Patricia Ulmann kandidiert in Urnäsch für den Kantonsrat

wahlkampf in Urnäsch Sie will das Polit-Comeback: Patricia Ulmann aus Urnäsch kandidiert für den Kantonsrat Nach dem Rücktritt von Kantonsrat Iwan Schnyder wird in Urnäsch ein Sitz frei. Für diesen kandidieren die ehemalige Gemeinderätin Patricia Ulmann wie auch der selbstständige Schmied Jörg Schmid. Wir stellen beide kurz vor. Heute: Patricia Ulmann. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 24.03.2022, 11.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patricia Ulmann will nun nach einem Leben als Vollzeitmutter zurück auf das politische Parkett. Bild: Astrid Zysset

Sie will es noch einmal wissen: Patricia Ulmann war bis 2018 Gemeinderätin in Urnäsch. Aufgrund von Familienzuwachs und einer Weiterbildung ihres Mannes entschied sie sich damals zum Rücktritt und zu einem Leben als Vollzeitmutter. Doch der Wunsch, auf das politische Parkett zurückzukehren, war ihrer Aussage zufolge immer da. Als Iwan Schnyder (FDP) vergangenen November seinen Rücktritt aus dem Kantonsrat bekanntgab, war für Ulmann denn auch schnell klar, dass sie kandidieren möchte. «Jetzt würde es passen. Es fühlt sich stimmig an», sagt sie. Rückhalt kommt aus ihrer Partei: Die FDP hat Ulmanns Nomination an der vergangenen Hauptversammlung beschlossen. Jörg Schmid (SVP) gab kürzlich ebenfalls seine Kandidatur bekannt; die Entscheidung, wer den Sitz für sich beanspruchen kann, wird am 3. April an der Urne gefällt.

Patricia Ulmann ist froh, dass sich noch ein Gegenkandidat gemeldet hat. Die Legitimation für das Amt, wenn sie gewählt würde, sei grösser, sagt sie. Allerdings hatte sie auch noch auf jüngere Gegenkandidaten gehofft. Denn: «Ein politisches Gremium soll das Volk repräsentieren. Es sollte jedes Geschlecht, jedes Alter und unterschiedliches Know-how vertreten sein.» Sie selbst hatte den Weg in die Politik ebenfalls schon früh gefunden. Mit 25 Jahren wurde sie in den Gemeinderat gewählt. Zuvor war sie in der Verwaltung tätig, trat in die Sozialkommission ein und wurde Beiständin bei der Kesb.

Ein Einsatz für die Gesellschaft

Als grösste Herausforderungen für den Kanton in nächster Zeit sieht Ulmann die angedachten Fusionen, die Steuergesetzrevision wie auch das Finanzhaushaltsgesetz. Bei einigen Vorlagen hat sie bereits eine klare Meinung. Einer Fusion von oben steht sie kritisch gegenüber, da sie einen Identitätsverlust für die einzelnen Gemeinden befürchtet. Das hätte sie bei der Reorganisation des Vormundschaftsamtes erlebt: Die Professionalisierung mit der Kesb sei zwar gegeben gewesen, doch die Nähe zu den Klienten sei in Ulmanns Augen etwas verloren gegangen.

Ulmann will in den Kantonsrat, um sich für das Gemeinwohl, die Gesellschaft einzusetzen und nachhaltig zu deren Gestaltung etwas beitragen zu können. Das liege ihr am Herzen, und dafür erachtet sie sich als junge Mutter mit politischer und verwaltungsinterner Erfahrung als ideal. Vor allem aber möchte sie sich eigenen Angaben zufolge für die Belange der Familien und für diejenige der Mittelschicht einsetzen. Und wie sieht es mit der Zusammenarbeit in einem politischen Gremium aus? Ulmann bezeichnet sich als konsensorientiert und durchsetzungsstark. Keine Bedenken betreffend der Exponiertheit des Amtes als Kantonsrätin? «Als Gemeinderätin steht man viel stärker in der öffentlichen Kritik und wird direkt auf gewisse Entscheidungen angesprochen. Damals wie heute kann ich gut damit umgehen.»

Sie will sich neu ausrichten

Aktuell kümmert sich die 32-Jährige vollzeitlich um ihre vier Kinder. Sie sitzt überdies im Verwaltungsrat des Elektrizitätswerks Urnäsch und betreut auf privater Basis Mandanten der Kesb. Aber zeitlich würde das Engagement für den Kantonsrat mit diesen Aufgaben aufgehen, sagt Ulmann. «Meine Kinder sind jetzt schon grösser. Ich muss mich neu ausrichten. Entweder gelingt mir der Sprung zurück in die Politik oder ich werde im Erwerbsleben wieder stärker Fuss fassen.» Über die Wahl in den Kantonsrat würde sie sich freuen.

«Ich bin vielseitig interessiert. All meine unterschiedlichen Engagements gleichzeitig spielen mir da in die Hände.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen