Porträt «Peter Gut hätte es ja nochmals versuchen können»: Landammann-Kandidat Dölf Biasotto ist praktisch schon gewählt, muss sich aber gegen Kritik wehren Dölf Biasotto will im kommenden Jahr Ausserrhoder Landammann werden. Die Chancen stehen gut, denn Gegenkandidaten gibt es keine. Der FDP-Politiker mit italienischen Wurzeln, der sich als Brückenbauer sieht, ist allerdings nicht unumstritten. Die SP stellt dem Urnäscher in der Energiepolitik ein ungenügendes Zeugnis aus, die PU hätte lieber Peter Gut als Bau- und Volkswirtschaftsdirektor. David Scarano 23.11.2020, 05.00 Uhr

Dölf Biasotto mit der Replika des Nashornschädels. Das Fossil fand er vor sechs Jahren. Bild: David Scarano

Ein Jahreskalender mit Silverster­chlausmotiven an der Tür, eine Replika seines berühmten Mittelländer Nashornschädels auf dem Sideboard und dazu eine glasklare Bergkristallstufe auf dem Besprechungstisch: Das Büro im dritten Stockwerk an der Kasernenstrasse ist klar als Dölf Biasottos zu erkennen. Der Urnäscher war 30 Jahre lang Silvesterchlaus, ist ein passionierter Mineralien- und Fossiliensammler. Und passend zu seinem Amt als Bau- und Volkswirtschaftsdirektor geht der Blick vom Fenster direkt hinaus auf die derzeit grösste Baustelle im Kanton, dem Neubau der Migros Herisau.

Seit 2017 führt Biasotto von hier aus eines der wichtigsten kantonalen Departemente. Nun steht der FDP-Politiker vor einem Höhepunkt seiner Laufbahn. Er will 2021 Landammann werden – und die Chancen stehen bestens. Keiner seiner Regierungsratskollegen macht ihm die Nachfolge von Alfred Stricker streitig.

Selber Brücken gebaut

Im Gespräch fallen Begriffe aus dem Baugewerbe und Militär, auch dies wenig überraschend. Der Bauingenieur war unter anderem zehn Jahre lang Mitinhaber sowie Geschäftsführer eines Bauunternehmens mit über 50 Angestellten. In der Schweizer Armee stieg der Urnäscher bis zum Rang des Obersts auf. Und über sich sagt der 59-Jährige:

«Ich habe mich immer als Brückenbauer gesehen.»

Das mag für einen Politiker reichlich abgedroschen klingen. «Im Gegensatz zu anderen habe ich in meinem Leben aber tatsächlich Brücken gebaut, als Sappeur im Militär wie auch als Baumeister im Zivilen», sagt er und lacht. So war er mit seiner Firma in den Jahren 2001 und 2002 am Bau der Zürchersmühlebrücke beteiligt. Im übertragenen Sinn als Brückenbauer sah er sich in seiner späteren Tätigkeit: So musste er als Wirtschaftsmediator zerstrittene Parteien zu einem Konsens führen.

Monika Bodenmann, Präsidentin FDP AR Bild: PD

Seine Fähigkeit, zuzuhören und die richtigen Fragen zu stellen, lobt Parteikollegin und FDP-Präsidentin Monika Bodenmann. Auf Dialog setzen will Biasotto auch als Landammann sowohl im Kontakt mit Bürgern wie auch als Kopf der Regierung. «Ich freue mich, das gut funktionierende Gremium zu führen», sagt der Urnäscher.

SP stellt Biasotto ein schlechtes Zeugnis aus

Dölf Biasotto gelang mit 48 Jahren der Sprung in die kantonale Politik. Nach acht Jahren im Parlament wählten ihn die Ausserrhoder 2017 in den Regierungsrat. Der Hinterländer setzte sich im zweiten Wahlgang gegen Inge Schmid (SVP) und Peter Gut (PU) mit sicherem Vorsprung durch. Das politische Fundament, auf dem Biasotto steht, weisst nun aber Risse auf. Obwohl Keiner seine fachlichen Qualitäten anzweifelt, ist er als Bau- und Volkswirtschaftsdirektor nicht unumstritten.

Dölf Biasotto schaffte 2017 im zweiten Wahlgang den Sprung in die Regierung. Bild: Ralph Ribi

Biasotto wird ein Stau bei den Rekursverfahren im Baudepartement angelastet. PU-Präsidentin Arlette Schläpfer bedauerte kürzlich, dass nicht Peter Gut die Wahl gewonnen habe. Mit ihm würde der Kanton deutlich besser dastehen. Das sind eher ungewöhnlich Töne für den ansonsten eher konfliktscheuen Ausserrhoder Politbetrieb.

Arlette Schläpfer, Präsidentin der Parteiunabhängigen AR Bild: dsc

Die SP stellt Biasotto ein schlechtes Zeugnis aus. Aus der Parteileitung heisst es, dass man ihn in den wichtigen Dossiers Baurechtweiterentwicklung und Klimapolitik mehr als Bremser denn als Initiator wahrnehme. Seine Kommunikation sei stark verbesserungsfähig, bisher habe sich Biasotto im Kantonsrat mit ausufernden Voten und kaum verständlichen Antworten keinen Gefallen getan. Verwaltungsinternen wird sein zum Teil zaghafter Führungsstil kritisiert, wie mehrere Quellen berichten.

«‹Mir nach, marsch› nicht die richtige Devise»

Als Politiker müsse er Kritik einstecken, sagt Biasotto. Ihm ist aber anzumerken, dass er diese als ungerechtfertigt sowie als zu vage und pauschal empfindet. «Es fehlen konkrete Anschuldigen, gegen die ich mich wehren kann.» Den Vorwurf der Führungsschwäche weist er energisch von sich. Er fühle sich zum Teil unterschätzt, sagt er, weil er nicht dem Klischee des lauten Politikers entspreche. «Im Zivilleben ist ‹Mir nach, marsch› nicht die richtige Devise, um Personen zu führen», sagt der Hinterländer. Er bevorzuge den partizipativen Ansatz.

Dennoch ist ihm wichtig, festzuhalten: «Aber ich kann schnell und entschlossen entscheiden, das habe ich nicht nur im Militär als Truppenkommandant, sondern auch bei schwierigen Personalentscheiden in der Verwaltung bewiesen.» Zum Rekursstau, den es seinen Angaben nach mittlerweile nicht mehr gibt, sagt er, dass dieser mit personellen Wechseln im Rechtsdienst des Baudepartements zusammenhing. Der PU entgegnet er sec:

«Peter Gut hätte es ja bei den Gesamterneuerungswahlen im Jahr 2019 nochmals versuchen können».

Länger dauert die Diskussion um seine nicht nur von Linken kritisierte defensive Haltung in der Energie- und Klimapolitik. Bei der Revision des Energiegesetzes wolle der Regierungsrat auf Nummer sicher gehen, sagt er. «Es geht darum, Massnahmen zu ergreifen, die vom Volk akzeptiert werden und finanzierbar sind.»

So wolle er einen Absturz der Vorlage verhindern und verweist auf die Kantone Bern, Solothurn und Aargau, wo verschärfte Energiegesetze beim Stimmvolk Schiffbruch erlitten. Fakt ist allerdings: Mit seinem Amtsantritt änderte sich die Haltung gegenüber Windkraftanlagen radikal. Sein Vorvorgänger, Jakob Brunnschweiler, hatte das Projekt auf der Hochalp energisch vorangetrieben. Biasotto macht keinen Hehl daraus, dass er kein Fan von grossen Windkraftanlagen im Appenzellerland ist.

Nicht nur hat für ihn der Schutz der Landschaft, die für viele Ausserrhoder so stark prägend und identitätsstiftend sei, Vorrang. Er bezeichnet Windkraftanlagen im hügeligen Appenzellerland im Vergleich zur Sonnenenergie als ineffizienter. Sie würden sich aktuell nicht rechnen. «In Ausserrhoden ist das Potenzial von Strom aus Fotovoltaikanlagen viermal grösser als das vom Wind. Vor allem Stalldächer liegen als Flächen zur Energiegewinnung bei uns brach. Da möchte ich als Energiedirektor ansetzen.»

Regierung soll Windenergie nochmals thematisieren

Dennoch signalisiert er, dass er bereit ist, sich in der Windenergiefrage zu bewegen. So soll der seit 2019 neu zusammengesetzte Regierungsrat im nächsten Jahr noch einmal über das Thema befinden. Auch will er das Verbot von kleinen Windkraftanlagen ausserhalb der Bauzone dem Bundesrecht anpassen.

Doch dies ist Zukunftsmusik. Aktuell ist Biasotto wegen der Coronapandemie als Volkswirtschaftsdirektor gefordert. Er sieht allerdings weniger schwarz als andere Politiker: «Wir haben eine robuste Wirtschaft.» Die Kurzarbeit sei im Vergleich zum Frühjahr deutlich zurückgegangen. Aktuell sind rund 200 Firmen betroffen, zuvor waren es über 1000 gewesen. Unterstützungsgelder erhalten die Betroffenen vom Bund und ergänzend vom Ausserrhoder Nothilfefonds, den der Kanton gemeinsam mit Stiftungen geäufnet hat.

Biasotto lobt die Zusammenarbeit, stellt aber klar: «Momentan ist nicht vorgesehen, weitere Steuergelder einzuschiessen.» Kanton und Stiftungen haben insgesamt 1,75 Millionen Franken zur Verfügung gestellt. Bislang sind vor allem A-fonds-perdu-Beiträge bis zu einer Höhe von 10000 Franken für Einzel- und Kleinstunternehmen gefragt.

Durchs Stahlbad der Baurezession in den 1990er-Jahren gegangen

Biasotto glaubt, dass durch die coronabedingte Flurbereinigung Chancen entstehen. Er macht einen Innovationsschub aus, den es ohne Corona nicht gäbe. Persönlich «verchlopft» er wegen der Krise nicht, wie er im Urnäscher Dialekt sagt. Er sei durch das Stahlbad der Baurezession in den 1990er-Jahren gegangen. Er sagt:

«Wenn wir Glück haben, erleben wir eine Baisse, die nach deutlich kürzerer Zeit überstanden ist.».

Prägend war die Baurezession für ihn auch deshalb, weil damals die Geschichte der Hoch- und Tiefbauunternehmung Biasotto endete. Nachdem er 50 Mitarbeitern eine neue Anstellung vermitteln konnte, löste er das Baugeschäft auf. «Das war mein Beitrag zur Flurbereinigung im ruinösen Preiskampf der Baufirmen in den 1990er-Jahren», sagt der zweifache Familienvater. Fortan konzentrierte er sich mit der Biasotto AG von 2003 bis 2017 auf Baudienstleistungen und belegte eine Ausbildung zum Mediator.

Italienische Wurzeln

Die Biasottos waren Ende des 19. Jahrhunderts aus Norditalien eingewandert. Obwohl Dölf Biasotto eine enge Beziehung zu Land und Leute in Urnäsch pflegt, seine Vorgänger bestens integriert waren und die Familie seit 1902 das Schweizer Bürgerrecht besitzt, ein Stück Italiener ist er bis heute geblieben. «Ein Viertel südländisches Blut fliesst in mir», sagt er. Und wo findet Dölf Biasotto seine Erholung?

Am glücklichsten ist er mit seiner Gattin und den beiden Kindern unterwegs in der Natur oder auf Reisen. Und ganz Baumensch und Hobbypaläontologe freut er sich, wenn er Fäustel und Meissel in den Händen hält. «Etwa auf der Suche nach Fossilien im Charrenfeld auf der Tierwis unterhalb des Säntis», wie er sagt.