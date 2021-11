Mehrere Impfdurchbrüche in Ausserrhoder Pflegeheimen

pandemie Mehrere bestätigte Fälle: Ausserrhoder Alters- und Pflegeheime bleiben von Impfdurchbrüchen nicht verschont Diese Woche wird sie in den Alters- und Pflegeheimen verabreicht, die sogenannte Booster-Impfung. Die Auffrischungsimpfung zum Schutz gegen Corona wird dringend erwartet, denn viele Heime hatten schon Impfdurchbrüche zu vermelden. Astrid Zysset 16.11.2021, 05.00 Uhr

In Appenzell Ausserrhoden wird diese Woche den Bewohnerinnen und Bewohnern der Alters- und Pflegeheime die Auffrischungsimpfung verabreicht. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Es ist die Gefahr, die latent vorhanden ist: Erkrankt trotz Coronaimpfung. Diese sogenannten Impfdurchbrüche beherrschen seit Tagen die Schlagzeilen. Besonders gefährdet sind die Hochrisikogruppen in den Alters- und Pflegeheimen. Auch in Appenzell Ausserrhoden hoffen jene Institutionen, dass es keinen Corona-Ausbruch in ihren Häusern gibt.

Wie viele Personen genau in Appenzell Ausserrhoden erneut am Virus erkrankt sind, obwohl sie doppelt geimpft waren, ist nicht bekannt. Genaue Zahlen führt der Kanton nicht. Die Kommunikationsstelle hält jedoch fest, dass die Impfung nicht die Infektion verhindern soll, sondern die Erkrankung. Daher könne nicht davon ausgegangen werden, dass eine allfällige Viruserkrankung mit Impfung mit derjenigen ohne Impfung zu vergleichen wäre. Die Impfung schütze «sehr gut» vor schweren Krankheitsverläufen.

Kein Besuchsverbot trotz Impfdurchbruch

Das bestätigt auch Ursina Girsberger, Geschäftsleiterin im Betreuungszentrum in Heiden. Einen einzigen Impfdurchbruch gab es bislang unter den 64 Bewohnerinnen und Bewohnern. «Die Gefahr, dass es zu Erkrankungen kommen kann, ist da. Aber trotzdem ist die Situation nicht mit derjenigen zu Beginn der Pandemie zu vergleichen», so Girsberger weiter. Damals wurden für den Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner strenge Schutzmassnahmen verhängt, und die Aktivitäten innerhalb der Heime eingeschränkt. Heute ist dies anders. Weiterführende Einschränkungen gibt es im Betreuungs-Zentrum nämlich derzeit trotz des jüngsten Coronafalles nicht.

Ursina Girsberger ist Geschäftsleiterin im Betreuungs-Zentrum Heiden. Bild: Archiv

Zwar müssen sich Mitarbeitende, Besucher wie auch Bewohnende an das Schutzkonzept und die 3 G-Regel halten, doch das werde mehrheitlich begrüsst. Zudem müssen alle Mitarbeitenden seit dem Impfdurchbruch wöchentlich zum Spucktest - vorgängig war dies nur eine Auflage für die ungeimpften Angestellten. Am Mittwoch wird die dritte Impfung, die sogenannte Booster-Impfung, verabreicht. Diese soll den Schutz vor einer Erkrankung wieder sicherstellen. Von dieser Massnahme verspricht sich Girsberger eine nachhaltige Beruhigung der Situation, weist doch das Betreuungszentrum Heiden mit über 90 Prozent eine relativ hohe Impfquote aus.

Mehrere Impfdurchbrüche in Reute

In Reute wird ebenfalls am Mittwoch geimpft. Wie Heimleiter Jakob Egli auf Anfrage hin ausführt, werde der Impfstoff vom Kanton geliefert. Insgesamt 45 Bewohnerinnen und Bewohner sind in den Häusern Watt und Sonnenschein untergebracht, die Impfquote sei beiderorts nach Angaben Eglis «relativ hoch». Sieben bestätigte Impfdurchbrüche gab es in den vergangenen Wochen - grösstenteils sind die Bewohnerinnen und Bewohner wieder genesen, eine ist daran gestorben.

Jakob Egli ist Heimleiter in Reute. Bild: Archiv

Bei bestätigten Coronaerkrankungen müssen sich die betroffenen Bewohnenden in Isolation, die anderen, die nicht infiziert sind, in Quarantäne begeben. Im Falle von Reute zogen sich alle in ihre Zimmer zurück. Besuche waren jedoch nach wie vor möglich. «Wir informierten die Besucherinnen und Besucher über das Risiko, das sie eingehen und welche Vorsichtsmassnahmen sie einzuhalten haben», so Egli. Im Schutzkonzept des Hauses ist genau festgelegt, wie in solchen Fällen vorzugehen sei. Mittlerweile gelte aber wieder Normalbetrieb. Die gängigen Schutzmassnahmen wie auch regelmässige PCR-Spucktests sind aber Bestandteil des Alltags.

Nicht alle Pflegeheime sind betroffen

Reute gehört zu den Heimen, die es schlimm erwischt hat. Doch es gibt sie auch, diejenigen, welche bislang keinen Impfdurchbruch vermelden mussten. So etwa die Stiftung Altersbetreuung Herisau. Mit 200 Bewohnerinnen und Bewohner zuzüglich 50 Alterswohnungen ist sie die grösste Institution im Kanton. Das Risiko eines Impfdurchbruchs wird gemäss Geschäftsführer Marcel Fritsch derzeit als erhöht eingeschätzt. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden deshalb nochmals auf die gängigen Schutzmassnahmen aufmerksam gemacht und nicht geimpften Personen wird davon abgeraten, ihre Angehörigen im Heim zu sehen.

Marcel Fritsch ist Geschäftsführer der Stiftung Altersbetreuung Herisau. Bild: APZ

Diese Woche soll zudem die Booster-Impfung erfolgen. Fritsch verspricht sich damit eine Verminderung des Erkrankungsrisikos. «Ein Restrisiko bleibt zwar immer. Aber gemäss heutiger Erkenntnisse sind die Krankheitsverläufe milder. Und das ist schon viel wert.»