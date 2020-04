Polizeipräsenz, Kontrollen, weniger Parkplätze und beschränkter Zugang: Im Alpstein werden die Corona-Massnahmen verschärft

Weil zahlreiche Wanderer über Ostern in den Alpstein strömten, wurde am Ostermontag die Zufahrt vorübergehend beschränkt. Diese Regelung gilt weiterhin. Gleichzeitig ergreift die Standeskommission weitere Massnahmen.

16.04.2020, 15.45 Uhr

Obwohl die Behörden die Leute dazu aufriefen, bitte zu Hause zu bleiben, strömten zahlreiche Wanderlustige an den vergangenen Wochenenden in den Alpstein. Bild: Raphael Rohner

«Leider sind nicht alle dem Aufruf des Bundesrats gefolgt», schreibt die Innerrhoder Standeskommission in einer Medienmitteilung. Dies zeigte sich am vergangenen Wochenende am stetig wachsenden Zustrom auf die Besucherparkplätze am Fusse des Alpsteins. Am Ostermontag musste die Zufahrt zum Alpstein vorübergehend beschränkt werden. Die Weiterfahrt wurde nur mit triftigem Grund gestattet.

Weil über Ostern die Situation mit Menschenansammlungen insbesondere im Gebiet der Alpsteinseen zuweilen kritisch war, habe die Standeskommission beschlossen, die Kapazität auf den Parkflächen in Wasserauen nochmals zu reduzieren, heisst es in der Mitteilung weiter.

Polizeipräsenz wird erhöht, Kontrollen an den Seen

Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass an Wochenenden die Zufahrt zum Alpstein wiederum eingeschränkt oder zu gewissen Zeiten gänzlich unterbunden sein kann. Gleichzeitig wird die Polizeipräsenz im Alpstein erhöht. Die Kontrollen werden schwergewichtig an den Alpsteinseen vorgenommen.

«Ein besonderes Augenmerk wird nicht nur beim Abstandhalten und beim Verbot von Menschenansammlungen liegen, sondern auch beim Littering.»

Die Bevölkerung wird aufgerufen, die Freizeit weiterhin zuhause oder in der unmittelbaren Umgebung des Wohnorts zu verbringen. Wanderungen im Alpstein sollen auf später verschoben werden, «zumal in höheren und schattigen Lagen noch viel Schnee liegt». Im Alpstein stehen zudem momentan weder Gastwirtschaftsbetriebe noch WC-Anlagen zur Verfügung

Am Ostermontag wurde es zu viel

Wiederholt hatten die Innerrhoder Behörden dazu aufgerufen, derzeit doch bitte nicht in den Alpstein zu kommen. Weil der Ansturm trotzdem viel zu gross war, kündigten sie für das Osterwochenende an, die Zufahrt zu den Parkplätzen in Wasserauen und Brülisau ab einer Belegung von 80 Prozent zu verweigern.

Am Ostermontag war dies schliesslich nötig: Ab 14:30 Uhr wurde die Zufahrt eingeschränkt. Lange war der Zugang zum Alpstein jedoch nicht gesperrt. Um zirka 15.30 Uhr begann es in Wasserauen und Brülisau zu regnen und der Rückreiseverkehr setzte ein. Um 16.30 Uhr wurde die Zufahrtsbeschränkung bereits wieder aufgehoben. Zurück blieb gemäss den Behörden eine grosse Menge liegengelassener Abfall.