Madleina Rutishauser aus Bühler stellt nachhaltige Mode her

Porträt Für jede Gefühlslage ein anderes Kleid: Junge Bühlerin stellt nachhaltige Mode her Madleina Rutishauser hat mehrere Umwege in Kauf genommen, um ihrem ganz eigenen Weg immer näher zu kommen. Mit «Gwand vo Hand» hat die junge Frau vor einem Jahr eine kleine Schneiderei gegründet. Ein Besuch vor Ort. Mark Riklin Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.00 Uhr

Madleina Rutishauser hat ihre Ausbildung an der Unique – Fachschule für Mode und Schnitt mit dem Diplom «Fashion Stylist» abgeschlossen. Bilder: Michel Canonica

Bühler, an einem späten Herbstnachmittag. Zum Haus schräg oben am Hügel gibt es keine Zufahrt. Über eine steile Treppe erreiche man das kleine Haus mit Scheune, wo sich die Schneiderei «Gwand vo Hand» befindet. In der hohen Scheune sticht neben Nähmaschine und Schneiderpuppe ein dickes Seil ins Auge. «Neben der Schneiderei habe ich mir hier den Traum eines Vertikalseils erfüllt», sagt Madleina Rutishauser und strahlt.

Die 25-Jährige nimmt im Garten Platz. Schnell wird klar: Madleina Rutishauser wagt, wovon sie träumt. Schritt für Schritt setzt sie um, was in ihr schlummert. Lange hatte sie gerungen, wohin sich ihr beruflicher Weg entwickeln könnte. Nach der Fachmatura mit Schwerpunkt «Kunst» hat sie mehrere Wege ausprobiert, ein Studium in Musik und Bewegung begonnen, ein zweites in Elementarpädagogik. Beides hat sie abgebrochen, weil es sich nicht richtig, nicht passend angefühlt hatte, zu viele Kompromisse erfordert hätte. Viel Mut habe es sie gekostet, die Konsequenzen daraus zu ziehen. Madleina Rutishauser sagt:

«Vom geradlinigen Weg abzukommen, macht als erstes Angst, vor allem, wenn man noch nicht um die Kurve sieht, noch nicht weiss, wie es weitergehen könnte.»

Sein eigenes Ding machen

Irgendwann hat sie sich entschieden, den ganz eigenen Weg zu gehen, sprich die eigenen Bedürfnisse und Leidenschaften ernst zu nehmen und dafür auch Umwege in Kauf zu nehmen. Umwege erhöhen die Ortskenntnis, heisst es. Inzwischen hat sie mit dem Kleidergestalten ihr ganz eigenes Ding gefunden. Schon als Kind habe sie sich gerne verkleidet, sagt Rutishauser. Ein Tuch auf dem Kopf machte sie zur Piratin. Der alte, viel zu grosse Rock verlieh ihr Zauberkräfte. Und der Familie habe sie immer wieder mal Kleider abgeschwatzt. Der Mutter zum Beispiel drei Blusen, die sie zu einem Jupe verarbeitete, das erste textile Upcycling-Projekt.

Anstelle einer Berufslehre begann sie, sich erste Nähfertigkeiten beizubringen und ihr Wissen an der Unique – Fachschule für Mode und Schnitt in St.Gallen zu vertiefen. Nach vier Basislehrgängen in Schnitttechnik und fachgerechter Verarbeitung schliesst Madleina Rutishauser die Ausbildung im Dezember mit dem Diplom «Fashion Stylist» ab. Parallel dazu arbeitete sie im Altersheim oder in einem Kindergarten, um ihr kleines Unternehmen «Gwand vo Hand» schrittweise entwickeln zu lassen: eine kleine Schneiderei für nachhaltige Mode, vom ersten Bleistiftstrich bis zum letzten Knopf alles von Hand, mal klassisch mal flippig, alles massgeschneidert.

Die zweite Haut

«Kleider sind unsere zweite Haut, liegen ganz nah auf unserem Körper», sagt Madleina Rutishauser.

«Kleider sollten unsere Persönlichkeit in bestmöglicher Weise hervorheben und unsere Gefühle unterstreichen.»

Deshalb hat Madleina Rutishauser für jede Gefühlslage ein eigenes Kleid. Ein luftiges Sommerkleid aus indischer Baumwolle, um über die Blumenwiesen zu schweben. Eine Latzhose aus fester Leine, um sich zu erden und im Garten zu arbeiten. Oder ein rotes, selbstbewusstes Kleid, um auf elegante Art und Weise die Welt zu erobern.

Die junge Schneiderin hat ihr Atelier in einer Scheune eingerichtet.

Die Abendsonne verschwindet hinter dem Hügel, schnell wird es frisch. Noch ein kleiner Blick in die nahe Zukunft. Zurzeit ist Madleina Rutishauser dabei, den Holzbauwagen unten an der Strasse winterfest zu machen und in eine «Schneiderei auf vier Rädern» umzufunktionieren. Nächsten Frühling möchte sie von den Voralpen in die Stadt ziehen und sich unters Volk mischen. Die Zwischennutzung «Lattich» auf dem St.Galler Güterbahnhof-Areal erhält mit dem Rückbau der Geleise der Appenzeller Bahnen die Möglichkeit, zusätzlich freiwerdende Brachflächen an kreative Mitwuchernde zu vermieten. Madleina Rutishauser träumt davon, dort bei offener Türe arbeiten zu können und mit Passantinnen und Passanten unverbindlich ins Gespräch zu kommen. Der nächste Versuch in der Disziplin «Wage, wovon du träumst».

www.gwandvohand.com