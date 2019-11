Petition von Herisauer Jugendlichen zeigt Erfolg Die Gemeinde Herisau passt die Öffnungszeiten des Jugendzentrums an. Damit geht sie auf die Bedürfnisse der Jugendlichen ein. Alessia Pagani

Das Jugendzentrum an der Gossauerstrasse in Herisau ist versuchsweise neu auch am Dienstag und Donnerstag offen. (Bild: Claudio Weder)

Seit kurzem können die Jugendlichen in Herisau von erweiterten Öffnungszeiten des Jugendzentrums profitieren. Die Räumlichkeiten im oberen Stock sind zusätzlich zu den bisherigen Öffnungszeiten neu auch an den Dienstagen sowie Donnerstagen von 16.30 bis 19 Uhr geöffnet. Das Spezielle: Die Jugendlichen sorgen während dieser Stunden selber für die Einhaltung der Hausordnung. Bei Bedarf steht eine Jugendarbeiterin zur Hilfestellung zur Verfügung. Die Jugendlichen organisieren ihre Anwesenheiten und Verantwortlichkeiten über einen Gruppenchat auf dem Handy. Diese Informationen fliessen in einen Monatsplan ein. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, den Jugendlichen und dem Jugendsekretariat Herisau erarbeitet und läuft gemäss der zuständigen Gemeinderätin Sandra Nater versuchsweise bis Ende Januar. Im Februar wird eine Bilanz gezogen und über die Weiterführung entschieden. Dabei wird nicht nur das Feedback der jungen Nutzer berücksichtigt, sondern auch die Besucherzahlen. Nater:

«Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Werden nur jeweils zwei bis drei Jugendliche dieses nutzen, macht eine Weiterführung keinen Sinn.»

Bereits jetzt zeigt sich die Ressortchefin Soziales optimistisch: «Das Projekt ist bisher auf guten Anklang gestossen», so Nater.

Gemeinderätin Sandra Nater (Bild: PD)

Auf Bedürfnisse eingegangen

Mit dem erweiterten Angebot geht die Gemeinde auf ein Anliegen von drei Jugendlichen ein, welche im März dieses Jahres eine Petition mit rund 190 Unterschriften eingereicht hatten. Darin forderten die jungen Petitionäre einen Raum, in dem sie bei schlechter Witterung oder in der kalten Jahreszeit ihre Freizeit verbringen können. Nater:

«Die Jugendlichen suchten in erster Linie eine Anschlusslösung an die Schulstunden. Quasi ein Überbrückungsangebot bis zu den Abendstunden.»

Für das Anliegen zeigt nater Verständnis, zumal Jugendliche sich selten in Restaurants treffen würden um zu verweilen und sich auszutauschen. «Für uns als Gemeinde ist es wichtig, die Anliegen der Jugendlichen Ernst zu nehmen und ihnen wenn möglich Hand zu bieten», so Nater, die in den erweiterten Öffnungszeiten eine gute Lösung sieht, um den Bedürfnissen gerecht zu werden.

«Da die Liegenschaft der Gemeinde gehört und sowieso in diesem Kontext genutzt wird, konnten und können wir auch künftig schnell und flexibel reagieren.»

Nater rechnet mit Mehrkosten von 500 bis 700 Franken monatlich für die Anwesenheit einer Jugendarbeiterin, ansonsten entstünden keine zusätzlichen finanziellen Belastungen für die Gemeinde. «Eine Win-win-Situation für alle», so Sandra Nater.