Der Bundesrat hat fast alle Coronamassnahmen aufgehoben. In den Innenräumen von öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben muss ab Donnerstag keine Maske mehr getragen werden. Eine Umfrage in Herisau zeigt, wie es den Mitarbeitenden im Verkauf in den vergangenen zwei Pandemiejahren ergangen ist und worauf sie sich jetzt am meisten freuen.

Felicitas Markoff und Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 16.02.2022, 19.22 Uhr