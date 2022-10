Appenzellerland: Kontrolleure erhalten viele Giftpilze

Pilze Ein «Wahnsinnspilzjahr» – und seine Tücken: Warum im Appenzellerland immer mehr Giftpilze gesammelt werden Die Bildung der Pilzsammelerinnen und -sammler steckt in den

Kinderschuhen. Dies stellen auch die Pilzkontrolleure im Appenzellerland fest. Zu tun hat dies unter anderem mit der Digitalisierung. Margrith Widmer Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

In den Appenzeller Wäldern sind immer mehr Pilzsammler unterwegs, die zu wenig Fachwissen haben. Bild: Sandra Ardizzone/FRE

Matthias Müller ist Pilzkontrolleur in Appenzell und Oberegg. Bild: PD

«Es ist ein Wahnsinnspilzjahr: Viele Sammlerinnen und Sammler nehmen Pilze einfach mit. Die Bildung in Sachen Pilze steckt in den Kinderschuhen», sagt Matthias Müller, Pilzkontrolleur von Appenzell und Oberegg. Sehr häufig befänden sich Grüne Knollenblätterpilze, Risspilze und Giftschirmling im Sammelgut. «Wir veranstalten Exkursionen, die auch immer ausgebucht sind; aber man müsste mehr machen», ist Müller überzeugt.

Viele Sammlerinnen und Sammler verwendeten Pilz-Apps. Damit lerne man aber nicht, richtig zu sammeln, sagt Müller. Dieser Meinung ist auch Manuel Mettler, der Pilzkontrolleur von Teufen. Diese Apps seien «nicht wirklich tauglich». Beim Grünen Knollenblätterpilz reiche ein Exemplar für eine tödliche Vergiftung, so Mettler.

Verwechselt werde er sehr oft, wenn er ganz jung sei, als Hexenei. Er gleiche dann oft dem Stäubling. Bei ausgewachsenen Exemplaren gebe es klare Bestimmungsmerkmale. Aber manche Sammelnde seien sehr blauäugig unterwegs und würden vom Sammelfieber gepackt.

Beim Grünen Knollenblätterpilz genügt ein Exemplar für eine tödliche Vergiftung. Bild: Hanspeter Bärtschi / SZ

Vorsicht bei Rasenpilzen

Kürzlich erhielt Mettler einen Anruf. Jemand hatte «Champignons» im Garten entdeckt. Aber der Wiesenchampignon ist der am häufigsten verwechselte Speisepilz. Oft werde er mit dem Giftschirmling verwechselt. Manche Pilzliebhaber seien auch naiv, so Mettler.

Immer noch geistere das Ammenmärchen vom Silberlöffel herum, der «schwarz» werde, wenn sich giftige Pilze im Essen befänden. Oder die Meinung: Pilze, die von Schnecken angefressen seien, wären essbar. Mettler sagt:

«Schnecken haben nicht denselben Stoffwechsel wie wir Menschen.»

Viele Giftpilze wirken magentoxisch; andere, so der Spitzgebuckelte Raukopf, sind nieren- und lebertoxisch und haben eine lange Latenzzeit von rund zwei Wochen; er verursacht irreparable Organschäden. Wer weiss schon noch, dass er vor etwa zwei Wochen ein Pilzgericht gegessen hat? Möglicherweise kann nur eine Nieren- oder Lebertransplantation Rettung bedeuten. Zudem ist der Giftstoff nicht nachweisbar.

Körbe statt Plastik

Der Spitzkegelige Kahlkopf hingegen gilt als «Magic Mushroom», als «Rauschpilz», da er Psilocybin enthält. Bei mittlerer Dosierung kann die Einnahme dieses Pilzes zu Halluzinationen führen. Weitaus öfter als Giftpilze verursachten verdorbene Pilze Magengrimmen und Verdauungsprobleme, so Manuel Mettler.

Die Sammelnden stecken die Pilze in Plastiksäcke und legen diese auch noch an die Sonne, statt die Pilze in Körben zu sammeln und vor Wärme zu schützen – und sie pflücken auch Pilze voller Würmer. Sie sind enorm stolz auf ihre Beute und haben eine emotionale Bindung zum Sammelgut.

Weniger Giftpilze und mehr verdorbene Exemplare hat die Pilzkontrolleurin Heidi Moser im Botanischen Garten in St.Gallen bei ihren Kontrollen entdeckt: «Es sind aber vor allem verdorbene Pilze – überreife Fruchtkörper oder solche mit Schimmelbefall –, die aussortiert werden müssen. Sie würden eine Lebensmittelvergiftung verursachen, obwohl es sich dabei um Speisepilze handelt», sagt sie.

Heidi Moser ist Pilzkontrolleurin im Botanischen Garten in St. Gallen. Bild: PD

«Fast jeder Speisepilz hat Verwechslungsarten: beispielsweise Falsche Pfifferlinge beim Echten Pfifferling, Gallenröhrlinge bei den Steinpilzen oder ungeniessbare Milchlinge beim Reizker – diese Beispiele kommen auch häufig in die Kontrolle.»

Den Grund für das gehäufte Finden von giftigen Exemplaren sieht Moser im hervorragenden Pilzjahr: «Es hat seit einigen Wochen sehr viele Pilze in den Wäldern. Die Artenvielfalt ist dadurch viel höher, da zum Teil auch eher seltene Pilze gefunden werden können. Auch unerfahrene Sammler sind unterwegs. Fehlt hier der Gang zur Kontrollstelle, kann es aus Unkenntnis zu Pilzvergiftungen kommen.»

Lebensraum Wald respektieren

Heidi Moser empfiehlt als Einstieg ins Pilzesammeln, wenige Arten zu sammeln und diese auf einer Kontrollstelle zu zeigen. So lernt man mit der Zeit, diese sicher zu erkennen. Bestimmungsbücher sind dabei eine gute Hilfe, zeigen aber nur einen Teil der ganzen Artenvielfalt.

Für eine sichere Bestimmung braucht es bei gewissen Pilzarten viel Erfahrung. Apps oder Beschreibungen und Fotos im Internet können diese nicht ersetzen. Vor allem eine alleinige Bilderkennung über eine App liefere hier zu ungenaue Resultate, was bei Giftpilzen fatal sein kann.

Als Anfänger empfiehlt sich der Besuch eines Pilzkurses oder die aktive Teilnahme in einem Pilzverein. Sie bieten oft Exkursionen und Bestimmungsabende an. Auch mit mehr Erfahrung empfiehlt sich gemäss Moser bei kleinen Unsicherheiten, das Sammelgut auf einer Kontrollstelle zu zeigen. Zurzeit seien sehr viele Pilzsammelnde unterwegs.

«Auch wenn man momentan viele Pilze in unseren Wäldern findet, sollte man den Lebensraum Wald respektieren. Ein wahlloses Sammeln und Pflücken von Arten sollte vermieden werden. Auch ganz alte und junge Pilze sollten im Wald stehen bleiben. Diese Fruchtkörper erfüllen eine wichtige Aufgabe im Wald. Sie sind zum Beispiel Nahrungsgrundlage für Tiere oder bauen Totmaterial ab. Fruchtkörper, die stehen gelassen werden, können Aussporen und so die nächste Pilzgeneration sichern», sagt Moser.

Das gelte auch für Fliegenpilze. Manche Sammler meinen, sie müssten diese zertrampeln, um andere Menschen vor dem «Giftpilz» zu schützen. Das sei jedoch Unfug, so Moser.

Unbekannte Grösse

Wie viele Menschen sich jährlich mit Pilzen vergiften, ist nicht bekannt: «In der Schweiz müssen Vergiftungen nicht gemeldet werden», sagt dazu Cornelia Reichert, Leitende Ärztin bei Tox Info Schweiz, der Informationsstelle bei Vergiftungen aller Art. Tox Info erfasst nur Fälle, in denen telefonisch angefragt wird.

Ausserdem entspricht nicht jeder Anruf einer Vergiftung: Vor allem bei Kinderunfällen mit Pilzen werde oft angerufen – «aber das Kind entwickelt nie Symptome», so Reichert. Bis zum 13. Oktober zählte Tox Info 666 Anfragen zu Pilzen bei Menschen. 191 Anfragen wurden zu Pilzen gestellt, die selbst gesammelt und nicht kontrolliert waren. 95 Anfragen gab es zu Rasenpilzen. Auch Reichert betont: Pilz-Apps oder Bestimmungsbücher könnten nie den Gang zur Pilzkontrollstelle ersetzen.

Besonders gefährlich sind laut Reichert alle Pilze, die Amatoxin enthalten, beispielsweise Amanita phalloides (Knollenblätterpilz). «Diese Pilze können zu einem Leberversagen führen und nach Verspeisen dieser Pilze muss umgehend die Therapie mit Antidoten erfolgen, auch wenn erst der Verdacht auf eine solche Vergiftung besteht. Je früher die Therapie begonnen wird, desto besser die Chance. Zudem gibt es selten Fälle mit Nierenversagen, verursacht durch orellaninhaltige Pilze (Cortinarius orellanus (Orangefuchsiger Rauhkopf), Cortinarius rubellus (Spitzbuckliger Rauhkopf).»

Leber- und Nierenversagen

«Bei Vergiftungen durch amatoxinhaltigen Pilze ist die Zeit bis zum Auftreten von Symptomen in der Regel relativ lang (sechs bis 15 Stunden), während die Symptome bei sonstigen Giftpilzen oder bei verdorbenen Pilzen in der Regel rasch auftreten – innert vier Stunden. Bei Vergiftungen mit orellaninhaltigen Pilzen tritt das Nierenversagen zwei bis 17 Tage nach der Pilzmahlzeit auf», sagt Cornelia Reichert auf Anfrage.

Leberversagen wird durch amatoxinhaltige Pilze ausgelöst, Nierenversagen durch orellaninhaltige Pilze. Amatoxin ist höchstens bis drei Tage nach der Vergiftung im Urin nachweisbar. Der Nachweis von Orellanin ist allenfalls im Nierenpunktat möglich. Reichert sagt:

«Bei Lebensmittelvergiftungen durch verdorbene Pilze ist die Dunkelziffer sicher auch sehr hoch, da die meisten Menschen nicht bei Tox Info Suisse anrufen, wenn nach dem Essen von gekauften Champignons Magendarmsymptome auftreten.»

Sie warnt: Tödlich giftige Pilze «schmecken weder bitter noch scharf». Und: «Für Einsteiger gibt es eine einfache Regel: Unter den Röhrenpilzen – mit Schwamm unter dem Hut – gibt es keine tödlich giftigen.» Bei Lamellenpilzen ist das ganz anders.

Im Rasen wachsen übrigens grundsätzlich kaum je essbare Pilze. Die allermeisten sind ungeniessbar, einige sogar giftig. Da die Bestimmung so schwierig ist, sollte man wild wachsende Pilze aus dem Garten sicherheitshalber nicht essen. Es gibt dennoch ein paar essbare Hutpilze im Rasen, die man manchmal im Garten findet. Auch für sie gilt: besser in der Pilzkontrolle begutachten lassen.

