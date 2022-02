Daniel Koller hört nach 33 Jahren als Teamleiter Zugpersonal auf

Pensionierung Schluss nach 33 Jahren bei den Appenzeller Bahnen: Zum letzten Mal war Daniel Koller auf der Suche nach Schwarzfahrern Aufgrund von firmeninternen Umstrukturierungen entschied sich Daniel Koller, langjähriger Teamleiter Zugpersonal bei den Appenzeller Bahnen, für die Frühpension. Er blickt zurück auf eine Arbeit, die nicht immer ein Zuckerschlecken war. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 24.02.2022, 17.00 Uhr

Vergangenes Wochenende hat Daniel Koller die letzten Fahrscheine kontrolliert. Bild: Astrid Zysset

Es sind Momente, die ihm ein Schmunzeln abringen. «Wenn ich frühmorgens um 5 Uhr am Bahnhof warte, um zur Arbeit zu gelangen, und erkannt werde, zieht es der eine oder andere vermeintliche Schwarzfahrer vor, eine Stunde in der Kälte auf den nächsten Zug zu warten.» Daniel Koller ist Teamleiter Zugpersonal und in dieser Funktion auch zuständig für die Fahrscheinkontrollen. 41 Jahre lang war er im öffentlichen Verkehr tätig, 33 Jahre lang bei den Appenzeller Bahnen. Ende Monat tritt er nun in den Ruhestand.

Die Frühpension lockt. Und mit ihr eine Eigentumswohnung im Tessin, die er künftig öfters aufsuchen will. Diese habe eine grosse Terrasse und einen uneingeschränkten Blick auf den See. Darauf freue er sich. Zudem koche er gerne und könne auf einen grossen Familien- und Freundeskreis zurückgreifen. «Nach der Pensionierung werde ich also nicht gleich in ein Loch fallen», so Koller.

Ebenfalls Ende Monat wird Kollers Frau Yvonne pensioniert. Sie arbeitet bei den Appenzeller Bahnen im Catering wie auch bei den Frequenzerhebungen. Zusammen war das Paar zudem 25 Jahre lang für den weihnachtlichen Buffetwagen zuständig, der jeden Adventssonntag zwischen Gossau und Appenzell verkehrte und in welchem Glühmost ausgeschenkt sowie weihnachtliche Knabbereien ausgegeben wurden.

Umstrukturierungen veranlassten ihn zur Frühpensionierung

Doch was gehört zu den regulären Aufgaben eines Teamleiters Zugpersonal? Koller war verantwortlich für die Einsatzpläne der 17 Mitarbeitenden in seiner Abteilung wie auch der einzusetzenden Securitas an den Wochenenden, koordinierte die Kundenlenkungen bei den Baustellen, bestellte Uniformen, organisierte Verteilaktionen an den Bahnhöfen und war einmal wöchentlich «auf dem Stich». So werden intern die Kontrollen der Fahrscheine in den Zügen genannt.

Gemäss Koller habe ihm jeder Arbeitstag Spass gemacht. Ohne Ausnahme. Firmeninterne Umstrukturierungen stehen aktuell jedoch an. Und mit 60 Jahren fühlt sich Koller zu alt, um sich neuen Begebenheiten anzupassen. Deshalb entschied er sich für die Frühpension.

Eigentlich kein Büromensch

Koller ist eigentlich gelernter Automechaniker. In diesem Beruf wollte er nach der Lehre allerdings nicht arbeiten. Mit dem Rangieren von Güterwagons bei der damaligen Bodensee-Toggenburg-Bahn fand er dann seinen Einstieg in die Welt der Züge. Über eine Anstellung als Bauzugs- und Transportführer wurde er 1991 Kondukteur und schliesslich Bahnhofvorstand in Wasserauen. 1998 folgte die Beförderung zum Teamleiter Zugpersonal.

Einen Tag pro Woche war er damals im Büro. Mit zusätzlichen administrativen Aufgaben wurden es dann aber schnell vier Tage pro Woche. «Ich bin eigentlich eher weniger der Büromensch», so Koller. Aber die Arbeit im Team habe ihm dermassen gefallen, dass er sich keine andere Stelle vorstellen konnte. Auch der Austausch mit den Kundinnen und Kunden habe er sehr genossen. Das Netz der Appenzeller Bahnen erstreckt sich von Appenzell über St.Gallen bis nach Frauenfeld. Koller:

«‹Grüezi› wird einem aber immer nur im Appenzellerland gesagt.»

Sobald es über die Kantonsgrenze geht, würden die Fahrgäste verhaltener reagieren. Der 60-Jährige will das nicht werten. «Es ist mir in all den Jahren einfach aufgefallen.»

Beleidigungen wegstecken

Wenn Koller von seiner Arbeit spricht, sind es besonders die Verteilaktionen, welche ihm Freude machten. Einmal pro Jahr werden als Dankeschön an die Fahrgäste Biberli oder Guetzli verteilt. «Da lernt man die Kundschaft von einer anderen Seite kennen, von einer freundlichen.»

Wohlwollen kam ihm auch bei den sogenannten fahrdienstlichen Begleitungen entgegnen. Als Kondukteur und Auskunftsperson hat Koller in den Sommermonaten zahlreiche touristische Wagen auf Nostalgie- und Eventfahrten begleitet. Ebenfalls stand er an der Olma und Offa am Bahnhof in St.Gallen und gab den angetrunkenen Fahrgästen geduldig Instruktionen, wie sie zu ihren Billetten zu kommen hatten. «Das war noch witzig», sagt er rückblickend.

Anfeindungen und Pöbeleien perlten an ihm ab. «Das gehört dazu», meint er achselzuckend. «Solange mich niemand anfasst, ist alles gut.» Auf den Kontrollfahrten ist dies allerdings nicht immer der Fall. Die Polizei musste er oftmals zur Hilfe holen, einmal fand er sich mitten in einer Messerstecherei wieder. Er zollt seinen Mitarbeitenden grossen Respekt: «Was diese sich manchmal anhören müssen – schlimm, schlimm.» Das seien die Schattenseiten des Berufes. Und trotzdem, so Koller: Er werde das alles nach der Pensionierung vermissen.

