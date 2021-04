Porträt «Beim Joggen kann ich den Kopf lüften»: Die Herisauer Gemeindepräsidiums-Kandidatin Sandra Nater spricht über ihr Privatleben Bis vor ihrem Eintritt in den Herisauer Gemeinderat im Jahr 2014 hatte Sandra Nater mit Politik nur wenig am Hut. Nun stellt sie sich für die Wahl ins Gemeindepräsidium zur Verfügung. Ihre Freizeit verbringt die zweifache Mutter mit sportlichen Aktivitäten. Am liebsten joggt sie. Und auch in der Eishalle ist die 52-Jährige oft anzutreffen – wenn auch nur als Zuschauerin. Claudio Weder 01.04.2021, 05.00 Uhr

Sandra Nater ist oft auf der Kreuzstrasse in Herisau anzutreffen. Meist joggend oder spazierend. Bild: Claudio Weder

Für das Interview hatte Sandra Nater ein Treffen im Rosengarten vorgeschlagen, einem ihrer Lieblingsplätze in Herisau. Doch leider war dieser noch nicht zugänglich. «Wohl wegen Corona», mutmasst die 52-Jährige, die für das Herisauer Gemeindepräsidium kandidiert.

Eine Alternative zum blumigen Garten im Dorfzentrum war aber schnell gefunden: der Panoramaweg an der Kreuzstrasse. Hier oben ist Sandra Nater fast genauso oft wie im Rosengarten, meist joggend oder spazierend. Besonders gefalle ihr der Weitblick über das Dorf, das seit über 30 Jahren ihr Zuhause ist. Würden die Bäume nicht im Weg stehen, sähe man bis zur Gibelhalde hinüber, wo Sandra Nater gemeinsam mit ihrem Mann Roger wohnt.

Geboren und aufgewachsen ist Sandra Nater in Wil. Dort besuchte sie die Primar- und Sekundarschule und absolvierte eine Lehre als kaufmännische Angestellte bei der St. Galler Kantonalbank. Zu Herisau hatte sie bereits als junge Erwachsene einen Bezug: Roger Nater, den sie im Jahr 1985 kennenlernte, war lange als Spieler und später auch als Trainer beim SC Herisau aktiv. Im Jahr 1987 bot sich ihm die Möglichkeit, zum EHC Biel zu wechseln. Die beiden zogen nach Biel. Doch nur vier Monate später wurde Roger Nater wieder zurück zum SC Herisau beordert. Seither lebt Familie Nater in Herisau und ist hier verwurzelt.

Vom Hockeyfieber anstecken lassen

Vom Panoramaweg fällt der Blick auf das Sportzentrum, das Sandra Nater nur zu gut kennt. Denn: Bei Familie Nater dreht sich noch heute vieles um Eishockey. Sie selber hatte mit dieser Sportart allerdings lange nichts am Hut. Vom Hockeyfieber ihres Mannes und ihrer beiden Söhne habe sie sich aber dennoch anstecken lassen:

«Wenn sich die ganze Familie für Hockey begeistert, wird man automatisch hineingezogen.»

Ihre Söhne Jens und Lars spielten, als sie noch kleiner waren, beim SC Herisau. Doch nur Jens sei danach «in Papas Fussstapfen getreten», erzählt Sandra Nater. Der heute 25-Jährige absolvierte die Sportler- und Berufsausbildung in Davos und ist zurzeit als Spieler beim EHC Olten unter Vertrag. Lars Nater (27) hingegen wählte einen anderen Weg: Er absolvierte eine Ausbildung als Lebensmitteltechnologe mit Weiterbildung und arbeitet heute im Einkauf bei der Maestrani in Flawil. In seiner Freizeit steht er jedoch trotzdem auf dem Eisfeld: als Schiedsrichter in der Swiss League.

Sandra Nater kann sich noch gut an ein Spiel erinnern, bei dem ihr Mann als Trainer an der Bande stand, ihre beiden Söhne auf dem Eis waren – Lars als Schiedsrichter, Jens als Spieler – und sie als Zuschauerin auf der Tribüne sass. «Man kann sich vorstellen, was das später am Küchentisch für Diskussionen gab», sagt sie und lacht.

Joggen ist ihre grosse Passion

Auch wenn sie selber nicht Eishockey spielt: Sport spielt im Leben von Sandra Nater eine grosse Rolle. Früher machte sie Leichtathletik und spielte lange Volleyball. «Irgendwann liess sich dies mit der Familie aber nicht mehr vereinen», erzählt die 52-Jährige. Ihrer grossen Passion, dem Joggen, ist sie aber bis heute treu geblieben. Zwei bis drei Mal pro Woche dreht sie in Herisau eine Runde, entweder rund um die Sturzenegg oder hinunter zum Gübsensee.

«Beim Joggen kann ich den Kopf lüften und komme auf andere Gedanken.»

Wenn sie eine freie Minute hat, dann betätigt sie sich aber auch gerne mal im Garten, trifft sich mit Freunden oder liest ein Buch. Besonders inspiriert habe sie die Biografie von Michelle Obama.

Der Gedanke, als Gemeindepräsidentin von Herisau zu kandidieren, kam ihr aber nicht spontan während einer Joggingrunde. Er habe etwas länger reifen müssen, sagt Nater, die seit 2014 Gemeinderätin und seit 2019 Kantonsrätin ist. Auch zahlreiche Gespräche mit Familienmitgliedern, Freunden und Parteikollegen habe sie geführt, bevor sie den endgültigen Entschluss fasste. Über ihre Motivation sagt sie:

«Ich will für die Herisauer Bevölkerung eine langjährige Partnerin sein.»

Gesund, «zwäg» und fit

Nach dem Rücktritt von Kurt Geser, der nur eineinhalb Jahre im Amt war, findet sie es wichtig, «dass Herisau eine Stabilität bekommt». Heisst: Wenn sie gewählt wird, könnte sie sich vorstellen, dieses Amt bis zur Pensionierung auszuüben. «Natürlich nur, wenn das auch die Bevölkerung wünscht.»

Zurzeit kursieren Gerüchte über eine Krankheit von Sandra Nater. Dazu sagt sie: «Es ist richtig, dass ich an einer Unverträglichkeit leide. Es musste das richtige Medikament gefunden werden, wie bei jeder anderen Allergie.» Sie sei jedoch «gesund», «zwäg» und «sehr fit».

Als ihre persönliche Stärke bezeichnet Sandra Nater ihre positive und vorausschauende Denkweise. Zudem sei sie teamfähig, zahlenaffin und könne gut zuhören. Gerade in der jetzigen Coronazeit sei es wichtig, ein offenes Ohr für die Mitmenschen zu haben. «Nicht alle können gleich gut mit den Einschränkungen umgehen.» Dies musste sie kürzlich am eigenen Leib erfahren: Ihr Vater ist im vergangenen Jahr verstorben – ihre Mutter war, nach 60 Jahren Ehe, auf einmal völlig auf sich allein gestellt.

20 Jahre lang im Treuhandbereich tätig

Seit 2014 betreut Sandra Nater das Ressort Soziales im Gemeinderat Herisau. Sie wurde damals von FDP-Mitgliedern angefragt, ob sie Interesse an diesem Amt hätte. Bis dahin war sie nicht in der Politszene unterwegs, auch die FDP-Mitgliedschaft erfolgte erst später, obwohl sie den Liberalen immer sehr nahestand. «Der Zeitpunkt hatte damals einfach sehr gut gepasst für ein solches Amt», erzählt die 52-Jährige. «Nachdem meine Jungs flügge geworden sind, wollte ich eine neue Herausforderung annehmen.»

Als ausgebildete Finanzfachfrau war sie über zwanzig Jahre lang im Treuhandbereich tätig – als Angestellte bei Ernst & Young wie auch als Freelancerin. Ebenso war sie als Fachlehrerin für Finanz- und Rechnungswesen tätig. Nebenbei ist sie Vorstandsmitglied in diversen Vereinen. Seit 15 Jahren ist Nater Geschäftsführerin des Appenzeller Volkskunde-Museums in Stein. Eine Tätigkeit, die sie aufgeben müsste, wenn sie am 11. April zur ersten Herisauer Gemeindepräsidentin gewählt werden sollte, bedingt dies doch eine Vollzeitanstellung.