Doppelbürger (SVP) über Einbürgerung und Ausländerstimmrecht

Politik «Es war, wie man es aus ‹Die Schweizermacher› kennt»: Ausserrhoder SVP-Politiker und Doppelbürger Renzo Andreani über seine Einbürgerung Renzo Andreani, SVP-Kantonsrat und ehemaliger Gemeindepräsident von Herisau, besitzt sowohl den schweizerischen als auch den italienischen Pass. Nicht immer war er auf seine Herkunft so stolz wie heute. Im Vorfeld der Debatte am Mittwoch im Einwohnerrat verrät der Politiker, was er über das Ausländerstimmrecht denkt. Ramona Koller Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Renzo Andreani mit seiner Frau Danielle, seiner Tochter Selina und deren Mann Matthias sowie seinem Sohn Michel in den Ferien in Genua. Bild: pd

Mit 18 Jahren haben Sie sich einbürgern lassen. Wie haben Sie das damals erlebt?

Renzo Andreani: Der Einbürgerungsprozess begann bereits mit 16 Jahren in meiner damaligen Heimat im Kanton Basel-Stadt. Er war tatsächlich, wie man es aus dem Film «Die Schweizermacher» kennt. Angehörige der Polizei besuchten meine Lehrstätte, meinen Handballklub und meine Nachbarn. Sie notierten sich dabei alles, was sie auffällig fanden.

Was war denn auffällig?

Ich war damals 17 und beeindruckt vom kubanischen Revolutionären Che Guevara. Dementsprechend hing ein Poster von ihm an der Wand meines Kinderzimmers. Auf meinem Bücherregal stand ausserdem ein Werk des chinesischen Revolutionärs Mao Zedong. Diese beiden Dinge wurden bestimmt notiert.

Sie wurden aber dennoch eingebürgert?

Bei meiner Einbürgerung sassen schliesslich etwa 20 Leute um mich herum und löcherten mich mit Fragen. Anschliessend wurde ich eingebürgert. Ich habe mich damals am Prozess gestört. Schliesslich bin ich in der Schweiz geboren und habe mich immer als Schweizer gefühlt.

Wie handhabte es Ihre Familie mit dem Einbürgern?

Meine Eltern fühlten sich mehr mit ihren italienischen Wurzeln verbunden und wollten deshalb den italienischen Pass behalten. Damals gab es noch keine Möglichkeit, zwei Pässe zu besitzen. Ich konnte mich viel mehr mit der Schweiz identifizieren, weshalb ich den italienischen Pass zu Gunsten des schweizerischen abgab. Ich war, ehrlich gesagt, sogar froh darüber, kein Italiener mehr zu sein.

Warum?

Damals in den 1970er-Jahren wurde man als Italiener oftmals ausgegrenzt. Man war halt ein «Tschingg». Mit der Annahme des Schweizer Passes habe ich meine italienischen Wurzeln etwas von mir weggeschoben und fühlte mich als «vollständiger» Schweizer.

Dennoch beantragen Sie einige Jahre später, nachdem 1992 die Doppelbürgerschaft möglich wurde, auch den italienischen Pass.

Das habe ich vor allem meiner Frau Danielle zu verdanken. Im Familienrat haben wir die Frage, ob ich den italienischen Pass beantragen soll, besprochen. Meine Frau sagte, sie habe mich geheiratet, weil ich Italiener sei. Die Offenheit und die Wertschätzung gegenüber der Familie waren zwei meiner Charakterzüge, die meine Frau den italienischen Wurzeln zuschrieb. Daraufhin habe ich den italienischen Pass beantragt.

Haben Sie es bereut, dass Sie Ihre italienischen Wurzeln verdrängt hatten?

Ich nicht, aber meine Kinder (lacht). Ich bin mit zwei Sprachen aufgewachsen. Mit unseren leiblichen Kindern haben wir nur Mundart gesprochen. Unsere Tochter verbrachte ein Jahr als Au-pair im Tessin, unter anderem, um Italienisch zu lernen. Unser Sohn lebte einige Monate in Genua und ein Jahr in Argentinien. Sie haben ausserdem beide den italienischen Pass beantragt und erhalten. Sie sind stolz auf ihre italienischen Wurzeln.

Neben Ihren leiblichen Kindern haben Sie auch drei Pflegesöhne aus Eritrea und einen Pflegesohn aus Somalia. Wollen sie sich einbürgern lassen?

Ich habe gelernt, dass man in mehreren Ländern verwurzelt sein kann. Das habe ich unseren Pflegekindern immer wieder gesagt und auch, dass sie stolz auf ihre Herkunft und ihre Kultur sein sollen. Zwei meiner Pflegesöhne machen sich konkrete Gedanken darüber, sich einbürgern zu lassen.

Wie konkret sind diese Gedanken?

Einer meiner Pflegesöhne war nah an der Einbürgerung dran, ist dann aber in eine andere Gemeinde gezogen, weshalb er wieder von vorne beginnen musste. Bei zweien ist es noch offen, ob sie den Schweizer Pass beantragen werden. Meine Pflegesöhne kamen im Alter zwischen 14 und 17 zu uns in die Schweiz. Sie fühlen sich unserem Land, trotz ihrer Kindheit in einem anderen Land, sehr verbunden und sind hier, beispielsweise im Fussballverein, sehr gut integriert.

Um sich einbürgern zu lassen, muss man unter anderem fünf Jahre in einer Gemeinde wohnen. Sind die Hürden, die man bei der Einbürgerung überwinden muss, angemessen?

Es ist wichtig, dass man sich in dem Land, in dem man lebt, zu dem man eine emotionale Bindung hat und mit dem man sich auseinandersetzt, einbürgern lassen kann. Die Einbürgerung ist als ein Prozess zu verstehen und die Fragen, die beispielsweise über die Politik gestellt werden, berechtigt. Ich finde aber auch, dass man den Einbürgerungsprozess für Personen, die in der Schweiz geboren wurden, etwas anpassen und vereinfachen könnte. Ein Anrecht auf den Pass, nur durch die Geburt in der Schweiz, ginge aber zu weit.

Ihre Pflegesöhne dürfen somit nicht abstimmen. Denken Sie, das wäre ihnen ein Bedürfnis?

An unserem Tisch wurde natürlich immer viel über Politik gesprochen. Die beiden, die sich einbürgern lassen wollen, würden gerne auch abstimmen und wählen können. Sie wären sich sicher auch ihrer Verantwortung bewusst.

Am Mittwoch entscheidet der Herisauer Einwohnerrat unter anderem darüber, ob Ausländerinnen und Ausländer in Herisau das kommunale Stimmrecht erhalten sollen. Sind Sie dafür oder dagegen?

Ich bin mir nicht sicher, ob es der richtige Weg ist, jeder Ausländerin und jedem Ausländer das Stimmrecht zu geben. Auch hier sollte es einen Prozess geben, damit die Betroffenen die Möglichkeit haben, zu lernen, um was es bei Abstimmungen und Wahlen beispielsweise geht. Dies gilt besonders für Personen aus Ländern, die keine Demokratie kennen. Eritrea und Somalia beispielsweise sind totalitäre Staaten. Unseren Pflegesöhnen mussten wir erst einmal erklären, wie die Schweizer Demokratie funktioniert. Natürlich ist es bei Deutschen oder beispielsweise Franzosen etwas ganz anderes. Diese sind mit dem System vertraut. Man kann diese Frage also nicht pauschal beantworten.

Sie sind dem Ausländerstimmrecht gegenüber also nicht abgeneigt. Wie passt das zur SVP? Sind Sie in der richtigen Partei?

Das Schöne ist, dass ich bei der SVP als Volkspartei so viel Freiraum habe. In Anbetracht der grossen Spannweite an Themen finde ich es gut, wenn man seine eigene Meinung vertreten darf und kann, auch wenn sich diese nicht immer mit jener der Partei deckt. Ich habe bisher immer viel Akzeptanz und auch Wertschätzung erfahren.

Einwohnerratssitzung vom Mittwoch An seiner Sitzung berät der Einwohnerrat in der ersten Lesung über den Vorschlag der revidierten Gemeindeordnung. Darin soll unter anderem das Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer eingeführt werden. Weitere Themen sind die Senkung des Mindestalters für Stimmberechtigte auf 16 Jahre sowie eine Anhebung der Anzahl benötigter Unterschriften für Referenden und Initiativen. (rak)

