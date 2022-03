Ausserrhoden Kommandant Reto Cavelti zum 50-Jahr-Jubiläum

Polizeijubiläum Kommandant Reto Cavelti zum 50-Jahr-Jubiläum: «Sicherheit wird immer politisch sein» Zum 50-Jahr-Jubiläum der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden spricht Reto Cavelti über schwierige Momente im Beruf, Rassismus bei der Polizei und warum Sicherheit immer ein Gegenstand der politischen Diskussion sein wird. Selina Schmid Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Reto Cavelti sagt: «Inzwischen geht es uns so gut, dass wir jede Einschränkung unserer Freiheit als Angriff auf uns selbst sehen.» Bild: Selina Schmid

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden feiert ihr 50-Jahr Jubiläum. 1972 schlossen sich die Bezirkspolizeien zusammen. Reto Cavelti ist seit 2010 Polizeikommandant. Im Interview blickt er auf 28 Jahre als Polizist zurück und wagt Vermutungen für die Zukunft.

Sie haben 1994 als Chef der Kriminalpolizei bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden angefangen. Heute sind Sie 55. Was hat sich in dieser Zeit gesellschaftlich verändert?

Reto Cavelti: Die technologische Entwicklung war enorm. Ein Beispiel: Als ich bei der Polizei anfing, standen Schreibmaschinen neben den ersten Computern. Auch die Zusammenarbeit der Behörden ist viel enger als früher, in der Schweiz und international. Wir teilen Aufgaben, Material und Daten. Das ist auch wichtig, denn die Bedrohungslage hat sich verändert. Terroranschläge wie in Paris im Jahr 2015 oder Attentate wie in Zug 2001 sind leider möglich.

Hat sich auch die Polizei verändert?

Natürlich, denn wir sind am Puls der Gesellschaft. Die Polizei kann sich nicht leisten, diese Entwicklungen zu ignorieren. Stichworte sind Internet, Cyberdelikte, Gewalt insbesondere auch häusliche Gewalt oder Stalking, das heute längst nicht mehr nur offline stattfindet. Im IT-Bereich verfügen wir heute über eine fachkompetente IT-Forensik, die schweizweit vernetzt ist und die wir ständig weiterentwickeln. Auch im naturwissenschaftlichen Bereich hat sich viel getan, so sprach man vor 30 Jahren kaum von DNA-Spuren, heute gehören sie zum Standard.

Sie sind seit 28 Jahren in verschiedenen Positionen bei der Polizei. Wollten Sie schon immer Polizist werden?

Ich war immer fasziniert von Thema Sicherheit. Sie ist die Grundlage einer freiheitlichen Gesellschaft. Als Polizist trage ich Verantwortung. Ich sehe immer wieder bei meinen Mitarbeitenden, dass die Ideale des Berufs über einer Gewinnmaximierung stehen. Auch der Alltag ist abwechslungsreich. Polizistinnen und Polizisten arbeiten selten allein, sondern im Team. Man vertraut und verlässt sich aufeinander. Allein könnte man grosse Ereignisse gar nicht bewältigen.

Als Polizist erleben Sie aber auch schwierige Momente, oder?

Ja, natürlich. Ich erinnere mich an einen Vorfall, den ich als Pikettoffizier antraf. Ein Kind war am plötzlichen Kindstod verstorben und seine Mutter wollte es nicht loslassen. Damals war ich junger Vater, weshalb dieses Bild der Mutter, die sich an ihr Kind klammerte, besonders tief unter die Haut ging.

Unvergessen ist auch der 3. Januar 2017, als bei einer Hausdurchsuchung in Rehetobel zwei meiner Mitarbeitenden auf heimtückische Art angegriffen und schwer verletzt wurden. Das hat mich und das ganze Korps monatelang beschäftigt.

Wie geht man mit diesen Erlebnissen um?

Die Polizistin und der Polizist wird in der Ausbildung intensiv darauf vorbereitet, etwa in der Polizeipsychologie. Nach einschneidenden Ereignissen ist wichtig, darüber zu sprechen. Dafür stehen im Korps unsere speziell ausgebildeten Peer, wie auch externe Psychologinnen und Psychologen zur Verfügung. Stolz bin ich auf unsere eigene Polizeiseelsorge. Und es hilft, wenn unser privates Umfeld Rückhalt gibt, wenn wir Menschen haben, mit denen wir über unser Erlebtes sprechen können.

Die polizeiliche Kriminalstatistik des Bundesamts für Statistik zeigt, dass in den vergangenen 20 Jahren die Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten zugenommen hat. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?

Ja, es geht nicht nur um Gewalt gegen die Polizei. Generell hat der Respekt gegenüber Autoritäten abgenommen. Sobald eine gewisse Toleranzschwelle überschritten ist, verzeigen wir konsequent.

Können Sie sich erklären, warum das so ist?

Menschen haben eine starke Tendenz zu hinterfragen. Das ist richtig, doch inzwischen geht es uns so gut, dass wir jede Einschränkung unserer Freiheit als Angriff auf uns selbst sehen. Das macht mir Sorgen, denn eine starke Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass man Rücksicht und Toleranz gegenüber anderen hat. Das hat auch die Coronadebatte der vergangenen zwei Jahre gezeigt.

Sie sprechen die Pandemie an. Auch die Polizei wurde kritisiert. Linke Politikerinnen und Politiker sagten, dass die Coronademonstrationen anders behandelt wurden als linke Demonstrationen.

Eigentlich kommen diese Vorwürfe immer wieder, sei es von links und rechts. Manchmal tut die Polizei zu wenig, manchmal zu viel. Ich glaube, wenn beide Seiten gleich unglücklich sind, dann machen wir es nicht schlecht. Für uns spielt es keine Rolle, welche Werte die Demonstrierenden vor uns haben. Wir handeln gemäss der bewährten 3D-Strategie: Dialog, Deeskalation, Durchgreifen und garantieren so, dass die Rechtsordnung im Einzelfall in verhältnismässiger Art durchgesetzt wird.

Der Polizei wird auch vorgeworfen, dass Menschen aufgrund ihres Äusseren oder ihrer Herkunft unterschiedlich behandelt werden. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen?

Ich kann nachvollziehen, warum die «Black Lives Matter»-Bewegung in den USA entstanden ist. Die Polizeiausbildung dauert dort oft nur wenige Wochen, im Gegensatz zur zweijährigen Ausbildung in der Schweiz. Hier thematisieren wir Rassismus in den Fächern Interkulturelle Kompetenz und Berufsethik. Im sicherheitspolizeilichen Bereich wird von Beginn weg auf die Verhinderung eines sogenannten lagebedingten Erstickungstods bei Verhaftungen sensibilisiert.

In Appenzell Ausserrhoden spüren wir die Rassismus-Debatte nur indirekt, aber auch uns erreichen solche Vorwürfe. Die meisten sehen nur einen Ausschnitt. Wir verhaften keine Menschen aufgrund ihres Äusseren, sondern weil wir dafür konkrete Anhaltspunkte haben.

Warum ist denn die Polizei ein so politisches Thema?

Sicherheit wird immer politisch sein. Die Politik gibt uns den Rahmen vor, in welchem wir uns bewegen dürfen. Wichtig ist aber, dass wir innerhalb unserer Kompetenz unabhängig handeln können. Ich glaube, wir machen es gut. Die jährliche Untersuchungen der ETH zeigt, dass die Schweizer Polizei hohes Vertrauen geniesst.

Vor welchen Herausforderungen steht die Ausserrhoder Polizei?

Wir werden weiterhin gesellschaftliche Entwicklungen in unsere Arbeit integrieren. Und wir müssen interkantonal stärker zusammenarbeiten. Eine einzelne Kantonspolizei kann nicht alles machen. Schon heute führt der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei St.Gallen für uns spezialisierte Untersuchungen durch. Die Ausbildung, Taktik oder Software müssen überall möglichst harmonisiert sein, wir sprechen von Interoperabilität. Durch die föderalistische Struktur sind wir nahe bei der Bevölkerung, doch sie bedarf viel Koordination.

Im Jubiläumsjahr sind zahlreiche Events geplant. Was sollen diese Anlässe bewirken?

Wir wollen einerseits den Kontakt zur Bevölkerung stärken. Die Polizei soll für sie greifbar sein. Und wir wollen die Breite unserer Aufgabenbereiche zeigen. Dafür haben wir unsere Blaulichtpartner wie die Feuerwehr oder das Notruftelefon 144 miteinbezogen.

Reto Cavelti Als studierter Jurist begann er mit 27 Jahren als Chef der Kriminalpolizei der Ausserrhoder Kantonspolizei. 2002 wurde er Stabschef der Kantonspolizei St.Gallen und dann Direktor der Ostschweizer Polizeischule in Amriswil. Während dreier Jahre präsidierte er das Ostschweizer Polizeikonkordat. Seit 2010 ist Cavelti Polizeikommandant in Appenzell Ausserrhoden.

