Porträt Alfred Koller: Vom Plättlileger zum Präsidenten des Grossen Rats Innerrhoden Am Montag wird Alfred Koller höchstwahrscheinlich zum Präsidenten des Innerrhoder Grossen Rats gewählt. Dass er einst solche Höhen in der Politik und im Beruf erklimmen würde, hätte er früher nicht gedacht. Selina Schmid Jetzt kommentieren 20.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alfred Koller im Grossratssaal Appenzell: Hier soll er am Montag als Präsident gewählt werden. Bild: Michel Canonica

«Meine Tage sind lang, doch das mag ich. Wenige bekommen die Möglichkeiten, Dinge zu bewirken, wie ich sie habe.» Alfred Koller sitzt in seinem Büro in der Bezirksverwaltung Appenzell und bereitet die Grossratssession vom Montag vor.

Dass er einst als regierender Hauptmann des Bezirks Appenzell in diesem Büro sitzen wird, war ihm keineswegs in die Wiege gelegt. Am Montag wird er voraussichtlich zum Präsidenten des Grossen Rats gewählt.

«Damit werde ich den Höhepunkt meiner politischen Karriere erreicht haben.»

Ein Tag von Koller beginnt vor 4 Uhr morgens in der Verteilzentrale von Coop in Gossau. In einer riesigen Lagerhalle herrscht jeden Morgen ein scheinbar unübersichtliches, doch genau durchgetaktetes Treiben. Koller organisiert die Verteilung von bis zu 15 Bahnwagen voller Alltagswaren an Coop-Filialen wie den Gallusmarkt, aber auch kleinen Quartierläden. Damit das möglichst reibungslos funktioniert, brauche es klare Anweisungen und Organisation, so Koller.

Rund 45 Mitarbeitende unterstehen Koller. Er sagt: «Ich bin ein strenger und konsequenter Chef. Unpünktlichkeit und Faulheit kann ich nicht ausstehen.» Was er von seinen Mitarbeitenden verlangt, müsse er aber vorleben.

«Wenn dich etwas interessiert …»

Koller ist mit drei Brüdern und einer Schwester in Appenzell aufgewachsen. Der Vater starb, als Koller sieben Jahre alt war. Als junger Erwachsener, mit 21, verlor er auch seine Mutter. Heuer mit 60 Jahren sagt Koller:

«In meinem Leben wäre ich oft froh gewesen, wären meine Eltern länger da gewesen.»

Stefan Heeb, Hotelier Bild: PD

Auch die enge Freundschaft mit Stefan Heeb, Geschäftsführer des Hotels Säntis, stammt aus diesen Jugendjahren. Heeb sagt: «Koller war schon immer pünktlich, schlagfertig und um kein Wort verlegen. Nur älter ist er geworden.» Einmal pro Woche treffen sie sich zum Stamm. «Er ist ein unterhaltsamer Mann, der sich mit den Leuten von der Müllabfuhr und dem Bankdirektor gut versteht», so Heeb.

Koller machte die Lehre zum Hafner-Plattenleger und wurde Lastwagenchauffeur. Bei der Belcolor AG in St.Gallen brachte er es zum stellvertretenden Betriebsleiter. Koller erinnert sich: «Dort habe ich gemerkt, dass ich mehr kann im Leben.»

So wechselte er 2002 zur Appenzeller Kuk Electronic AG und arbeitete er sich vom Hausmeister hoch in die erweiterte Geschäftsleitung. Mit 43 lernte er in einem Sprachaufenthalt Englisch und reiste fortan häufig um die Welt. Seine Ehefrau Kanokrat lernte er auf diesen Reisen, auf einem Golfplatz in Thailand, kennen. Die beiden Töchter leben heute in Thailand.

Erst Ende 2020, Koller war 58 Jahre alt, wechselte er in die Lebensmittellogistik. «Man muss sich schon trauen, in meinem Alter noch einmal einen neuen Job anzutreten – und noch einmal richtig Gas geben», sagt Koller. «Mich interessierte, wie die Lebensmittelversorgung eines Landes funktioniert. Und wenn dich etwas interessiert, solltest du dem nachgehen.»

Als Grossrat belächelt und unterschätzt

Aus dem gleichen Antrieb ging Alfred Koller in die Politik. Er sagt:

«Ich beklage mich nicht gerne über die Umstände, sondern arbeite lieber daran, sie zu verbessern.»

Seit 2015 ist er im Bezirksrat Appenzell, seit 2020 stillstehender Hauptmann. Dieses Jahr trat Koller das Amt des regierenden Hauptmannes an. Er hat die Sanierung der Kesselimühlebrücke, die während zwanzig Jahren stillstand, innert eines Jahres zur Vollendung gebracht. Auch beim Bau der Blättlibrücke im Jahr 2016 hatte Koller Gas gegeben: Zwischen der ersten Sitzung bis zur Montage des neuen Bauwerks vergingen sechs Monate.

Jakob Signer, Landesfähnrich Bild: Ralph Ribi

Im Rahmen des Projekts Blättlibrücke lernte Koller auch den heutigen Landesfähnrich Jakob Signer kennen. Signer sagt, eine der grossen Stärken von Alfred Koller sei die Fähigkeit, alle für ein Projekt wichtigen Leute an den Tisch zu bringen und mit ihnen Lösungen zu finden. «Er ist ein pragmatischer Typ, engagiert und lösungsorientiert, ohne grossartige Ausbildungen oder Abschlüsse, aber mit viel Menschenverstand und Herz.» Schnell merkten sie, dass sie viele Sichtweisen teilen und sind seither befreundet. Signer sagt:

«Ich glaube, als er 2017 in den Grossen Rat kam, haben ihn manche belächelt und unterschätzt.»

Im Grossen Rat versteckt sich Koller nicht. So ist er Initiant des Drohnenverbots, welches im November 2020 in Kraft trat, machte sich auch für ein Park-and-Ride-Angebot am Bahnhof Appenzell stark und trieb die Sanierung der Kaubadweiher voran. «Wenn ich etwas mache, dann richtig», sagt Koller. Seit vier Jahren ist er zudem Mitglied der Internationalen Parlamentarischen Bodenseekonferenz. «Ich schätze den Austausch mit Parlamentsmitgliedern anderer Kantone.»

Auch die Jungen sollen sich engagieren

Patrik Lenzi, Bezirkssekretär Appenzell Bild: PD

Patrik Lenzi ist der Bezirkssekretär Appenzells und damit Koller und dem Bezirksrat direkt unterstellt. Er sagt: «Koller diskutiert und findet gerne Lösungen. Administratives liegt ihm dagegen weniger. Aber dafür bin ja ich da.» Er sei ein interessierter Chef mit einer klaren Linie und genauen Vorstellungen, wie etwas zu tun sei.

«Aber er hat immer ein offenes Ohr für unsere Meinung und Anliegen.»

Am Montag wird Alfred Koller möglicherweise zum Präsidenten des Grossen Rats für das kommende Amtsjahr gewählt. Er sagt: «Irgendwann werde ich im Grossen Rat den Jungen Platz machen. Das ist nur richtig so, denn sie müssen sich genauso engagieren.» Wie lange er seine politischen Ämter macht, hänge von seiner Gesundheit und seiner Frau Kanokrat ab. «Ohne sie ginge gar nichts. Sie ist das Wichtigste in meinem Leben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen