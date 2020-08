Passen, dribbeln, Abstand halten: Die besten Jungtalente des Appenzellerlands starten in die neue Saison Die 15 talentiertesten Nachwuchsfussballer kamen im Bühler zum ersten Stützpunkttraining der Saison zusammen. Die Gruppe wird während eines Jahres gemeinsam an Technik, Zehenspitzengefühl und Fallrückzieher arbeiten. Smilla Bühler 13.08.2020, 18.30 Uhr

Die Nachwuchskicker qualifizierten sich während dreier Trainingseinheiten für das Stützpunkttraining. Bild: Smilla Bühler

Aurel freut sich auf die kommenden Mittwochabende. Der Neunjährige spielt seit vier Jahren in einem FC aus dem Mittelland und hat es vom Probetraining des FCO ins Stützpunkttraining geschafft. Wie er zum Fussballspielen gekommen ist? «Seit ich Laufen kann, habe ich mit dem Fussball herum gebällälät», sagt der Schüler.

Der neunjährige Aurel wird dieses Jahr jeden Mittwoch am Stützpunkttraining teilnehmen. Bild: Smilla Bühler

Aurel und 14 andere Fussballer konnten mit ihrem Talent überzeugen: Die besten Kicker des Appenzellerlands trafen sich am Mittwoch zum ersten Stützpunkttraining der E-11 Junioren auf dem Sportplatz in Bühler. Die Fussballer sind zwischen neun und elf Jahren alt und mussten sich während dreier Probetrainings für das Stützpunkttraining qualifizieren. Der FC St. Gallen und FC Wil realisierten mit Future Champs Ostschweiz ein Förderprogramm an zehn Stützpunkten in der Ostschweiz, seit 2016 auch im Appenzellerland.

Die Trainingseinheiten in Bühler haben wie alle anderen FCO-Stützpunkte das Ziel, die Junioren des betreffenden Verbandsgebiets zu erfassen und sportlich zu fördern. Durchgeführt wird das Training vom Appenzeller Kantonal Fussballverband (AKFV).

Mannschaftsfoto mit Sicherheitsabstand

Marcel Maier, Präsident Appenzeller Kantonal-Fussballverband Bild: APZ

Natürlich gelten durch das Coronavirus auch beim Sport gewisse Sicherheitsvorkehrungen. Präsident des AKFV, Marcel Maier, sagt: «Wir können das Sicherheitskonzept des Bundes, sowie der Gemeinde Bühler einhalten.» Dafür seien aber einige Änderungen nötig gewesen. Die Nachwuchskicker vom Verband nebst einem neuen Fussball ein komplettes Trainingsset. Normalerweise können die Kinder die Kleider anprobieren und so ihre genaue Grösse für die Bestellung angeben. Dieses Jahr mussten die Aussagen der Eltern bezüglich der Kleidergrösse ihrer Sprösslinge genügen. Kreativität war auch beim Schiessen des diesjährigen Mannschaftsfotos gefragt, Präsident Maier hatte aber bereits vorausgeplant. Die Spieler sassen mit Sicherheitsabstand auf dem Rasen verteilt, die Trainer positionierten sich dahinter. Das Foto wurde von oben herabgeschossen, «dann fällt der Abstand nicht so auf», erklärt Maier.

Das Stützpunkttraining schien den Nachwuchsfussballern Spass zu machen, so rannten sie wie der Blitz auf dem brütend heissen Kunstrasen herum. Auf die Frage, wo die Knaben einmal spielen wollen, antwortete ein Spieler optimistisch: «Barcelona!»