petition Anwohner kämpfen gegen Provisorium für Auto- und Motorradprüfungen in Teufen und sammeln Unterschriften Der Kanton Appenzell Ausserrhoden braucht dringend einen neuen Ort, um die Auto- und Motorradprüfungen durchführen zu können. In Teufen soll deswegen ein Provisorium entstehen. Doch seitens der Anwohner regt sich Widerstand. Astrid Zysset 14.12.2020, 16.43 Uhr

1400 Autoprüfungen werden in Appenzell Ausserrhoden pro Jahr abgenommen. Diese sollen ab März 2021 im Bächli in Teufen durchgeführt werden. Bild: Stefan Kaiser (neue Zz) / Neue Zuger Zeitung

Es ist eine Lösung, die Anwohnerin Florence Croizier, als «nicht sinnvoll» umschreibt. Und: «Wir wünschen uns, dass sich der Gemeinderat vertieft mit der künftigen Nutzung des Areals auseinandersetzt.» Die derzeitigen Pläne würden dem zuwiderlaufen. Der Kanton will auf dem Areal des Ausbildungszentrums Bächli in Teufen nämlich ein Provisorium für Auto- und Motorradprüfungen einrichten. Dies nachdem St.Gallen die Zusammenarbeit am bisherigen Standort in Winkeln wegen Eigenbedarf gekündigt hat. Voraussichtlich sieben Jahre soll das Provisorium im Bächli in Betrieb sein, eine Verlängerung ist aber nicht ausgeschlossen. Einigen Anwohnern ist dieses Vorhaben ein Dorn im Auge. Einerseits wegen des Mehrverkehrs, den die Prüfstelle mit sich bringt, andererseits wegen der Kommunikation seitens des Kantons.

Denn die Pläne des Regierungsrates kamen überraschend. «Wir wurden alle sehr kurzfristig informiert», so Florence Croizier. Die junge Teufnerin gehört zur Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft Bächli. Diese hat – wie auch fünf weitere Anwohner – Einsprache gegen die Baubewilligung eingereicht. Eine erste Verhandlung Anfang November verlief ergebnislos. Der Kanton hat vergangenen Freitag nun bekanntgegeben, dass die Inbetriebnahme des Provisoriums nicht wie vorgesehen im Januar vonstatten gehen soll, sondern im März. Dies mit der Hoffnung, dass bis dahin eine Einigung mit den Anwohnern erzielt werden kann.



Petition wurde lanciert

Da die Zeit drängt, hat der Kanton bei der Teufner Baubewilligungskommission einen Antrag auf Entzug der aufschiebenden Wirkung gestellt. Noch ist gemäss Auskunft der Gemeinde kein Entscheid gefallen. Wird dem Antrag jedoch stattgegeben, könnte die Prüfstelle bereits eingerichtet werden, auch wenn das Rekurs-Verfahren noch hängig ist. Den Entscheid einfach abwarten, wollten die Anwohner jedoch nicht.

Florence Croizier hat zusammen mit zwei Nachbarn ein Petitionskomitee gegründet. Das Anliegen: Ein kurz-, mittel- und langfristiges Nutzungskonzept für das Areal Bächli soll erarbeitet werden. Die Petition läuft seit rund drei Wochen und dauert noch bis zum 20. Dezember. Wie viele Unterschriften bereits zusammen gekommen sind, kann Croizier nicht genau sagen, da viele Bögen noch im Umlauf sind. Sie zeigt sich aber mit der bisherigen Resonanz zufrieden:

«Unser Anliegen stösst auf grossen Anklang. Es betrifft schliesslich nicht nur uns Anwohner: Vom Mehrverkehr des Prüfzentrums wäre die gesamte Gemeinde betroffen.»

Mehrverkehr wird befürchtet

Das Ausserrhoder Strassenverkehrsamt führt jährlich rund 1400 praktische Autoführerprüfungen durch. Hinzu kommen während des Sommerhalbjahres 400 Motorradführerprüfungen. Diese Fahrzeuge alleine würden schon eine Belastung für den Zufahrtsweg zur Prüfstelle im Bächli bedeuten, so Croizier. Aufgrund der geplanten Schranke würden sich die Autos stauen, die Zu- und Wegfahrt zu den Häusern wäre erschwert. Hinzu kommt, befürchten die Anwohner, dass viele Fahrschüler nach Teufen zu Lernfahrten kommen werden, um für die Prüfung gewappnet zu sein. «Der Mehrverkehr wird also deutlich grösser als angenommen», so Croizier. Und das wiederum stehe im Widerspruch mit den Labels «Energiestadt» wie auch «Kinderfreundliche Gemeinde», die sich Teufen verliehen liess.

Was im Areal Bächli konkret entstehen soll, dazu gibt es seitens des Petitionskomitees keine konkreten Vorstellungen. «Wir ersuchen den Gemeinderat, sich das Gebiet genau anzuschauen und eine Lösung zu suchen, die dem Charakter des Dorfes besser entspricht», so Croizier. Gemeinsam mit dem Kanton als Eigentümer wie auch der Bevölkerung soll die Gemeinde Szenarien für die Zukunft entwickeln, die auch die schon länger anstehende Sanierung der Altlasten wie auch diejenige des Baches berücksichtigen. Croizier weiter:

«Es muss keine aufwendige oder teure Lösung gesucht werden. Aber ein Provisorium für Auto- und Motorradprüfungen in einem solch zentralen Quartier wie dem Bächli kann keine ideale Lösung für uns wie auch für Teufen darstellen.»