Koni Bruderer tritt als Appenzeller Kirchenratspräsident zurück

Porträt «Die treuen Kirchgänger sterben uns irgendwann weg»: Warum der abtretende Appenzeller Kirchenratspräsident Koni Bruderer findet, die Kirche müsse sich neu erfinden Ende Jahr tritt Koni Bruderer als Präsident der Evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell zurück. Der 68-Jährige erzählt, warum dieses Amt viel Geduld erfordert hat und warum er seine berufliche Laufbahn nicht als Kirchenpolitiker beenden will. Claudio Weder 29.07.2021, 05.00 Uhr

Koni Bruderer war sieben Jahre lang Präsident der Evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell. Bild: Claudio Weder (Trogen, 20. Juli 2021)

Eigentlich wäre Koni Bruderer noch bis nächsten Sommer gewählt. Doch der Präsident der Evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell tritt schon früher zurück, Ende Jahr übergibt er das Amt an Martina Tapernoux. Bruderer begründet diesen Schritt mit seinem Alter:



«Ich bin jetzt 68 – und finde, es ist Zeit für einen Generationenwechsel.»

Seinen Rücktritt gab er bereits im vergangenen November bekannt. Dass er aber trotzdem nicht per sofort sein Amt niederlegt, hat einen Grund: Er will bei der kommenden Synode im Herbst noch dabei sein. Dann wird die Revision der Kirchenverfassung in der ersten Lesung behandelt – es ist eine der «grossen Geschichten», mit welchen sich die Appenzeller Landeskirche in den vergangenen Jahren beschäftigt hat. Bei der Verfassungsrevision geht es vor allem um Personal-, Finanz- und Strukturfragen, also: um zentrale Aspekte, welche die Zukunft der Landeskirche betreffen.

Aufbruchstimmung ist verflogen

Bereits im Jahr 2014, jenem Jahr, in dem Bruderer ins Kirchenratspräsidium gewählt wurde, wurden im Rahmen des sogenannten «Idyll»-Prozesses erste Visionen für die Zukunft der Landeskirche entwickelt. Diesen «Aufbruch», wie es Bruderer nennt, habe er in seiner Amtszeit als prägend erlebt. Dabei musste er aber auch erkennen, wie schwerfällig ein öffentlich-rechtliches Organ wie die Landeskirche ist:

«Ich musste lernen, dass man in einem solchen Amt viel Geduld haben muss, bis sich etwas bewegt.»

Die Aufbruchstimmung von 2014 sei mittlerweile etwas verflogen, meint Bruderer. Aber der «Idyll»-Prozess habe trotzdem Früchte getragen: Mit dem «Kirchenpark Hinterland» soll aus den vier Kirchgemeinden Herisau, Schönengrund, Schwellbrunn und Waldstatt die neue Kirchgemeinde Appenzeller Hinterland entstehen. Eine Entwicklung, die Bruderer freut: «Das wird eine Signalwirkung haben.»

Er denkt über die Kantonsgrenzen hinaus

In seiner siebenjährigen Amtszeit konnte Bruderer noch mehr Erfreuliches feststellen. So konnte etwa die Zusammenarbeit mit der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St.Gallen gestärkt werden. «Das sollte als Chance wahrgenommen werden», meint Bruderer. Eine solche Zusammenarbeit biete nicht nur Vorteile bei der Ausbildung von Religionslehrkräften, Kirchenmusikerinnen und weiteren Mitarbeitenden, sondern auch bei der Realisierung von Veranstaltungen oder der Konzipierung von neuen Angeboten.

Generell findet es Bruderer wichtig, über die Kantonsgrenzen hinaus zu denken. Er sagt:

«Unsere Landeskirche mit ihren 22'000 Mitgliedern hat die minimale Grösse erreicht, um als eigene Landeskirche noch bestehen zu können.»

Zusammenschlüsse von Kirchgemeinden würde er begrüssen. Doch hierbei stosse er immer wieder auf Widerstand: «Gerade im ländlichen Raum ist die Verlustangst weit verbreitet. Viele hängen am traditionellen Bild, dass jedes Dorf eine eigene Kirchgemeinde haben muss.» Diese Haltung sei jedoch wenig zukunftsweisend, findet Bruderer.

Bild der Kirche hat sich verändert

Vor dem Eintritt in den Kirchenrat war Bruderer neun Jahre lang Pfarrer in Heiden. Diese Tätigkeit führte er auch als Kirchenratspräsident bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2017 aus, wenn auch nur in einem Teilzeitpensum.

Wenn Koni Bruderer auf seine langjährige Tätigkeit als Pfarrer zurückblickt, kann er feststellen, dass die Bedeutung der Kirche in der Öffentlichkeit über die Jahre konstant abgenommen hat. Auch das Pfarrbild hat sich verändert:

«Früher wohnten die Pfarrer noch in den Pfarrhäusern der Kirchgemeinden, heute müssen sie nicht einmal mehr im Kanton wohnhaft sein.»

Mit dem anhaltenden Bedeutungsschwund der Kirche geht auch ein Mitgliederschwund einher: «Wir verlieren etwa ein Prozent der Mitglieder pro Jahr, aber nicht nur durch Austritte, auch die demografische Entwicklung trägt dazu bei.»

Als eine Option, wie die Kirche dem Mitgliederschwund entgegenwirken könnte, nennt Bruderer den Gang an die Haustüre: «Wenn die Leute nicht zu uns kommen, müssen wir zu ihnen gehen.» Aber auch neue Formate brauche es, mit denen man die nicht-typischen Kirchgänger ansprechen müsse. «Die Kirche muss sich neu erfinden, denn die treuen Kirchgänger sterben uns irgendwann weg. Nun kommen jene Leute ins Erwachsenenalter, die gar nie eine Berührung mit der Kirche hatten, die weder getauft noch konfirmiert sind. An diese Leute kommen wir mit unseren traditionellen Angeboten gar nicht heran.»

Bezüglich neuer Formate habe die Coronakrise etwas bewirken können, so Bruderer weiter.

«Ich habe gestaunt, wie kreativ auch bei uns auf dem Land neue Ideen entwickelt wurden.»

Auch im Appenzellerland fanden Online-Gottesdienste statt. Dies müsse die Kirche unbedingt als ergänzendes Angebot beibehalten, findet Bruderer. «Studien haben gezeigt, dass man mit Streamingangeboten mehr Leute erreicht als am Sonntagmorgen in der Kirche.»

Der Pfarrer, der nie Pfarrer werden wollte

Koni Bruderer ist seit bald 40 Jahren als Pfarrer tätig. Pfarrer wollte er als junger Mann aber eigentlich nicht werden, auch wenn ihn Religion und Theologie immer interessierten: «Zugegeben hatte ich lange das Vorurteil, dass Pfarrer etwas weltfremd seien», sagt er und lacht. «Das Studium hat mir dann aber gezeigt, dass dies nicht zwangsläufig so sein muss.»

Die Entscheidung, Theologie zu studieren, hat er nie bereut. «Pfarrer ist ein wunderschöner Beruf.» Und so will Koni Bruderer auch seine berufliche Laufbahn nicht als Kirchenpolitiker beenden, sondern als Pfarrer: Anfang nächsten Jahres wird er eine Teilzeitstelle in Bellinzona annehmen, wo er zwischen 1988 und 2000 schon einmal arbeitete.

Wehmut, dass seine Zeit im Kirchenrat vorbei ist, verspürt er nicht. Oder anders ausgedrückt: «Die Freude darüber, dass ich nochmals als Pfarrer arbeiten darf, ist grösser als die Wehmut, dass ich nun als Kirchenratspräsident aufhöre.»