Politik in Coronazeiten «Die zunehmende Zahl der Videokonferenzen ist mühsam»: Regieren aus dem Homeoffice funktioniert nur bedingt Eine Nachfrage bei den Regierungen der beiden Appenzeller Kantone ergibt: Ganz ohne physische Ratssitzungen geht es nicht. Diese sehen aber nicht überall gleich aus. Karin Erni 10.02.2021, 12.00 Uhr

Der Ausserrhoder Regierungsrat tagt im Kantonsratssaal. Bild: APZ

Wer einen Schreibtischjob ausübt, hat sich in den letzten Monaten wohl oder übel ans Arbeiten im Homeoffice gewöhnt. Dank virtueller Netzwerke verhält sich der PC zu Hause fast wie im Büro, und die benötigten Dateien stehen überall zur Verfügung. Moderne Kommunikationsmittel wie Videotelefonie erleichtern die Durchführung von Sitzungen.

Paul Signer, Regierungsrat AR. PD

Doch wie funktioniert eine Kantonsregierung, die sich möglichst wenig physisch treffen sollte? «Wir sind viel am Telefon, oft mehrere Stunden am Tag», sagt Regierungsrat Paul Signer. «Das ist zwar nicht ganz einfach, geht im Grossen und Ganzen aber recht gut. Vor allem, wenn vorbereitete Traktanden abgearbeitet werden.» Schwieriger werde es bei komplexen oder kontroversen Themen, wenn die Mimik des Gegenübers nicht sichtbar sei. «Da muss man immer wieder nachfragen, und das zieht Gespräche in die Länge.» Auch gemeinsam Lösungen zu finden, gehe besser im persönlichen Dialog, findet Signer. «Da ist es manchmal zielführender, schnell eine persönliche Besprechung anzusetzen.»

Keine Videokonferenzen in Ausserrhoden

Die Informatik-Infrastruktur im Kanton bezeichnet Paul Signer als gut. «Gerne würde der Regierungsrat vermehrt Videokonferenzen durchführen, doch dies ist derzeit aus Sicherheitsgründen noch nicht möglich. Wir tauschen vertrauliche Informationen aus. Bei den Cloud-Services ist nicht gewährleistet, dass niemand Einsicht in die Daten hat.» Also finden die wöchentlichen Regierungssitzungen weiterhin physisch statt. Doch nicht wie gewohnt im Regierungszimmer, sondern im Kantonsratssaal.

Jeweils einen halben Tag pro Woche oder nach Bedarf ist Paul Signer in seinem persönlichen Büro im Regierungsgebäude. Dort erledigt er, was elektronisch nicht möglich ist, wie zum Beispiel Dokumente unterschreiben. Personalakten dürften aus Datenschutzgründen nicht nach Hause genommen werden, so Signer. «Die meisten Akten sind heute glücklicherweise elektronisch einsehbar. Da haben wir in den letzten Jahren viel investiert.»

Nicht alle können Homeoffice machen

Die Personalführung aus dem Homeoffice sei eine grosse Umstellung. «Es braucht viel Vertrauen, doch die Erfahrungen sind mehrheitlich positiv.» Nicht alle Mitarbeiter können Homeoffice leisten. Bei Ämtern mit Publikumsverkehr müsse naturgemäss immer jemand vor Ort sein, so Signer. «Auch eine Strafanstalt lässt sich nicht aus dem Homeoffice betreiben.» Dort, wo persönliche Anwesenheit nötig ist, müssen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, und es ist lediglich die Anwesenheit einer Person pro Büro erlaubt.

Einige der neuen Arbeitsweisen würden wohl auch nach Corona beibehalten werden, vermutet Signer. «Ein grosser Vorteil ist sicher, dass der Arbeitsweg entfällt.» Doch es fehle schon einiges. Am meisten vermisse er den Kontakt zu den Menschen, sagt Signer. «Wir Politiker sind naturgemäss gerne unter Leuten.»

Innerrhoder Landammann arbeitet im «Coronabüro»

«Auch in normalen Zeiten haben nicht alle Mitglieder der Standeskommission ein eigenes Büro und arbeiten von zu Hause aus», sagt der regierende Landammann Roland Inauen. Er selbst habe seit seinem Auszug aus dem Museum ein Büro im Gymnasium St.Antonius. Im ehemaligen Internat habe der Kanton zusätzliche «Coronabüros» für Mitarbeitende der Verwaltung eingerichtet. «Bis jetzt werden diese nur mässig genutzt. Doch manchmal gibt es kurzfristig Bedarf, wenn jemand aus familiären oder anderen Gründen zu Hause nicht mehr arbeiten kann.»

Der Innerrhoder Landammann Roland Inauen. Bild: Ralph Ribi

Die Standeskommission trifft sich wie bisher alle zwei Wochen im kleinen Ratssaal in Appenzell. «Da hat jeder seinen eigenen Tisch mit genügend Abstand», sagt Inauen. Die Ratssitzung dauere meist den ganzen Tag. Es gilt eine Maskenpflicht. Zwischen diesen persönlichen Treffen würden Notfälle meistens an einer Telefon- oder Videokonferenz besprochen. Manche Geschäfte könnten auch mit einem Zirkularbeschluss per E-Mail abgehandelt werden. Doch es gebe neben den Regierungssitzungen viele weitere Sitzungen, die nun nicht mehr physisch stattfinden, sagt Inauen. «Die zunehmende Zahl der Videokonferenzen ist mühsam.» Für manche Teilnehmer sei es schwierig, überhaupt zu Wort zu kommen. Bei den Telefonkonferenzen fehlten ihm die nonverbalen Signale, sagt Inauen. «Manchmal sagt die Mimik mehr als viele Worte und man merkt, dass man nachfragen muss.»

Mehr Arbeit, weniger Sozialkontakt

Als Gremium habe die Standeskommission definitiv mehr zu tun, sagt Roland Inauen. «Tagungen, Veranstaltungen oder Versammlungen gibt es hingegen viel weniger als in normalen Zeiten. Die Regierungsrätinnen und Regierungsräte der ganzen Schweiz waren an den Abenden und an den Wochenenden wohl noch nie so oft zu Hause wie jetzt gerade.» Am meisten vermisse er die persönlichen Gespräche und das Zusammenstehen vor und nach den Sitzungen oder in den Pausen, die sich jeweils zwanglos ergeben. «Schliesslich sind wir Menschen und haben das grosse Bedürfnis, zu wissen, wie es dem anderen geht.»