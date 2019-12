Portofreie Abstimmungscouverts sollen Wahlbeteiligung erhöhen Der Stimmabgabe per Post soll in Ausserrhoden künftig kostenlos sein. Das fordert die SVP-Fraktion. David Scarano 08.12.2019, 05.00 Uhr

Die meisten Bürgerinnen und Bürger stimmen brieflich ab. Bild: SGT

25,2 Prozent in Schönengrund, 22 Prozent in Walzenhausen und gar nur 17,5 Prozent in Wolfhalden: Die Stimmbeteiligungen an den Urnengängen am 24. November in Ausserrhoden waren wahrlich kein Ruhmesblatt. Über die Gründe der tiefen Beteiligung wird viel diskutiert. Als ein kleines, aber wirkungsvolles Gegenmittel wird regelmässig gefordert, dass die öffentliche Hand die Portokosten für die briefliche Stimmabgabe übernehmen soll.

Die staatliche Beihilfe wird nun auch in Ausserrhoden zum Thema. Die SVP-Fraktion hat Anfang Dezember eine Motion eingereicht, die den Titel «Optimierungen bei Abstimmungen und Wahlen» trägt. Darin fordert die Partei vom Regierungsrat eine Gesetzesanpassung, die es den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern in Zukunft ermöglichen soll, kostenlos brieflich abstimmen zu können. Dies dank vorfrankierten Rückantwortcouverts. «Das Wahrnehmen des Stimmrechts soll gefördert werden. Mit dieser Massnahme kann ein kleiner Beitrag für eine höhere Wahlbeteiligung geleistet werden», heisst im Motionstext der SVP-Fraktion.

Gratis in St.Gallen und Innerrhoden

Eine solche Regelung kennen bereits die Nachbarkantone Appenzell Innerrhoden und St.Gallen. In Thurgau und Ausserrhoden ist entscheidend, wo der Bürger lebt, ob die Stimmabgabe kostenlos ist: In knapp der Hälfte der Ausserrhoder Gemeinden muss er das Porto übernehmen.

Soll der Staat dies künftig für alle tun, müsste das kantonale Gesetz über die politischen Rechte angepasst werden. Eine Revision müsste aber wohl unabhängig davon in Angriff genommen werden. Dies aufgrund der Totalrevision der Verfassung, bei der beispielsweise die Einführung eines Proporzwahlsystems nicht auszuschliessen ist.

Das Thema, das die SVP nun zur Diskussion stellt, ist im Kanton nicht neu. 2015 warf Yves Noël Balmer im Herisauer Einwohnerrat die gleiche Frage auf. Auf nationaler Ebene musste sich das Bundesparlament ebenfalls damit befassen. Die Luzerner SVP-Nationalrätin Yvette Estermann wollte mit ihrer Motion bewirken, dass die Post als bundeseigener Betrieb die Portokosten für die briefliche Stimmabgabe übernehmen sollte. Auch sie argumentierte mit der höheren Stimmbeteiligung. Die Zentralschweizerin verwies auf eine Studie der Uni Fribourg, die den positiven Effekt ermittelt hatte. Diese ergab, dass im Kanton Bern in den Gemeinden mit vorfrankierten Umschlägen die Stimmbeteiligung um rund zwei Prozentpunkte höher war als in den anderen. Der Nationalrat nahm den Vorstoss im Frühling 2018 an – entgegen der Meinung des Bundesrats, der keinen Handlungsbedarf ausmachte. Er hatte in seiner Stellungnahme auf die Kompetenz von Kantonen und Gemeinden verwiesen. In diese Zuständigkeit wollte er nicht eingreifen. Der Ständerat versenkte die Vorlage mit 29 zu 10 Stimmen. Die Mehrheit war der Argumentation der Landesregierung gefolgt.

Stille Wahlen in den Nationalrat

Die von der Ausserrhoder SVP eingereichte Motion beschränkt sich aber nicht nur auf die Forderung nach den vorfrankierten Abstimmungscouverts. Die Fraktion will zudem, dass der Stimmrechtsausweis handschriftlich zu unterzeichnen sei, um die Gültigkeit zu erlangen. Dies gewährleiste, dass die Stimmabgabe tatsächlich dem Willen der stimmenden Person entspreche, schreibt die Partei.

Die SVP will darüber hinaus auch die Möglichkeit für stille Wahlen beim Urnengang für den Nationalrat schaffen. Dafür sollen Wahlvorschläge bis zu einem vom Regierungsrat festgelegten Termin eingereicht werden müssen. Werde nur eine gültige Person gemeldet, soll der Regierungsrat diese als gewählt erklären. Diese Lösung würde laut SVP die Möglichkeit für vorgedruckte Wahlzettel schaffen. Bislang ist dies nicht möglich. Das hatte im Wahlherbst mancherorts in Ausserrhoden für Verwirrung gesorgt.