haben würde, wie dies in den Zeiten der wirtschaftlichen Depression zu beobachten war – allerdings auf eine ganz andere Art. Bö war einer der ersten, die aufzeigten, wie wir begannen, unsere Umwelt zu zerstören, und wohin dies alles führen würde. Bö nahm Themen auf wie den überbordenden Tourismus mit Bahnen auf jeden Berggipfel, die zunehmende Motorisierung, den überhandnehmenden Strassenverkehr, die Verbetonierung der Landschaft, die Wasser- und Luftverschmutzung – und das alles schon vor 50 und 60 Jahren.

Geselligkeit im kleinen Kreis

1962 trat Carl Böckli als Redaktor des «Nebelspalters» zurück. Langsam begann das Alter, ihm Beschwerden zu bereiten. Bö, der Geselligkeit im kleinen Kreis liebte, sonst aber eher scheu wirkte, war in Heiden, seinem Wohnort, fast jeden Tag einmal im Restaurant des Kurhauses Freihof anzutreffen. Hier wusste Liesel, die Serviertochter, ganz genau, in was für einem Glas und mit welcher Temperatur ihr Spezialgast seinen Zweier serviert haben wollte. Dazu gehörte auch etwas zum Rauchen. Bö hielt sich meistens entweder an Wuhrmann-Stumpen oder Dannemann-Zigarren. Die Tabakpfeife zündete er sich fast nur zu Hause an. Liesel Wälde lebt heute, mit 83 Jahren, noch vergnügt in Heiden und könnte über Bös humorvolle Geselligkeiten noch einiges erzählen.

Eine der besten Beschreibungen, wer Bö war, lieferte Eduard Stäuble, von 1965 bis 1986 Leiter der Abteilung Kultur und Gesellschaft beim Fernsehen DRS:

«Carl Böckli war ein spielfreudiger Artist, ein bekümmerter Moralist und ein versponnener Poet, ein eminent politischer Kopf und ein liebenswürdiger Humorist, ein scheuer Skeptiker und ein gütiger Mensch, ein bissiger Satiriker und ein pfiffiger Zeitgenosse, ein vielseitig begabter Künstler und ein bescheidener, oft leidender Zweifler an sich selbst.»