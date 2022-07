Ausserrhoder Kartoffeln für Rösti-Weltrekord durch Hitze bedroht

Pflanzaktion Appenzeller Weltrekord-Kartoffeln knapp vor dem Hitzetod gerettet Mit einer Weltrekord-Rösti will der Schweizer Bauernverband im Herbst auf dem Bundesplatz sein 125-Jahr-Jubiläum feiern. Die Kartoffeln dazu wurden auch im Appenzellerland angepflanzt. Doch das Vorhaben verläuft nicht ganz problemlos. Karin Erni 25.07.2022, 17.00 Uhr

An bester Aussichtslage wachsen die Weltrekordkartoffeln auf dem Sitz in Schwellbrunn. Bild: PD

Obwohl im Appenzellerland wegen des eher rauen Klimas kaum Kartoffeln angebaut werden, beteiligt sich auch der Appenzeller Bauernverband an der Pflanzaktion für die Riesenrösti, die im Herbst anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums des Schweizer Bauernverbands auf dem Bundesplatz gebraten werden soll. Hansjürg Hörler aus Gais war mit der Aufgabe betraut, an verschiedenen Standorten in Ausserrhoden Kartoffeln anzupflanzen. Er entschied sich für grosse schwarze Plastiktöpfe, in die er die Saatknollen setzte. In anderen Kantonen hatte man auch Big Bags oder Hochbeete als Pflanzgefässe genutzt.

Im ganzen Kanton stehen Kartoffeltöpfe

Die Töpfe platzierte Hansjürg Hörler bei verschiedenen bekannten und gut frequentierten Restaurants und Bergwirtschaften, den Käsereien auf der Schwägalp und in Urnäsch oder am Weg zur Hängebrücke in Grub. Die Kartoffeln wachsen dort nach Biorichtlinien heran. Im Topf steckt eine Tafel mit Informationen über die Aktion und einem QR-Code, wo Interessierte noch mehr zum Thema erfahren.

Hansjürg Hörler. Bild: PD

Kartoffeln brauchen zur Bildung der Knollen sehr viel Wasser. So hat die heisse und trockene Witterung der letzten Wochen einigen Kartoffelpflanzen stark zugesetzt. Bei einzelnen Töpfen habe im Juni auch der Hagel Spuren hinterlassen, so Hörler.

«Die Nährstoffe gehen nun bereits relativ früh vom Laub in die Knollen, sodass die Blätter gelb werden und langsam absterben. Sobald nun die Knollen schalenfest sind, werden sie geerntet.»

Gemäss einer Kontrolle haben sich in jedem Topf rund 40 mittelgrosse Knollen gebildet, sodass doch noch mit einer ansehnlichen Ernte an Appenzeller Biokartoffeln gerechnet werden kann.

Auch bei der Alpkäserei auf der Schwägalp wurde ein Kartoffeltopf platziert. Bild: PD

Geplant ist, dass die Kartoffeln von Mitgliedern des Appenzeller Bauernverbands nach Bern gebracht und am 19. September mit den anderen Knollen aus der ganzen Schweiz zu einer Weltrekordrösti verarbeitet werden. Wie viele Kilos an Kartoffeln am Schluss zusammenkommen, hängt wohl vom grünen Daumen der jeweiligen Kartoffelpfleger und von Petrus' weiteren Wetterlaunen ab.

Wissenswertes zur Wunderknolle In der Schweiz bauen rund 4600 Landwirte auf einer Fläche von 11’000 Hektaren Kartoffeln an. Der Ertrag liegt bei 45’000 Kilo pro Hektare oder 4,5 Kilo pro Quadratmeter. Die Gesamternte von 400’000 Tonnen Kartoffeln reicht heute zur Deckung von 90 Prozent des Konsums. Kartoffeln liefern pro Fläche wesentlich mehr Energie und Nährstoffe als andere Lebensmittel wie beispielsweise Getreide oder Reis. Sie sind somit ressourcenschonend, nachhaltig und sichern auch in Krisenzeiten unsere Ernährung. Jährlich essen wir rund 45 Kilo Kartoffeln in einer Vielfalt an Menus und Variationen. Die Kartoffel gehört zu den Nachtschattengewächsen und ist mit der Tomate, Aubergine und Peperoni verwandt. Mit der Süsskartoffel ist sie dagegen nicht verwandt. Weltweit werden über 5000 verschiedene Sorten angebaut. (pd)