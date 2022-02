Obadia Nicollerat ist Geigenbauer aus Appenzell

Porträt Appenzell: Wie sich ein Strassenbauer seinen Lebenstraum erfüllte und zum Geigenbauer wurde Die Geschichte von Obadia Nicollerat böte Stoff für einen Roman. In Venezuela als Sohn von Schweizer Auswanderern geboren, hat er sich in Appenzell den Traum vom eigenen Geigenbauatelier erfüllt. Karin Erni 15.02.2022, 17.00 Uhr

Obadia Nicollerat mit einem Kontrabass, der restauriert werden soll. Bild: Karin Erni

Er trägt ein schwarzes T-Shirt mit einem besonderen Motiv: Ein musikalisch-verspieltes «N», das auf einer Windrose platziert ist. Obadia Nicollerat hat seit knapp zwei Jahren ein eigenes Geigenbauatelier in Appenzell. Das Zeichen ist auch sein Firmenlogo. Das «N» im Signet stehe für seinen Nachnamen, die Windrose symbolisiere seine Arbeitsweise, so der 27-Jährige.

«Im Instrumentenbau bewege ich mich in verschiedene Richtungen.»

Bewegt ist auch die Lebensgeschichte von Obadia Nicollerat. Er wurde in Venezuela als zweitjüngstes von sieben Kindern von Schweizer Eltern geboren. Der Vater war ein Missionar aus dem Waadtland, die Mutter gelernte Krankenschwester aus Luzern. Musik spielte eine grosse Rolle in der Familie. Alle Kinder lernten ein Instrument und traten als Ensemble sogar öffentlich auf. Obadia spielte Cello und weil er handwerklich begabt war, führte er Reparaturen am Instrument oft selbst durch. Nach der obligatorischen Schulzeit absolvierte er eine Ausbildung zum Geigenbauer. Sein Vater riet ihm, zusätzlich im italienischen Cremona, der Heimat des berühmten Geigenbauers Stradivari, das Handwerk von den Meistern des Fachs zu lernen.

Mehr Möglichkeiten in der Schweiz

Während des Studiums in Italien ergaben sich erste Kontakte nach Appenzell. Ein Bruder, der in St.Gallen lebte, vermittelte ihm einen Job beim Tiefbauunternehmer Franz Manser senior. Der auch als Volksmusiker bekannte «Baazlis Franz» wollte den jungen Geigenbauer unterstützen. So arbeitete dieser in den Sommerferien jeweils als Strassenbauer. Nach der Ausbildung in Italien suchte Obadia Nicollerat eine Arbeit als Geigenbauer in der Schweiz. Doch das erwies sich als nicht ganz einfach. An zwei Arbeitsstellen im Bernbiet konnte er seine Fertigkeiten in Reparatur und Restauration perfektionieren. Um in der Schweiz bleiben zu können, habe er die Rekrutenschule absolviert, sagt Nicollerat.

«Mein Ziel war immer, ein eigenes Atelier zu haben. Die Möglichkeiten dazu sind in der Schweiz besser als in Venezuela.»

Trotzdem: Bis er vom Geigenbauen allein leben kann, muss er es als intensives Hobby betreiben und daneben einem Brotberuf nachgehen.

Obadia Nicollerat arbeitet an einem Kontrabass. Bild: Karin Erni

Schreiner statt Strassenbauer

Im Zunfthaus an der Poststrasse in Appenzell konnte er unter dem Dach ein kleines Atelier mieten, das er jeweils am Samstag öffnete. «Das war aber etwas unpraktisch, denn ich musste aus Platzgründen den Grossteil der Werkstatt zu Hause haben», sagt Nicollerat. Vor kurzem bezog er grössere Räumlichkeiten ein Stockwerk tiefer. Hier verfügt er nebst dem Atelier über einen Showroom, in welchem Geigen und andere Streichinstrumente ausgestellt sind. Die meisten seien Mietinstrumente für Kinder, sagt Nicollerat.

«Es sind ältere Geigen, die ich selbst restauriert habe. Ihr Klang ist viel besser als jener von Fabrikinstrumenten aus China.»

Nun hat er drei Tage pro Woche geöffnet und arbeitet nur noch zwei Tage im Strassenbau. Und auch hier ist eine Änderung in Sicht: Obadia Nicollerat hat eine neue Stelle in einer Schreinerei in Brülisau gefunden und freut sich auf die ihm mehr entsprechende Arbeit mit Holz.

Obadia Nicollerat mit seinem Paradestück: Eine Violine mit feinen Intarsien. Bild: Karin Erni

Ein Streichinstrument zu bauen, bedeutet viel Arbeit. 200 bis 300 Stunden sitzt er an seinem Werk. Der Hals, der Boden und die Seitenwände werden aus Ahorn-Holz gefertigt. Die Vorderseite, Decke genannt, bestehe immer aus Fichtenholz, erklärt der Geigenbauer. «Es ist weich und überträgt den Klang auf das ganze Instrument.» Das Holz wird bei einem ganz bestimmten Mondstand geschlagen und danach mindestens 20 Jahre gelagert. Die beste Qualität komme aus dem Val die Fiemme in Norditalien, so Nicollerat. «Es ist gerade gewachsen und hat enge Jahresringe.» Mittlerweile werde auch in Graubünden oder im Appenzellerland gutes Klangholz geschlagen.

Arbeitstechniken wie anno dazumal

Die Zargen, die Seitenwände des Instruments, biegt er mit Wärme in die richtige Form. Eine sehr langwierige Aufgabe ist das Hobeln und Wölben des Holzes für Decke und Boden. Über 40 verschiedene Werkzeuge kommen dabei zum Einsatz. Vorsichtig arbeitet sich der Geigenbauer an die perfekte Form heran. Ein Ausrutscher und das wertvolle Stück ist dahin. Ist die Form des Instruments schliesslich vollendet, werden mit einem feinen Marderpinsel bis zu 30 Schichten Naturlack aufgetragen. Für den warmen Farbton sorgen Pflanzen wie Kurkuma.

Obadia Nicollerat lebt mit seiner venezolanischen Frau Laura und den zwei kleinen Kindern in einem Bauernhaus in der Nähe des Eggli. «Hier verfüge ich über genügend Lagerraum für das Holz und habe immer passendes Material für Reparaturen», freut sich der Handwerker. Wenn es nach ihm geht, soll der eineinhalbjährige Noah dereinst in seine Fussstapfen treten. Eine Werkbank im Miniformat ist bereits vorhanden. Mit seinem Sohn spricht er Französisch ­– die Sprache, die er von seinem Vater gelernt hat. Spanisch lernt der Kleine von der Mutter.