Peter Schläpfer: Appenzeller Vollblutouristiker wirkt im Aargau

Porträt Ein Appenzeller, der auszog und doch verwurzelt blieb – Peter Schläpfer, CEO von Bad Zurzach Tourismus Er war Trainer von Spitzenleichtathleten und Rekordhaltern, Technischer Direktor von Swiss Athletics und ist Mitbegründer der Sportschule Appenzellerland. Seit 13 Jahren ist er Vollbluttouristiker im Thermalbadeort Bad Zurzach. Wir haben mit Peter Schläpfer über seinen Wirkungsort am «Amazonas der Schweiz» und seine Wohngemeinde Gais gesprochen. Claudia Hutter 21.10.2022, 18.46 Uhr

Peter Schläpfer, sportlicher Touristiker, auf dem heimatlichen Gaiser Dorfplatz. Bild: Claudia Hutter

Peter Schläpfer (61) ist seit 13 Jahren Geschäftsführer von Bad Zurzach Tourismus, der Marketingorganisation der Destination Bad Zurzach. Verwurzelt ist er im Appenzellerland, aufgewachsen in Herisau, zu Hause in Gais. Er pendelt regelmässig zwischen der heimatlichen Hügellandschaft und der Rheinlandschaft mit der bekannten Therme im Kanton Aargau.

Wann immer er Zeit findet, so verbringt er diese in der Ostschweiz. Oft ist er auf dem Golfplatz in Gonten anzutreffen, denn Golfen gehört nebst dem Wandern zu seiner heute favorisierten Sportart. «Auf dem Golfplatz kann ich vom Alltag abschalten, bin gleichzeitig im Freien und lege pro Golfrunde schon mal zehn Kilometer zurück», sagt Schläpfer. Zudem sei er auf dem Golfplatz meist in guter Gesellschaft. Ansonsten steht er gerne am Herd, denn er ist aktives Mitglied in einem Männerkochclub, der auch mal eine grössere Zahl Gäste mit einem Mehrgänger bewirtet. Und Brauchtum, das darf in seiner Freizeitagenda auf keinen Fall fehlen. Das Silvesterchlausen ist dort fix eingetragen. Auch an einer heimischen Stobete ist der Touristiker immer wieder anzutreffen.

«Infodesk gehört auf den Dorfplatz» In seiner Wohngemeinde Gais sei mit den beschränkten Mitteln im Bereich Tourismus viel bewegt und gute Arbeit geleistet worden, findet Peter Schläpfer. Es benötige eine klare Strategie. Er sagt: «Nur, wer Ziele für alle verständlich definiert, kann diese erreichen. Ansonsten läuft man Gefahr, an Ort zu treten, sich zu verirren oder eine Alibiorganisation geschaffen zu haben.» Mit einer 20-Prozent-Geschäftsstelle seien die Möglichkeiten für eine touristische Organisation stark beschränkt. Die Player aus Wirtschaft, Politik und Behörden müssten für ein erfolgreiches Tourismusgeschäft am runden Tisch zusammenkommen und die Kräfte bündeln. Das aus touristischer Sicht ideal gelegene Areal Starkenmühle mit dem Langlaufzentrum sollte gemäss Schläpfer in die Standort- und Marketingstrategie von Gais Tourismus einbezogen werden. Ein Infodesk müsste aus touristischer Sicht dort aufzufinden sein, wo die meisten Gäste sind. «Dies wäre vermutlich auf dem Dorfplatz oder beim Bahnhof. Es wären auch mehrere Infodesks möglich.» (ch)

Entdeckte Mathias Rusterholz

Früher, in seinen jungen Jahren, war Peter Schläpfer aktiver Leichtathlet im Turnverein Herisau. Erst schlug der studierte Ingenieur eine Sporttrainerlaufbahn ein. Er entdeckte und förderte einige Talente, darunter auch den Herisauer Leichtathlethen Mathias Rusterholz, der 1994 an den Europameisterschaften von Helsinki die Bronzemedaille über 400 Meter holte. 1992 wurde Schläpfer Nationaltrainer über 400 Meter Einzel und Staffel der Männer. Ein Jahr später war er bereits Technischer Direktor bei Swiss Athletics. Nach wie vor hält Schläpfers einstiger Schützling Mathias Rusterholz den Schweizer Rekord in seiner Disziplin. Auch der Schweizer Rekord der 4-mal-400-Meter-Staffel stammt aus dieser Zeit. Für seine Erfolge als Trainer und Delegationsleiter erhielt der Ostschweizer 1994 den Titel als Schweizer Trainer des Jahres. So lag es auf der Hand, dass er zunächst eine Laufbahn in der Welt des Sports verfolgte. In seiner Funktion bei Swiss Athletics erlebte er mehrere Welt- und Europameisterschaften sowie zweimal Olympische Spiele als Teamchef Leichtathletik – 1996 in Atlanta und 2000 in Sydney. Schläpfer resümiert:

«Als Delegationsleiter ist es äusserst herausfordernd, ein Team zu führen, in welchem jeder Einzelne unter Höchstspannung steht.»

Das sportliche Highlight seiner Laufbahn war der Weltmeistertitel von Mittelstreckenläufer André Bucher über 800 Meter an den Weltmeisterschaften 2001 in Edmonton, Kanada. Unvergesslich bei Olympischen Spielen bleibt für ihn die Dimension des Sportevents, aber auch das Zusammenleben im olympischen Dorf mit Vertretern aus unterschiedlichen Disziplinen.

Zugpferd Schläpfer

Als Visionär und Macher zog es Schläpfer 2005 zurück in die Ostschweiz, wo er sich an der Gründung der Appenzeller Sport AG beteiligte. Die für die Ostschweiz damals neue Institution dieser Art leitete er während vier Jahren, danach hatte sich das Konzept etabliert, die Studierenden konnten Schule und Training optimal verbinden. Schläpfer zog es zu neuen Ufern, dieses Mal fast bis an den Rhein – nach Bad Zurzach. Offiziell wird die Ortschaft als «Flecken» bezeichnet, denn Bad Zurzach ist, historisch betrachtet, ein Marktflecken. Hierhin, an den Ort des Handels und Geschehens, zog es ihn, denn die Stelle versprach Aufbruchsstimmung und forderte visionäres Denken, gepaart mit Macherqualitäten. Darüber verfügte der weltgereiste Trainer und Funktionär zweifelsohne.

Das Flachdach der Therme Bad Zurzach wurde dieses Jahr saniert und mit einer Solaranlage versehen. Bild: Alex Spichale

Er übernahm die Geschäftsleitung von Bad Zurzach Tourismus. «Das Beziehungsnetz aus dem Sport ist auch für eine Gesundheitsdestination wertvoll», schätzt der Weekend-Gaiser nüchtern ein. Noch heute, 13 Jahre später, ist Schläpfer in der Position des Geschäftsführers. Doch hat sich inzwischen in Bad Zurzach viel verändert.

Familien im Gästevisier

Wie kaum ein anderer Bäderkurort vereint Bad Zurzach eine Vielfalt an medizinischer und therapeutischer Kompetenz. Aus dem einst klassischen Thermalbad ist die heutige Therme geworden, die über eines der umfassendsten Wellnessangebote der Schweiz verfügt. Das Thema Gesundheit ist breit abgedeckt. Es gehört mit dem Velotourismus, dem Wandern und Naturerlebnissen zu den Kerngeschäften.

Grösste Gemeinde im Kanton Aargau Bad Zurzach fusionierte am 1. Januar 2022 mit den Gemeinden Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rietheim, Rekingen, Rümikon und Wislikofen zur Gemeinde Zurzach. Die neu entstandene Gemeinde hat 7600 Einwohner und ist neu mit einer Fläche von 2619 Hektaren die grösste Gemeinde im Kanton. Der übergeordneten touristischen Marketingorganisation Bad Zurzach AG sind die Therme Zurzach, Zurzach Care, die Bäderhotels, die Gemeinde und der Gewerbeverein angeschlossen. Gesamthaft vereinen die Leistungsträger rund 1000 Arbeitsplätze im Gesundheits-, Bäder- und Tourismusbereich. Jährlich werden 600’000 Gäste registriert. Hotels und Kliniken generieren 160’000 Logiernächte. (ch)

Immer stärker fokussierten sich die Touristiker in den vergangenen Jahren auf Familien. Schläpfer: «Um unser Zielpublikum anzusprechen, setzen wir seit 2011 die generationenverbindende Figur Papa Moll ein.» Nebst dem eigenen Buch («Papa Moll geht baden», Orell Füssli) trugen der in Bad Zurzach gedrehte Kinofilm «Papa Moll» sowie das jährlich im September stattfindende Fest zur Bekanntheit des «Papa-Moll-Landes» bei. Der gewiefte Touristiker weiss eben: Die glücklichen kleinen Gäste von heute werden die zahlenden von morgen sein.

«Amazonas der Schweiz»

Der Ingenieur, Sportler und Coach hat es als Touristiker mit einer Branche zu tun, die sich dem steten Wandel unterzieht. So habe die Digitalisierung im Tourismusmarketing und im Gästeverhalten vieles verändert, sagt Schläpfer. Lokales als auch das Weltgeschehen zwingen die Tourismusorganisationen, kreativ zu bleiben. In Bad Zurzach setzt man derzeit auf die Erweiterung des Familienangebots, doch auch der Rhein als Lebensquell will stärker in Szene treten.

Die Aue Chly Rhy wird auch als «Amazonas der Schweiz» bezeichnet. Bild: Stefanie Garcia Lainez

Der Aargauer Hochrhein, auch «Amazonas der Schweiz» genannt, ist dem Ostschweizer ans Herz gewachsen. «Dieser Abschnitt des Flusses birgt noch unentdeckte Schätze.» Am «Chly Rhy», der grössten Aue am Rhein im Aargau, hat sich in den neu geschaffenen Lebensräumen ein grosser Artenreichtum entfaltet. Eine Uferschwalbenkolonie, Biber, Frösche und Eisvögel fühlen sich mittlerweile dort zu Hause. Und Peter Schläpfer selbst? Er bezeichnet nach wie vor das Appenzellerland und die Ostschweiz als sein Zuhause.

