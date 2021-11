Die Corona-Schutzmassnahmen gelten an den Ausserrhoder Schulen

Pandemie Tests, Masken, CO2-Messgeräte: Wie sicher sind die Schülerinnen und Schüler in Appenzell Ausserrhoden vor einer Coronainfektion? Die Anzahl positiver Coronafälle an den Schulen häufen sich. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden stellt repetitive Spucktests zur Verfügung, überlässt es jedoch den Schulen, weitergehende, verschärfte Massnahmen zu erlassen. Und diese Möglichkeit nehmen viele wahr. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 25.11.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch gibt es an den Ausserrhoder Schulen keine generelle Maskenpflicht. Viele ordnen sie aber an, wenn es zu positiven Fällen gekommen ist. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Das Departement Bildung und Kultur des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat am Mittwoch veranlasst, dass in den Volksschulen freiwillige repetitive Covid-19-Speicheltests durchgeführt werden. Eine generelle Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler steht vorerst nicht zur Debatte. Appenzell Ausserrhoden geht damit weniger weit als beispielsweise Basel-Stadt, Graubünden, Zürich oder neu auch St.Gallen, welche aufgrund der steigenden Fallzahlen eine solche Pflicht wieder an ihren Schulen einführen.

Die Anzahl positiver Fälle steigt zwar auch in Appenzell Ausserrhoden an, doch noch sei sie gemäss Kanton mit aktuell 1,2 Prozent infizierter Schülerinnen und Schüler relativ tief. Gesamthaft zählen die Ausserrhoder Volksschulen 5900 Kinder. Die Politik pocht angesichts des erhöhten Infektionsrisikos auf eine Verschärfung der Massnahmen. So wandte sich die SP jüngst an die Medien und forderte nebst genügend Testkapazitäten, welche der Kanton nun schaffen will, auch, dass der Fernunterricht nicht ausgeschlossen werden soll.

Heiden setzt seit September auf repetitive Tests

Doch wie sieht die Situation konkret aus? Der Kanton überlässt den Gemeinden nämlich die Möglichkeit, die Massnahmen nach eigenem Ermessen punktuell zu verschärfen. Eine Umfrage bei den grossen Schulgemeinden zeigt: Aktiv wurde man schon vor dem Kanton. So führt etwa die Schule Heiden seit September regelmässige Spucktests durch. Und die Erfahrungen sind gemäss Schulleiter Hans-Peter Hotz durchweg positiv. «Die alternativen notfallmässigen Ausbruchstestungen haben nur eine Unruhe in den Schulalltag gebracht. Das ist bei den repetitiven Tests anders.» Jeden Donnerstagmorgen werden seitdem klassenweise die Kinder getestet. Rund 36 Stunden später ist klar, welches Kind genau sich infiziert hat und welches nicht. Anschliessend gibt es bei einem positiven Testergebnis eine Meldung an das Contact-Tracing wie auch eine an die betroffenen Eltern.

Heidens Schulleiter Hans-Peter Hotz. Bild: PD

Apropos Eltern: Wie haben diese auf die Einführung der repetitiven Spucktests reagiert? «Kommunikation ist das A und O», sagt Hotz. Früh habe man sie ins Boot geholt und die Notwendigkeit solcher Tests erörtert. Das habe gemäss Angaben des Schulleiters dafür gesorgt, dass die Quote – der Test ist ja eigentlich freiwillig – von Anfang an bei relativ hohen 80 Prozent lag. Mittlerweile seien es gar 90 Prozent.

«Die Reaktionen sind positiv. Die Eltern schätzen es, dass sie am Freitag wissen, ob ihr Kind negativ getestet wurde und so beispielsweise die Grosseltern am Wochenende gefahrlos besucht werden können.»

Die Notwendigkeit der Coronatests erachtet Hotz derzeit als wichtiger denn je. Heiden vermeldet seit zwei Wochen einen starken Anstieg der Infektionszahlen. Insgesamt zählt die Schulgemeinde 480 Schülerinnen und Schüler sowie 70 Mitarbeitende. Vergangenen Donnerstag waren es 20 Coronafälle, die registriert wurden, am Montag im Rahmen einer ausserordentlichen Testreihe kamen noch weitere 18 hinzu. Die Schulleitung veranlasste daraufhin, dass Lehrpersonen sowie die Jugendlichen ab Sekundarstufe I eine Maske tragen müssen. Zudem wurden CO2-Messgeräte bestellt, welche anzeigen sollen, wann gelüftet werden muss. Gemäss Hotz reichen diese Massnahmen vorerst aus. Weiterführende, einschränkende Massnahmen seien nicht vorgesehen. «Unser oberstes Ziel ist nach wie vor, die Schulen so lange wie möglich offen zu lassen.»

Maskenpflicht Am Gymnasium Appenzell herrscht Maskenpflicht Anders als in Appenzell Ausserrhoden herrscht am Gymnasium St.Antonius Appenzell eine Maskenpflicht für alle – Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Mitarbeitende. Eine solche bestand bereits vor den Sommerferien und wurde gemäss Auskunft von Rektor Marco Knechtle im neuen Schuljahr weitergezogen. Des Weiteren wird jede Woche seit vergangenem Frühling ein PCR-Spucktest durchgeführt. Die Teilnahme ist auch hier freiwillig. (asz)

Viele positive Fälle auch in Herisau

Von «so vielen Fällen wie noch nie» spricht man aktuell auch in Herisau. Michael Häberli, Abteilungsleiter Schule, relativiert jedoch die Situation. «Gemessen an den Schülerzahlen im gesamten Kanton – in Herisau haben wir insgesamt 1569 Schülerinnen und Schüler – hatten wir in den letzten Wochen unterdurchschnittliche Infektionszahlen.» Aktuell sind 34 Kinder und Jugendliche in Herisau wegen einer Coronainfektion in Isolation.

Michael Häberli, Abteilungsleiter Schule in Herisau. Bild: PD

Häberli führt aus, dass schon bald die repetitiven Spucktests eingeführt werden sollen. Die Schule Herisau hat sich just einen Tag vor der kantonalen Ankündigung dazu entschlossen, auf diese Massnahme zu setzen. Bislang waren es sogenannte Ausbruchstestungen, die in Herisau zur Anwendung kamen. Wenn innert fünf Tagen mindestens drei positive Fälle in einer Klasse bestätigt wurden, werden alle Schülerinnen und Schüler getestet. Ab dann gilt auch für mindestens zwei Wochen Maskenpflicht – bei Kindern und Jugendlichen ab der dritten Klasse. Eine generelle Maskenpflicht oder weiterführende Schutzmassnahmen sind nicht vorgesehen. Die Frage, ob diese Massnahmen ausreichen, kann Häberli nicht beantworten. «Ich bin kein Mediziner», sagt er.

«Wir richten uns an die kantonalen Vorgaben und Empfehlungen und haben Vertrauen, dass die Fachleute gute Entscheidungen treffen.»

Teufen hat auch schon früher auf repetitive Tests gesetzt

Teufen setzte ebenfalls noch vor der kantonalen Ankündigung auf die repetitiven Spucktests. Im Sekundarschulhaus gibt es diese Möglichkeit bereits seit längerem, Niederteufen führt sie diese und das Schulhaus Landhaus nächste Woche ein. «Wir haben festgestellt, dass sich das Virus unter den Klassen seit den Herbstferien stärker verbreitet. Mit der seriellen Testung reagieren wir präventiv und können so auch asymptomatisch Erkrankte erkennen», sagt Priska Lussmann, Schulleiterin Landhaus. Insgesamt 650 Schülerinnen und Schüler gehen in Teufen zur Schule. Auf die Frage hin, wie viele Kinder infiziert sind, gibt Lussmann an, dass es in einigen Klassen gar keine Coronafälle gibt, in anderen einen bis zwei.

Die Schule setzt neben den repetitiven Tests auch auf CO2-Messgeräte. Und Eltern-Kind-Anlässe werden, wenn überhaupt, nur draussen durchgeführt. Eine generelle Maskenpflicht steht aktuell nicht zur Diskussion. Aber, so Lussmann: «Wenn eine gewisse Häufung von Ansteckungen in einem Schulhaus beobachtet wird, tragen die Lehrpersonen Masken, um sich besser vor dem Virus zu schützen. Gibt es in einer Klasse positive Fälle, kann für kurze Zeit auch eine Maskenpflicht für die Schüler angeordnet werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen