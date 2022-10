Porträt Eine eigene CD zum Jubiläum: Hermann Hohl ist seit 50 Jahre Organist in Trogen Am 30. Oktober steht in Trogen ein Konzert zur Ehren des langjährigen Organisten Hermann Hohl auf dem Programm. Zusammen mit einigen Musikerinnen und Musikern hat der Jubilar zudem eine CD aufgenommen. Charlotte Kehl Jetzt kommentieren 11.10.2022, 17.00 Uhr

Organist Hermann Hohl (im schwarzen Anzug) zusammen mit Erwin Sager, Maya Stieger und Peter Looser aufgenommen. Bild: Charlotte Kehl

Er ist Musiker und Lehrer, durch und durch. Nun will die Evangelische Kirchgemeinde Trogen ihren treuen Meister der Orgel mit einem Konzert und einer CD ehren. Emil Hohl ist seit ungefähr 50 Jahren Organist in der Mittelländer Gemeinde. Die Präsidentin der Kirchgemeinde, Nora Olibet, fand allerdings in den Akten keine Hinweise darauf, wann Hohl seine Tätigkeit in Trogen aufgenommen hat. «Kein Wunder», meint der vielseitige Musiker, «ich hatte nie einen Vertrag. Man hat mich angefragt und ich habe es gemacht, zuerst aushilfsweise – ich war ja noch Organist in Wald – dann immer.» So einfach ist das. Hermann Hohl bezeichnet sich selber als Laien, weil er nie einen Konservatoriumsabschluss, «nur» sein Leben lang Musik gemacht hat.

Das Programm für CD und Konzert stellte Hermann Hohl mit seinem Freund und Musikerkollegen Erwin Sager zusammen. «Für uns war klar, dass wir vor allem Appenzeller Musik machen wollten.» Sie entschieden sich für einige alte, weniger bekannte Stücke aus Sagers riesiger Sammlung, viele mit Bezug zu Trogen. «Gruss aus Alt-Trogen», «Im Strandbad Trogen» oder ein paar neuere Kompositionen von Erwin Sager: «Roti Stää im Bode» und «Äs för de Hermann» durften nicht fehlen. Drei Gedichte von Anita Glunck, vertont von Hermann Hohl, wurden auch aufgenommen. Mit Maya Stieger und Peter Looser sind eine zweite Geige, ein Hackbrett, ein Kontrabass und zwei überzeugende Stimmen dazugekommen.

«Mehr wollen wir nicht verraten. Die Besucher sollen es am Sonntag, 30. Oktober, um 17 Uhr selber entdecken.»

Ausgebildeter Lehrer

Drei Tage lang wurde durchgehend in der Kirche aufgenommen. Nun ist die CD bald fertig. «Mein Sohn Fabian ist zufrieden und so bin ich es auch», schmunzelt Hermann. Fabian Hohl, selbst Musiker und Akustikingenieur, zeichnet sich verantwortlich für die Aufnahmen. «Eine grosse Freude», sagt der Jubilar, «aber auch eine Belastung. Schliesslich bin ich schon 78 Jahre alt.»

Das ganze Leben von Herman Hohl war von Musik geprägt. Angefangen hat alles in Wald, wo er aufgewachsen ist. Schon mit fünf habe er sich am Klavier und bald auch an der Trompete ausprobiert – und Stunden nehmen dürfen.

«In der Sekundarschule kam dann die Orgel dazu, die mich immer schon fasziniert hat.»

Am Lehrerseminar in Kreuzlingen durfte er beim damaligen St.Galler Domorganisten Siegfried Hildenbrand Unterricht nehmen, obwohl er protestantisch war.

13 Musicals erarbeitet

Dort am Lehrerseminar hat er seine Frau Elsa kennen gelernt. Beide waren sie dann im Schulhaus Nideren Lehrbeauftragte, hatten die Schulzimmer gleich nebeneinander und das gemeinsame Haus einen Stää-Wurf entfernt. «Das war praktisch», bemerkt Hermann Hohl. «Wenn ich mal für eine Stunde an einer Beerdigung spielen musste, konnte sie in meiner Klasse nach dem Rechten schauen.» Auch mit den Schülern habe er viel musiziert, gesungen und sogar 13 Musicals erarbeitet und aufgeführt.

«Ich war sehr gerne Lehrer, aber die Musik brauchte ich für den nötigen Ausgleich.»

Mit dem Klavier und der Orgel bewegte sich Hermann Hohl vor allem im klassischen Bereich. «Aber als Organist merkte ich bald, dass es bei den Kirchgängern gut ankam, wenn ich mal ‹öseri Musig för öseri Lüüt› auf der Orgel spielte. Etwa ab den 90er-Jahren wagte ich manchmal, ein Zäuerli oder sogar ein Tänzli zu spielen. Vor allem bei Abdankungen kamen die Hinterbliebenen mit Wünschen in dieser Richtung auf mich zu. Das kam mir entgegen», bestätigt er. «In der Appenzellermusik fühle ich mich zu Hause.»

Hermann Hohl hat nie ein Konservatorium besucht, macht aber sein Leben lang Musik. Bild: Charlotte Kehl

Hohl arbeitete am Appenzeller Liederbuch mit

So war die Gründung einer Stobete zusammen mit Erwin Sager im Schäfli Trogen nur folgerichtig. Hermann Hohl war auch einer der Mitarbeitenden am neuen «Appenzeller Liederbuch», welches von beiden Appenzeller Kantonen unterstützt, bewusst Liedgut aus beiden Rhoden berücksichtig – explizit mit den unterschiedlichen Dialekten, deren speziellste Ausdrücke übersetzt werden. «Ich bin besorgt um unser Gesangskultur», so der ehemalige Lehrer.

«Nur selten höre ich vom Schulhaus her noch eins der alten Lieder mit einem Zäuerli dran».

Der gutbesuchte «Pensioniertenchor» in Speicher, den Hermann Hohl leitet, heisst «Alti Lieder vörehole». Der Name sei Programm.

Mit seiner Trompete trat der damals 13-jährige Hermann in die Blasmusik Wald ein und blieb ihr 40 Jahre treu, davon 28 Jahre als Dirigent und Brassband-Gründer. Auch in der Trogner Brassband spielte er mit und war 24 Jahre lang Vizedirigent. Die Bürgermusik Gonten dirigierte er während zehn Jahre und den Militärdienst absolvierte er im Spiel mit dem Es-Cornet. «Dieses reiche Musikerleben erfüllte mich immer mit grosser Freude, Befriedigung und Dankbarkeit», sagt der Vollblutmusiker, der auch ohne Master ein «Profi» ist.

Jubiläumskonzert Sonntag, 30. Oktober, 17.00 Uhr Das Konzert zum 50-Jahr-Jubiläum des Organisten Hermann Hohl findet am Sonntag, 30, Oktober, um 17 Uhr in der Kirche Trogen statt. Mitwirkende sind Erwin Sager (Violine), Maya Stieger (Violine, Hackbrett, Gesang), Peter Looser (Kontrabass, Gesang) und Hermann Hohl (Orgel).

