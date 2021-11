Ausserrhoden: 415 Personen liessen sich vergangene Woche impfen

Pandemie Passabel in St.Gallen, durchwachsen in Appenzell Ausserrhoden: So verlief die nationale Impfwoche in den Ostschweizer Kantonen Über 2200 Personen - so viele haben im Kanton St.Gallen während der nationalen Impfwoche Gebrauch vom Impfangebot gemacht. Die Zahlen liegen damit im Rahmen der Erwartungen. In Appenzell Ausserroden zeigt sich jedoch ein mässiger Erfolg. Die Kantone ziehen Bilanz. Aktualisiert 15.11.2021, 13.07 Uhr

Eine Pflegefachfrau bereitet Covid-19 Moderna Booster-Impfungen vor. Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Über 2200 Personen liessen sich im Kanton St.Gallen während der nationalen Impfwoche zum ersten Mal impfen, schreibt die St.Galler Staatskanzlei in einer Medienmitteilung vom Montag. Die Zahlen würden im Rahmen der Erwartungen liegen. Im Detail wurden die Erstimpfungen wie folgt verabreicht: 997 Personen liessen sich in Impfzentren den Piks geben, 573 in Pop-Up-Impfstellen und mobilen Impfteams, 183 in Arztpraxen sowie 452 in Apotheken, wobei Letztere den Janssen Impfstoff verabreicht bekommen haben. Wie es weiter heisst, erhält der Kanton St.Gallen für verschiedene Aktionen während der Impfwoche vom Bund rund 163'000 Franken. Der Betrieb der neuen Pop-Up-Impfzentren und mobilen Teams seien darin nicht eingerechnet.

Weiterhin in Betrieb bleiben die Pop-Up- Impfstellen in Altstätten, Walenstadt und Wattwil. Zusätzlich werde heute Montag die Pop-Up-Impfstellen in Rorschach und Uznach in Betrieb genommen. Gleiche Angebote in Flawil und St.Margrethen werden folgen. Wer sich mit dem Impfstoff von Janssen impfen lassen möchte, kann dies laut Staatskanzlei in ausgewählten Impfapotheken tun.

Gemäss Mitteilung haben im Kanton St.Gallen bisher 63 Prozent der Gesamtbevölkerung die Erstimpfung erhalten.

Booster-Impfungen für über 65-Jährige

Neu sind ab heute Montag zudem Booster-Impfungen für über 65-jährige Personen in den Impfstellen und bei impfenden Hausarztpraxen möglich. Gemäss Staatskanzlei profitieren ältere Personen, deren letzte Impfung länger als sechs Monate zurückliegt, am meisten von einer Booster-Impfung. Termine für Booster-Impfungen können auf der Webseite www.wir-impfen.ch gebucht werden. Mit einer Impfempfehlung für Personen unter 65 Jahren könne demnächst gerechnet werden. Standorte und Öffnungszeiten zu Impfmöglichkeiten im Kanton St.Gallen sind online ersichtlich.

Während der nationalen Impfwoche liessen sich 415 Personen in den Impfzentren und den hausärztlichen Praxen die Erstimpfung verabreichen. Gemäss der Medienmitteilung der Kantonskanzlei Appenzell Ausserrhoden hat man nun fast die 60 Prozent-Marke von Personen mit mindestens einer Impfung erreicht.

In der vergangenen Woche erfolgten zudem 1747 Auffrischimpfungen. Die meisten Impfungen wurden dabei in den Impfzentren vorgenommen. Die grosse Zahl von Auffrischimpfungen stehe aber noch bevor. Weiter erhielten 15 Patientinnen und Patienten ihre Erstimpfung unter Kurzhypnose.

Ein mässiger Erfolg

Doch der Erfolg der Impfwoche sei durchwachsen. Zwar sei die Impfwoche reibungslos und ohne Störungen verlaufen, doch die weiteren Angebote wie Beratungshotline, Impftaxi oder Beratungen durch Ärztinnen und Ärzte ausserhalb von Praxen wurden nur wenig in Anspruch genommen.

Gemäss der Staatskanzlei ist es einerseits erfreulich, dass sich im Vergleich zu den vorhergehenden Wochen wieder mehr Menschen impfen liessen. Andererseits sei der Zuwachs an Erstimpfungen deutlich zu gering, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Der Regierungsrat hofft, dass sich die ungeimpften Personen möglichst bald zu einer Impfung motivieren lassen.

Für die nationale Impfwoche hat der Kanton Appenzell Innerrhoden das Walk-in-Angebot ausgebaut und eine unkomplizierte Fachberatung geschaffen. Gemäss Mitteilung des Gesundheits- und Sozialdepartements, nutzten 76 Personen das Angebot für eine Erstimpfung. Im Vergleich zu den Vorwochen hätten sich somit dreimal so viele Personen zu einer Erstimpfung entschlossen. Zusätzlich wurden 692 Auffrischimpfungen verabreicht.

Impfungen mit und ohne Anmeldung sind nach wie vor möglich. Anmeldungen werden über die Covid-19-Hotline unter 071-788-99-66 oder hier angenommen. (pd/fra)