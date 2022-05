Deutscher spricht an Kulturlandsgemeinde über Ausländerstimmrecht

Politik «Für Einzelne ein wichtiger Integrationsschritt»: Eingebürgerter äussert sich an Kulturlandsgemeinde zum Ausländerstimmrecht Friedhelm Braun ist Deutscher und beantragte vor fünf Jahren das Stimmrecht in Rehetobel. Nun teilt er auf einem Spaziergang anlässlich der Kulturlandsgemeinde vom 7. Mai in Rehetobel seine Gedanken zum Ausländerstimmrecht mit der Bevölkerung. Hanspeter Spörri 04.05.2022, 12.00 Uhr

Der Deutsche Friedhelm Braun fühlt sich in der Schweiz heimischer als in seinem Herkunftsland. Das Ausländerstimmrecht habe seinen Teil dazu beigetragen. Bild: PD

Die Kulturlandsgemeinde will Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Lebenswegen ins Gespräch bringen. Sie findet am 7. Mai in Rehetobel statt, und zwar als Echo auf das letztjährige Festival im Zeughaus Teufen. Der Titel ist gleichgeblieben: «Alles bleibt anders». Auf Spaziergängen durch Rehetobel wird nach Antworten geforscht auf Fragen, die damals offenblieben. Fragen rund um den kulturellen und gesellschaftlichen Wandel. Einer dieser Rundgänge ist der politischen und gesellschaftlichen Partizipation und vor allem dem Ausländerstimmrecht gewidmet.

Mit dabei sein wird auch der inzwischen eingebürgerte Friedhelm Braun. Der gelernte Orgelbauer stammt aus der Gegend von Stuttgart. Seit 2010 wohnt er mit seiner Familie in Rehetobel und ist heute als Rettungssanitäter in Appenzell Innerrhoden tätig. 2017 beantragte er in Rehetobel das Stimmrecht. Die Gemeinde hatte drei Jahre zuvor das Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer im zweiten Anlauf eingeführt – so, wie die Verfassung von Appenzell Ausserrhoden es seit 1995 als Möglichkeit vorsieht. Auch Wald, Speicher und Trogen machen von dieser Verfassungsbestimmung gebrauch.

Braun hilft im Stall und an der Viehschau

Friedhelm Braun ist vielseitig interessiert, verspürt aber keine Notwendigkeit, sich zu allen politischen Themen zu äussern. Als er in einem Interview gefragt wurde, ob er sich nun aktiv in die Diskussionen in der Gemeinde einbringe, antwortete er: «Bei heiklen Themen werden die Auseinandersetzung sehr schnell ‹scharf›». Deshalb halte er sich in der Regel raus.

Lieber engagiert er sich im Konkreten und Praktischen. Als er noch in Deutschland wohnte, leistete er Dienst in der freiwilligen Feuerwehr. Den Zivildienst absolvierte er als Rettungshelfer. Das bewog ihn, selbst die Ausbildung zum Rettungssanitäter in Angriff zu nehmen. «Zu Beginn war ich wohl etwas blauäugig und habe mir über die mit dieser Arbeit verbundenen psychischen Belastungen kaum Gedanken gemacht», sagt Braun. Immer wieder treffe er auf herausfordernde und ungewöhnliche Situationen.

«En Tütsche» in der Tracht kann heikel sein

Die vielfältigen Kenntnisse aus dem früheren Beruf seien ihm auch als Rettungssanitäter von Nutzen. «Als Orgelbauer hatte ich mit Mechanik, Holzbearbeitung und Elektrik ebenso zu tun wie mit Pneumatik und Statik. Und darüber hinaus mit Musik», so Braun. Er sei durch und durch ein Praktiker. Das merkte auch sein Nachbar, Bauer Röbi Egli. Inzwischen vertraut er Friedhelm Braun seine Tiere an, wenn er selbst einmal abwesend ist. Und auch als Helfer bei der Viehschau ist Friedhelm Braun willkommen, der sich dafür jeweils eine Tracht ausleiht. Er weiss, dass dies heikel sein könnte: «En Tütsche» in der Tracht. Aber man nimmt ihm seine Liebe zum Appenzeller Brauchtum ab – auch weil er in der Lage ist, in ein Zäuerli einzustimmen und der schwäbische Akzent dabei keine Rolle spielt. «Als Fremder», sagt Friedhelm Braun, «passe ich mich an die hiesigen Gepflogenheiten an. Das heisst nicht, dass ich meine deutsche Identität völlig aufgebe und alles von hier übernehme. Aber inzwischen bin ich hier in Rehetobel und vor allem im Sägholz wirklich daheim.» Er fühle sich hier mehr zugehörig und aufgenommen als einst im kleinen Dorf in Deutschland.

Ein kleiner, aber wichtiger Schritt

Was ist die Wirkung des Ausländerstimmrechts aus seiner Sicht? Für das Dorf sei es ein kleiner Schritt ohne spürbare Folgen. Mehrheitsverhältnisse würden sich kaum ändern. Für Einzelne aber sei es ein wichtiger Integrationsschritt. «Aber ich kann verstehen, dass Fremde auch Angst machen können», sagt Friedhelm Braun: «In der Schweiz mit ihren vier Kulturen hat man sich allerdings daran gewöhnt, dass es unterschiedliche Mentalitäten gibt.» Mehr über die Gedanken von Friedhelm Braun erfahren Interessierte an der Kulturlandsgemeinde am 7. Mai in Rehetobel.

Weitere Informationen: www.kulturlandsgemeinde.ch