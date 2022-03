Diese Einwohnerräte politisieren ab Juni in Herisau

Politik Diese Sechs politisieren ab Juni im Herisauer Einwohnerrat Durch Rücktritte rücken einige der Personen, die bei den Wahlen 2019 nicht genügend Stimmen für einen Sitz erreichen konnten, in den Herisauer Einwohnerrat nach. Wir stellen sie vor. Ramona Koller Jetzt kommentieren 09.03.2022, 12.00 Uhr

Auf Ende des Amtsjahres am 31. Mai haben sechs Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte ihren Rücktritt erklärt. Als Ersatzpersonen stellen sich gemäss den Ergebnissen bei den Wahlen 2019 Hansueli Diem (EVP), Barbara Rüst-Bollhalder, Bénédict Vuilleumier (beide FDP), Jil Steiner, Peter Baumgartner (beide Die Mitte) sowie Daniele Lenzo (SP) zur Verfügung. Wer sind die sechs Personen, die ihr neues Amt am 1. Juni antreten, und am Mittwoch, 8. Juni, an ihrer ersten Sitzung teilnehmen werden?

Jil Steiner, Die Mitte. Bild: PD

Für Jil Steiner (Die Mitte) ist das Amt als Einwohnerrätin ihr erstes politisches Engagement, wie sie selbst sagt. Ihr Ziel sei es, den jungen Erwachsenen in Herisau eine Stimme zu geben. «Ich hoffe, ihre Interessen, Bedürfnisse und Anliegen vertreten und hervorbringen zu können», so Steiner.

Die Herisauerin verbindet mit der Gemeinde, in der sie ihr ganzes bisheriges Leben verbrachte, ihre Kindheit, Schulzeit, Familie und Freunde. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Kauffrau mit Berufsmaturität bei der kantonalen Verwaltung Appenzell Ausserrhoden. Aktuell ist sie als Pflegepraktikantin am Kantonsspital St. Gallen tätig. Im Herbst wird sie das Studium zur Hebamme beginnen, wie Steiner erklärt.

Peter Baumgartner, Die Mitte. Bild: PD

Seit 1983 lebt Peter Baumgartner (Die Mitte) mit seiner Familie in Herisau. Er ist Vater von vier Kindern, drei von ihnen kamen in Herisau zur Welt. «Zwei Drittel meines Lebens lebe ich nun hier in Herisau. Hier bin ich zu Hause und fühle ich mich wohl», erklärt Baumgartner.

Bevor er Ende September in Pension ging, arbeitete er als Abteilungsleiter und Pflegefachkraft in einem Alterszentrum. «Nun bin ich in der privilegierten Situation, dass ich das tun kann, was mir Spass macht und gut tut», so Baumgartner. Unter anderem arbeitet er ehrenamtlich in einem Lebensmittelgeschäft, das zusätzlich Betreuungsaufgaben wahrnimmt, und im Covid-Testzentrum in Herisau. «Ausserdem hüte ich einen Tag pro Woche unseren jüngsten Enkel (14 Monate) und helfe unserem ältesten Sohn einen Tag im Monat in seiner Firma», erklärt Baumgartner. Seit 17 Jahren biete er zudem in einer eigenen Praxis Neurofeedback an. Die restliche Zeit verwende er für seine Hobbies.

Für Peter Baumgartner ist der Einwohnerrat kein Neuland. Er habe sich schon immer für die direkten politischen Entscheidungsmöglichkeiten in seinem Lebensumfeld und Alltag interessiert. «Während der Zeit im Einwohnerrat habe ich mich gerne mit den anfallenden Sachgeschäften auseinandergesetzt», erklärt der ehemalige und künftige Einwohnerrat. Es sei spannend, sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen und gemeinsam zu einem Ziel beziehungsweise zu einer Meinung zu gelangen, die dann gemeinsam politisch verfolgt werden könne. «Bei der Diskussion steht für mich immer die Frage im Fokus: Was bringt dieser Entscheid dem Herisauer Volk an Lebensqualität? Diese Frage zu beantworten ist herausfordernd, aber auch motivierend, denn so gestalten wir Zukunft», so Baumgartner.

Hansueli Diem, EVP. Bild: PD

Hansueli Diem (EVP) befindet sich nach über 47-jähriger Tätigkeit als Pöstler seit Ende 2018 im «aktiven Ruhestand». «Diverse Engagements und Freiwilligen-Einsätze bereichern weiterhin mein Leben», erklärt Diem.

Diem ist im Schachen geboren und aufgewachsen, hat in den Schulhäusern Moos und Ramsen die Primarschule besucht; die Oberstufe im Schulhaus Dorf. Nach einer berufsbedingten Abwesenheit von knapp zehn Jahren, wohnt und arbeitet die Familie Diem seit 1986 wieder in Herisau.

Die Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen sowie die Auseinandersetzung mit den Themen gehören für Diem schon lange dazu. «Für eine Zusage zu einer Kandidatur fand ich erst 2019 die nötige Zeit», erklärt der künftige Einwohnerrat. Das Engagement für die Abstimmungs-Vorlage Bahnhof in der «Bürgerbewegung» «Mer Wönd» habe ihm gezeigt, was möglich ist, wenn verschiedene Personen am gleichen Strick in die gleiche Richtung ziehen. «Ausserdem gab mir auch die Mitarbeit in der Nichtparlamentarischen Kommission zur Totalrevision der Gemeindeordnung einen vertieften Einblick in das Funktionieren unserer Gemeinde», erklärt Diem.

Im Einwohnerrat will er sich für verschiedene Themen einsetzen. Es gilt Sorge zu tragen zu den beschränkten Ressourcen unserer Erde. «Was können oder müssen wir in unserem Gemeinwesen noch tun für eine ‹enkeltaugliche Zukunft›?». fragt Diem. Noch nicht alle Zeitgenossen hätten die Prägung der christlichen Werte der Gesellschaft über Bord geworfen. Auch für die Älteren will sich Diem einsetzen: «Menschen im dritten Lebensabschnitt sind ein wesentlicher Anteil unserer Gemeinde. Gemeinsam mit andern sollen diese Personen eine Stimme erhalten».

Daniele Lenzo, SP. Bild: PD

Daniele Lenzo (SP) wolle mit seinem Engagement im Einwohnerrat vor allem dabei helfen, Herisau weiterhin attraktiv weiterzuentwickeln. Er sei in der Gemeinde aufgewachsen und habe sich lange für den FC Herisau, als Spieler und als Trainer, betätigt. Als Mitglied der SP sei er politisch sehr interessiert und aktiver Wähler. «Ich vertrete zudem die Werte der SP», so Lenzo.

Der Vater von vier Kindern arbeitet als Gesamtleiter des Heilpädagogischen Schulinternats Rosenhügel in Urnäsch. Zudem ist er Präsident der BEGS.ch, (Beratungsstelle gegen Extremismus und Gewaltprävention Schweiz).

Bénédict Vuilleumier, FDP. Weissengruber & Partner Fotograf

Bénédict Vuilleumier (FDP) ist kein Unbekannter auf der politischen Bühne Herisaus. Von 2019 bis 2020 engagierte er sich im Komitee pro Bahnhof Herisau. Für die Hälfte der Zeit war er Leiter des Komitees. Zwei Jahr lang war Vuilleumier im Parteivorstand der FDP Herisau für das Ressort Medien und PR zuständig. Zwischen 2020 und 2021 war er ausserdem Mitglied in der Kommission neue Gemeindeordnung.

Vuilleumier ist in Herisau geboren und aufgewachsen. «Hier lebe ich mit meiner Familie, verbringe meine Freizeit und gehe einkaufen. Kurzum: ‹I bi vo do›», erklärt Vuilleumier. Beruflich ist er in St. Gallen als Leiter des Account Managements bei Aproda, einem IT-Dienstleister tätig.

Vuilleumiers Motivation, in den Einwohnerrat einzutreten, wurde unter anderem von jüngsten Ereignissen gestärkt. Gerade hinsichtlich des Konflikts in der Ukraine sei es ihm einmal mehr bewusst geworden, wie wertvoll und keinesfalls selbstverständlich die Demokratie und die freie Gesellschaft seien. «Unser Milizsystem – vor allem auf Gemeindeebene - funktioniert nur, wenn wir als Bürgerinnen und Bürger unseren Anteil daran leisten», erklärt der FDPler. Und weiter: «Daneben bin ich natürlich politisch interessiert und Herisau liegt mir am Herzen. Inhaltlich beschäftigen mich vor allem die Themen Verkehr/Mobilität und Digitalisierung der Gemeinde.»

Barbara Rüst-Bollhalder. Bild: PD

Barbara Rüst-Bollhalder (FDP) war bis anhin als Präsidentin der FDP Herisau mehrheitlich im Hintergrund politisch engagiert.«Ich gehe immer abstimmen und wählen und habe auch schon an der einen oder anderen politischen Aktion mitgewirkt. Die Geschehnisse im Dorf verfolge ich aktiv», erklärt Rüst.

Seit ihrem 3. Lebensjahr wohne sie in Herisau. Vom Kindergarten bis zur Berufsschule habe sie auch ihre Bildung im Dorf absolviert.« Ich konnte und kann meine Hobbies im Dorf ausüben und finde es toll, dass ich jederzeit ins Dorf kann und Leute treffe, die ich kenne», so Rüst. Besonders schön fände sie auch, dass nun bereits ihre Kinder in Herisau die Schule besuchen und aktiv am Dorfleben teilnehmen.

Die Inhaberin eines Treuhandbüros mit neun Mitarbeitenden in St. Gallen möchte im Einwohnerrat dazu beitragen, dass das Dorf als attraktiver Lebensraum für alle dient.

