Herisau übernimmt Porto für für briefliche Abstimmungen

Politik Kein Briefmarken-Lecken mehr: Herisau übernimmt künftig Porto für briefliche Stimmabgabe In Herisau fallen zahlreiche Stimmlokale weg. Dafür gehen die Portokosten bei der brieflichen Stimmabgabe künftig zuhanden der Gemeinde. Damit gesellt sich Herisau zu zehn anderen Gemeinden im Kanton. Ramona Koller 03.05.2022, 18.05 Uhr

Künftig übernimmt in Herisau die Gemeinde die Portokosten für die briefliche Abgabe von Wahl- und Abstimmungsunterlagen. APZ

Während der Coronapandemie blieben in Herisau die Stimmlokale, abgesehen von jenem im Gemeindehaus, geschlossen. Während die Bevölkerung von einer vorübergehenden Regelung ausging, will der Gemeinderat diese nun beibehalten. Die Schwierigkeiten, Helferinnen und Helfer für den personalintensiven Betrieb der Aussenstandorte zu finden, sowie die Tatsache, dass bereits vor Corona 70 Prozent der Stimmunterlagen brieflich eingereicht wurden, werden in einer Medienmitteilung als Gründe genannt. Bestehen bleiben wird die Möglichkeit zur persönlichen Stimmabgabe zu den gewohnten Zeiten im Gemeindehaus. Als Ausgleich für die Schliessung der Stimmlokale übernimmt die Gemeinde künftig die Portokosten für die briefliche Stimmabgabe. Dies gilt ab dem nächstmöglichen Abstimmungstermin, voraussichtlich ab den eidgenössischen Abstimmungen vom 25. September.

Die portofreie Stimmabgabe wird häufig diskutiert, vor allem, wenn es um die Stimmbeteiligung bei Abstimmungen und Wahlen geht. Vergangenes Jahr war sie eine von drei vorgeschlagenen Massnahmen in einem Postulat der SVP-Kantonsratsfraktion. «Nutzen und Ertrag sind relativ klein», sagte damals Regierungsrat Hansueli Reutegger und berief sich auf eine Studie der Uni Freiburg, nach der mit einer solchen Massnahme die Stimmbeteiligung um nicht einmal zwei Prozent gesteigert werden könne.

Auch auf kommunaler Ebene war die portofreie briefliche Stimmabgabe bereits früher ein Thema. So reichte der damalige SP-Einwohnerrat und heutige Regierungsrat Yves Noël Balmer im Rahmen einer Fragestunde 2015 eine entsprechende Frage zuhanden des Gemeinderats ein. Wirft man einen Blick auf den gesamten Kanton, bildet Herisau im Hinterland neu eine Ausnahme, was die Übernahme der Portokosten anbelangt. Gut in der Hälfte aller Gemeinden müssen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Briefmarken noch selber berappen: nämlich in Urnäsch, Schwellbrunn, Hundwil, Stein, Waldstatt und Schönengrund sowie in Grub, Wolfhalden und Rehetobel. Im gesamten Mittelland hingegen, sowie in den Vorderländer Gemeinden Heiden, Lutzenberg, Wald, Reute und Walzenhausen, ist die portofreie briefliche Stimmabgabe möglich.