Wahlkampf an Wochenmarkt wird begrenzt

Politik «Politische Aktivitäten sind ein Grundrecht»: Unmut bei Herisauer Parteien über Einschränkungen beim Wochenmarkt Nach den Wahlkämpfen um das Gemeindepräsidium und den zeitgleichen nationalen Initiativen hat die Gemeinde beschlossen, dass pro Abstimmung oder Wahlkampf jede politische Partei nur noch einmal einen Gaststand am Wochenmarkt betreuen darf. Bei den Parteien stösst vor allem auf Unverständnis, dass sie nicht direkt informiert wurden. Ramona Koller 16.08.2021, 12.00 Uhr

Seit kurzem dürfen politische Gruppierungen pro Wahlkampf oder Abstimmung nur noch einmal einen Gaststand am Obstmarkt mieten. Bild: Archiv

Nach Rückmeldungen von Marktfahrenden sowie von Besucherinnen und Besuchern habe man sich dazu entschlossen, die Präsenz politischer Parteien am Wochenmarkt zu beschränken. Dies erklärt Glen Aggeler, Herisauer Gemeinderat und Ressortleiter Volkswirtschaft. «Der Wochenmarkt findet jeweils in den Sommermonaten am Samstagmorgen statt und ist grundsätzlich dazu da, dass regionale Anbieterinnen und Anbieter ihre Produkte verkaufen können. Dies ist im Marktreglement so festgelegt», so Aggeler.

Die Möglichkeit, Gaststände zu mieten, sei geschaffen worden, um den Markt attraktiver und abwechslungsreicher zu gestalten. Dass die Gaststände vermehrt für die Parteiarbeit genutzt werden, sei nicht das Ziel. Besonders bei den Wahlkämpfen in diesem Frühling sei dies der Fall gewesen. Auch für Unterschriftensammlungen seien die Gaststände in der Vergangenheit oftmals von Parteien und Interessengruppen gebucht worden. Mit der neuen Regelung sei die Gemeinde noch immer liberaler und offener als andere, in denen an Märkten jegliche politische Informationen untersagt sind, wie es auch der Marktfahrerverband vorsehe. Aggeler erklärt:

Glen Aggeler, Ressortleiter Volkswirtschaft. Bild: PD

«Wir haben entschieden, dass jede politische Gruppierung einmal pro Wahlkampf oder Abstimmung am Wochenmarkt zu Gast sein darf.»

Weiter sagt er: «Somit soll dem Marktwesen und zugleich allen anderen Anspruchsgruppen nachhaltig Rechnung getragen werden.»

Bessere Nutzung der Kräfte möglich

Ein Grund sei auch, dass oftmals Stammgäste am Markt anzutreffen seien und diese nach einem Besuch bei den Parteien kein zweites Mal Informationen zum Wahlkampf oder der Abstimmung benötigten. Dies bestätigt Stefan Ries, Parteipräsident der Mitte Appenzeller Hinterland: «Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass, nachdem man ein-, zweimal mit einem Stand zum gleichen Thema am Wochenmarkt zu Gast war, kein Interesse mehr besteht.» Für die Mitte entstünden deshalb keine Einschränkungen. Es sei sogar eine bessere Nutzung der Kräfte möglich. «Wenn eine Partei am Wochenmarkt ist, müssen sich die anderen in den meisten Fällen auch zeigen.» Zudem ergänzt Ries:

Stefan Ries, Parteipräsident Die Mitte AR. Bild: PD

« Die nun nicht mehr gebundenen Ressourcen können für einen kreativen Wahlkampf genutzt werden.»

Etwas anders klingt es bei der SVP Herisau. Präsident Christian Oertle ist enttäuscht, dass sie als Partei nicht direkt von der Gemeinde über die angepassten Regelungen informiert wurden: «Wir werden definitiv das Gespräch suchen und abklären, was die Gründe für den Entscheid sind.»

Möglichkeit, mit dem Volk zu kommunizieren, fällt weg

Die SVP Herisau sei jedes Mal, wenn man am Wochenmarkt zu Gast gewesen sei, freundlich behandelt worden. Oertle stellt klar, dass die Politik zum Volk kommen müsse und nicht umgekehrt. Mit der Einschränkung am Wochenmarkt falle wieder eine Möglichkeit weg, mit dem Volk zu kommunizieren. Oertle hält fest:

Christian Oertle, Parteipräsident SVP AR. Bild: PD

«Dies ist ein einschneidender Eingriff in unsere demokratischen Rechte und muss definitiv nochmals mit den Parteien diskutiert werden.»

Auch die FDP Herisau hätte sich eine direkte Mitteilung der Gemeinde gewünscht, wie Parteipräsidentin Barbara Rüst erklärt. Man habe durch Zufall von der neuen Regelung erfahren. Es stelle sich die Frage, ob die Gemeinde eine solche Verordnung ohne weiteres erlassen könne. Künftig werde man sich wohl andere Ideen für den Wahlkampf einfallen lassen müssen:

Barbara Rüst, Präsidentin der FDP Herisau. Bild: PD

«Wir sind kreativ und finden bestimmt auch andere Standorte, die wir für unsere Informationsveranstaltungen nutzen können.»

Regelung sei nicht navollziehbar

Mathias Steinhauer, Präsident der EVP AR, findet es befremdlich, dass von der Gemeinde keine offizielle Mitteilung erfolgt ist. «Für die politische Zusammenarbeit wäre es förderlich gewesen, wenn diese Entscheidung vorab mit den Parteipräsidien besprochen worden wäre», so Steinhauer. Er könne die Regelung nicht nachvollziehen:

Mathias Steinhauer, Präsident der EVP AR. Bild: PD

«Auf der einen Seite will man den Markt beleben und auf der anderen Seite will man den Markt so kanalisieren, wie man will. Politische Aktivitäten sind ein Grundrecht.»

Steinhauer vermutet, dass sich die Marktfahrenden eventuell daran stören, dass bei den Gastständen oft Getränke ausgeschenkt werden. Steinhauer hält fest, dass man auf dem Obstmarkt auch ohne Stand für ein politisches Anliegen werben könne.

Bei der SP fragt man sich, wie politische Aktionen ausserhalb von Abstimmungen und Wahlen bewertet werden, wie Parteipräsident der SP Herisau, Peter Federer, auf Anfrage sagt. Auch die SP sei von der Gemeinde nicht informiert worden und habe über Umwege von der Regelung erfahren. Für die politische Partizipation sei die Verordnung eine Einschränkung, wie Federer erklärt. «Es wird über mangelnde politische Beteiligung der Bevölkerung geklagt und gleichzeitig wird den Parteien der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern erschwert.» Und er ergänzt:

Peter Federer, Präsident Herisau. Bild: PD

«Anstelle der Förderung der freiwilligen politischen Arbeit und des Dialogs werden die Möglichkeiten eingeschränkt.»

Bei seinen zahlreichen Standaktionen für unterschiedliche Gruppierungen habe Federer immer gute, konstruktive Gespräche führen können. Die Argumente, weshalb die Parteien jeweils nur noch einmal am Wochenmarkt teilnehmen dürfen, könne er nicht nachvollziehen. «Wir wollen einen belebten Markt mit verschiedenen Teilnehmenden. Davon können alle profitieren», so Federer.

Dass die Parteien nicht einbezogen worden seien, könne man nicht stehen lassen

Seitens der Gewerbe/PU Fraktion habe man Verständnis für die Bedenken der Marktfahrenden, wie Roman Wäspi, Einwohnerrat der Fraktion, festhält. Dennoch sei man mit der Regelung unglücklich: «Die politische Meinungsbildung ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie.» Die Gaststände würden einen breiten Kontakt zur Bevölkerung ermöglichen und seien deshalb wichtig. Wäspi erklärt:

Roman Wäspi von der Fraktion Gewerbe/PU Bild: PD

«Die Leute in unserem Kanton bilden sich ihre Meinung im Gespräch und nicht aufgrund von reisserischen Wahlplakaten oder Inseraten.»

Man sei sich bewusst, dass eine dauernde Präsenz der Parteien nicht im Sinne der guten und breiten Information sei. «Wir sind aber auch davon überzeugt, dass eine bessere Lösung angestrebt werden muss, bei der die Interessen aller Betroffenen miteinbezogen werden», erklärt Wäspi.

Dass die Parteien nicht einbezogen worden seien, kann Glen Aggeler nicht stehen lassen. Die Gemeinde ist für den Markt verantwortlich und kam den Parteien bisher über Gebühr entgegen. Nun hat man deren Präsenz etwas eingeschränkt, was im Entscheidungsrahmen der Gemeinde liegt. Den Interessenten sei dies entsprechend mitgeteilt worden. Die Gemeinde werde die weitere Entwicklung verfolgen. Der Obstmarkt stehe ausserdem, abgesehen vom Wochenmarkt, im Rahmen der Möglichkeiten jederzeit zur Verfügung.

Kreative Arten, die Regelung zu umgehen und trotzdem einen volksnahen Wahlkampf zu führen, zeigen aktuell die drei Kandidierenden für den Gemeinderat. Während Stefanie Danner bereits an diversen Freitagabenden auf dem Obstmarkt zum Feierabendbier angetroffen werden konnte, positioniert sich Monika Baumberger während des Wochenmarkts auf der gegenüberliegenden Strassenseite vor dem Treffpunkt. Patrik Kobler hingegen verlagert seinen Wahlkampf ins Netz und versucht dort, mit verschiedenen Videos das Stimmvolk von sich zu überzeugen.