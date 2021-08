Bloggerin Alpsteinmeitli kommt aus dem Thurgau

Porträt Bloggerin «Alpsteinmeitli»: Eine Frau aus dem Unterland betätigt sich als Botschafterin der Bergwelt Die Thurgauerin Claudia Strässle ist ein grosser Fan des Appenzellerlandes und berichtet auf ihrem Blog fast täglich vom Alpstein und seinen Bewohnern. Karin Erni 29.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das «Alpsteinmeitli» alias Claudia Strässle vor dem Wildkirchli Karin Erni

Vielen Bergfans ist sie ein Begriff: Unter dem Namen «Alpsteinmeitli» veröffentlicht eine Frau auf Facebook und Instagram fast täglich bestechend schöne Natur- und Tierbilder. Doch wer verbirgt sich hinter dem rätselhaften Pseudonym? Ist es eine Angestellte aus einem Berggasthaus, die jede freie Minute in der Natur verbringt oder gar ein simpler Marketing-Gag? Weder noch. Eine kurze Recherche zeigt: Die blonde Frau existiert tatsächlich. Sie heisst Claudia Strässle und wohnt in Wallenwil bei Eschlikon im Thurgau. Die ausgebildete Lehrerin leitet seit sechseinhalb Jahren den Familienbetrieb, eine Immobilienfirma. «Die flexiblen Arbeitszeiten ermöglichen mir, je nach Wetter ein bis zwei Tage pro Woche im Alpstein zu verbringen», so die 41-Jährige.

«Ich habe vor einiger Zeit gemerkt, dass mir das regelmässige Draussensein, das Beobachten der Natur und von Wetterstimmungen extrem guttun und wollte diese Erfahrungen mit anderen Leuten teilen.»

Am Anfang hat sie nur gelegentlich etwas veröffentlicht. Jetzt wendet sie sich fast jeden Abend mit einer kleinen Botschaft an ihre Fangemeinde. Und dieser scheint es zu gefallen: Über 6000 Personen haben ihren Kanal auf Facebook abonniert, auf Instagram hat sie gut halb so viele Follower. «Auf Facebook bewegen sich wohl eher etwas ältere Leute, die interessiert sind am Thema Wandern», vermutet Strässle. Sie betreibt zudem eine Webseite, auf der man ihre Fotos kaufen kann. Am Anfang benutzte sie lediglich ein Handy, heute begleitet sie eine Kamera mit optischem Zoom. «Das ist besonders für die Tieraufnahmen wertvoll.» Ihr Lieblingssujet ist der Steinbock. Die stolzen Tiere besucht sie regelmässig an deren Lieblingsplätzen im Gebiet Rotsteinpass oder am Zwinglipass. Aber auch scheue Gemsen oder Birkhühner hatte sie schon vor der Linse. Bei den Landschaften sei der Seealpsee das häufigste Motiv.

«Ein Mann hat mich sogar angefragt, ob er sich mein Bild vom Steinbock und dem Seealpsee in den Arm tätowieren lassen dürfe.»

Auf das Ergebnis sei sie sehr gespannt, sagt die Fotografin und lacht.

Nicht von Sponsoren abhängig

Zehn bis zwölf Stunden investiert Claudia Strässle pro Woche in ihren Blog. «Ich muss zum Glück nicht davon leben, darum brauche ich keine Sponsoren und bin frei», sagt sie. «Die Zuwendungen haben eher symbolischen Charakter. Manchmal werde ich von einem Bergwirt auf ein Essen oder eine Übernachtung eingeladen. Von Bergbahnunternehmen bekomme ich gelegentlich Gratistickets.» Manches, was sie erhalte, gebe sie wieder weiter, so die Influencerin. «Wie die Bärli-Biberli, von denen mir die Firma Bischofberger einen grossen Karton voll zugeschickt hat, nachdem ich bei einem Wettbewerb gewonnen habe. Weil ich so viele gar nicht essen kann, nehme immer einige im Rucksack mit und gebe jedem, der mich unterwegs anspricht, ein Biberli.» So entstünden immer wieder gute Gespräche, die sie nicht missen möchte.

Respektvoll in der Natur unterwegs

Ihr schönster Lohn seien die vielen positiven Rückmeldungen der Leserinnen und Leser, sagt Claudia Strässle. «Das Image der Influencer ist sonst ja eher etwas negativ behaftet. Ich höre oft, in den sozialen Medien würden ihre Beiträge negativ kommentiert oder man werde sexuell angemacht. Das kann ich nicht bestätigen.» Dennoch ist sie vorsichtig unterwegs. Ihren Standort gibt sie nie preis und die Bilder veröffentlicht sie erst einige Stunden nach der Aufnahme. «Man weiss ja letztlich nie, was in den Köpfen gewisser Leute vor sich geht.» Auch der Natur und ihren Gefahren begegne sie respektvoll, sagt Strässle. «Im Winter bin ich oft auf den Schneeschuhen unterwegs. Dann prüfe ich die Verhältnisse sehr genau, bevor ich loslaufe und drehe auch mal um, wenn ich mich nicht sicher fühle.» Seit neustem gehört auch ein E-Bike zur Ausrüstung. «Damit fahre ich manchmal ein Stück des Weges hoch, dann kann ich etwas Energie sparen und der Abstieg wird knieschonender.»

Auf ihr eindrücklichstes Erlebnis im Alpstein angesprochen sagt sie: «Das war, als ich spontan einen Auftrieb von Schafen auf die Widderalp begleiten durfte. Meine angebotene Mithilfe beim Leiten der Tiere wurde geschätzt und ich fühlte mich als Teil der Älpler-Gemeinschaft. Das war ein wunderschönes Gefühl.»