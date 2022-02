Chefarzt Chirurgie verlässt den Spitalverbund wegen Differenzen

Personalentscheid Nach nur zehn Monaten: Der Departementsleiter und Chefarzt Chirurgie verlässt den Spitalverbund AR wegen unterschiedlicher Auffassungen Gérald Gubler ist nur noch bis Ende Februar für den Spitalverbund AR tätig. Für die Zeit danach gibt es erst eine Übergangslösung. Jesko Calderara 16.02.2022, 12.11 Uhr

Der Spitalverbund AR muss einen neuen Chefarzt Chirurgie suchen. Bild: Michel Canonica

Gérald Gubler verlässt Ende Februar den Spitalverbund AR. Bild: PD

Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (Svar) kommt nicht zur Ruhe. Nach nur zehn Monaten als Departementsleiter und Chefarzt Chirurgie verlässt Gérald Gubler den Svar Ende Monat. Dies schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Gubler hatte diese Aufgabe am 1. Mai 2021 übernommen, zuvor war er seit 2018 als Leitender Arzt beim Svar tätig.

Grund für den Abgang sind «unterschiedliche Auffassungen über die Umsetzung der künftigen Ausrichtung», wie Alain Kohler, Leiter Marketing und Kommunikation des Svar, bestätigt. Um was es dabei genau geht, will Kohler nicht sagen. Klar ist aber eines: Nach dem Rücktritt von CEO Paola Giuliani im Juli 2021, die interimistisch durch Urs Müller ersetzt wurde, muss der Ausserrhoder Spitalverbund nun zwei Mitglieder für die Geschäftsleitung suchen.

Chefarzt-Stelle wird öffentlich ausgeschrieben

Wann der neue CEO präsentiert werden kann, ist offen. Nachdem Zeitungsinserate geschaltet wurden, sind einige Bewerbungen eingegangen, wie es beim Svar heisst. Neu besetzt werden muss abgesehen davon das Verwaltungsratspräsidium, nachdem Andreas Zollinger im September 2021 überraschend gestorben ist. Zurzeit führt Vizepräsidentin Monica Sittaro das Gremium. Wie lange sie dies tun wird, ist ebenfalls unklar.

Wolfgang Nagel übernimmt die administrative Leitung des Departements Chirurgie. Bild: PD

Die Stelle von Gérald Gubler soll nun öffentlich ausgeschrieben werden. Bereits feststeht, wie die Übergangslösung ab dem 1. März aussehen wird. Demnach übernimmt bis zum Stellenantritt der neuen Chefärztin oder des neuen Chefarztes Wolfgang Nagel die administrative Leitung des Departements Chirurgie.

Die fachliche Verantwortung wird in diesem Zeitraum gemäss Mitteilung des Svar aufgeteilt. Den Bereich Viszeralchirurgie übernimmt vorübergehend Wolfgang Nagel, jenen der Orthopädie/Traumatologie Thomas Kuhn. Dabei handelt es sich um zwei langjährige Svar-Kaderärzte. Nagel arbeitet seit Februar 2015 beim Svar als Leitender Arzt im Departement Chirurgie. Zuvor leitete er von 2001 bis 2014 die Gefäss-, Thorax- und Transplantationschirurgie am Kantonsspital St.Gallen und war zugleich stellvertretender Chefarzt der Klinik für Chirurgie.

Keine Änderungen an der strategischen Ausrichtung

Trotz des Wechsels beim Posten des Chefarztes wird es gemäss Kohler keine Änderung in der Ausrichtung der chirurgischen Disziplinen geben. So strebt der Svar weiterhin in allen Bereichen eine Spezialisierung an. Zudem sollen nebst der Viszeralchirurgie die Unfallchirurgie und Orthopädie gestärkt werden, wie es in der Medienmitteilung heisst. Im Bereich der spezialisierten und hoch spezialisierten Medizin arbeitet der Svar auch künftig mit Spezialistinnen und Spezialisten von Zentrumsspitälern zusammen. «Den Patientinnen und den Patienten wird damit nach wie vor die Möglichkeit geboten, am Spital Herisau gleichzeitig von einer wohnortsnahen Versorgung sowie von einem fachlich hochstehenden Angebot im Bereich der spezialisierten und hoch spezialisierten Medizin profitieren zu können», sagt Kohler.